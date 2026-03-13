The Players: Emiliano Grillo firmó una tarjeta inédita en la historia del torneo... para quedar último en la primera vuelta

Emiliano Grillo tuvo un muy mal comienzo en The Players Championship, el denominado quinto Major del circuito internacional de golf que se desarrolla en el campo de Sawgrass, en Ponte Vedra Beach, al noroeste de Florida. En una jornada con demoras por las lluvias y en la que la falta de luz dejó en suspenso las últimas llegadas, el chaqueño firmó una vuelta de 84 golpes (+12) y está último junto al norteamericano Davis Riley, a 17 de los cinco líderes, el austríaco Sepp Straka y los estadounidenses Maverick McNealy, Lee Hodges, Sahith Theegala y Austin Smotherman, que establecieron 67 (-5). El último de ellos, incluso, tenía la posibilidad de quedar como único puntero cuando estaba a poco más de cuatro metros de la bandera para anotarse un birdie y llegó la noche.

El argentino logró una tarjeta inédita en más de 5800 rondas de cualquier jugador desde la instauración del certamen: dos birdies, cinco bogeys, tres dobles bogeys, un triple bogey y siete pares. Pero para mal. Lo poco que había logrado mejorar en los hoyos 12 y 16 lo vio desbarrancarse con tres doble bogeys en las últimas seis búsquedas de las banderas (13 al 18). La mejor actuación de Grillo en The Players fue en 2017, cuando finalizó 11° y quedó al borde de meterse entre los diez mejores. El viernes buscará la hazaña de hacer una vuelta memorable para superar el corte y no quedar eliminado.

El primer gran impacto del día fue el retiro de Collin Morikawa, uno de los favoritos a pelear por la victoria. El californiano de 29 años logró completar solamente el hoyo 10 -hizo par- antes de lesionarse la espalda durante un swing de práctica en el tee del 11. “Me sentí bien en el calentamiento y en el comienzo pegué dos golpes y un putt excelentes. Pero antes del segundo hoyo hice una prueba y supe que algo no iba bien enseguida. Sentí el dolor en la parte baja de la espalda. Si pudiera jugaría, esto [que me sucede] es lo peor del mundo", describió el jugador. Pasaron apenas algunos instantes hasta que se subió a un carrito, reclamó atención médica y comunicó el abandono a un oficial del PGA Tour.

En una fecha en la que conseguir un águila se convirtió en un hecho poco común, el que se llevó la mayor ovación por lograr uno en el 12 resultó Sahith Theegala, que consultó a la distancia si la pelota había entrado y tuvo como respuesta algunas señas positivas y los gritos del público luego de que la bola dio unos piques, se aferró a la bandera, giró como imantada y entró. No lo podía creer. Se sonreía y se tapaba la boca.

El jugador de raíces indias y con aspecto de basquetbolista -mide 1,91m-, nacido en Orange hace 28 años, completó su vuelta con cuatro birdies y un bogey. Y se entusiasma para lo que vendrá. Es uno de los punteros.

El que se sintió mejor de las molestias en la espalda, tras su retiro el pasado sábado en el Arnold Palmer Invitational, y completó la ronda inaugural fue el campeón defensor, el norinlandés Rory McIlroy, pero quedó lejos al firmar 74 (+2), sin poder bajar el par de ninguno de los 18 hoyos iniciales.

Uno de los hechos llamativos que arrojó el primer día fue la presencia del número 1 del mundo, Scottie Scheffler, bajo un diluvio ensayando tiros mientras la jornada estaba suspendida. Dos horas después de marcar 72, el par de la cancha, con cuatro birdies y cuatro bogeys, el estadounidense fue hacia el sector de práctica y estuvo allí, protegido sólo por un chaleco, lanzando pelotas para sentirse mejor de lo que se había percibido en su ronda.

El Stadium Course de TPC Sawgrass es uno de los campos más famosos del mundo y se caracteriza por su diseño desafiante, incluyendo al célebre hoyo 17, un par 3 con una isla que no perdona descuidos y mostró a más de una decena de golfistas lanzando sus tiros al agua en esta jornada inaugural. El torneo reúne cada temporada a gran parte de los mejores jugadores del mundo y ofrece una de las bolsas de premios más grandes de este deporte: 25 millones de dólares, con 4,5 millones para el ganador.

Este viernes, la segunda vuelta comenzará desde las 8.40 (hora de la Argentina) y Grillo lo hará desde las 13.54, nuevamente junto al sudafricano Christiaan Bezuidenhout y al estadounidense Max Greyserman. El cierre de la ronda inicial para los que quedaron con hoyos pendientes está previsto para las 9.50.