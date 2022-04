Tiger Woods confirmó que juega el Masters de Augusta y el público se entusiasma: “Creo que puedo ganar”

Ya era un secreto a voces. En realidad, bastaba con verlo practicar en los últimos días en el club Augusta National para suponer que su regreso era factible. Finalmente, Tiger Woods decidió participar desde este jueves en el Masters de Augusta, lo que marca su retorno oficial al golf después del accidente automovilístico que sufrió en febrero de 2021, mientras conducía a alta velocidad su automóvil en un camino sinuoso en Florida, Estados Unidos. “Ahora mismo siento que voy a jugar”, mencionó en la cuenta del PGA Tour. Y fue por más: cuando le preguntaron si se ve capaz de ganar su sexto saco verde, afirmó que sí: “Sí, lo creo”, fue su respuesta.

“Es una cuestión de cómo se va a recuperar mi cuerpo y de lo que mi cuerpo es capaz de hacer al día siguiente”, explicó el californiano. Woods se dijo afortunado de haber llegado a este punto, a un paso del regreso al Tour, pero su espíritu ultracompetitivo resurgió al asegurar que se ve listo incluso para ganar su sexto Masters el domingo. ”Puedo pegar muy bien”, dijo. “No tengo ninguna duda de lo que puedo hacer en cuanto al golf. Caminar es lo difícil”, puntualizó.

Tiger Woods durante una ronda de práctica previo al Masters de Augusta

“Mi recuperación ha sido buena. He estado muy emocionado sobre cómo me he recuperado cada día y ese ha sido el desafío. Por eso lo puse a prueba por 27 hoyos. Jugamos el campo par 3. Mi equipo ha sido fantástico. Tengo otro día de nueve hoyos más y luego llega la hora de jugar”, contó.

“He tenido que padecer dolor antes (en la espalda). Esto es diferente. Es mucho más traumático por lo que le sucedió a mi pierna. Hemos tenido que trabajar duro, gracias a mis cirujanos, fisioterapeutas que han trabajado en mí y me han dado esta oportunidad de jugar al golf”, agradeció quien concentra toda la atención en la previa del torneo.

Tiger Woods decidió volver en el certamen donde se inició su leyenda Andrew Redington - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A fines del año pasado pudo participar en un torneo de exhibición junto con su hijo Charlie. Fue una manera de volver al ruedo, pero lejos de las exigencias del circuito profesional. En aquella ocasión no se lo veía óptimo y en algunos tramos debía desplazarse en carrito. Pero ahora se mostró físicamente apto para disputar el torneo de sus amores, el que inició su leyenda hace 25 años y que se llevó cinco veces. Y está claro que el regreso del crack de 46 años venía generando una gran expectativa. De hecho, Woods indicó el domingo que será una “decisión en el momento del juego” si finalmente se cristalizaba su participación en uno de los certámenes más emblemático del golf mundial junto con el British Open. Solo faltaba el sí definitivo, y llegó.

En estos días de práctica, el ex N° 1 provocó una atmósfera eléctrica en el campo de las magnolias y azaleas, en el estado de Georgia, que recibió a una multitud por primera vez desde la victoria de Woods en 2019. Ya el lunes, el campeón de 15 majors se había prestado a una ronda de práctica junto con dos amigos de la gira, Justin Thomas y Fred Couples, ensayo que fue seguido por miles de personas como si fuera una jornada oficial.

“Es emocionante que exista la posibilidad de que juegue esta semana”, había comentado el campeón del Masters de 2013, el australiano Adam Scott. “Realmente espero que lo haga. Pase lo que pase, sería simplemente épico”, indicó. Scott advirtió que Woods es una verdadera amenaza para ganar una sexta chaqueta verde de Masters, igualando el récord de todos los tiempos de Jack Nicklaus. “Aprendí hace mucho tiempo que nunca dudes de Tiger. Si puede moverse, que parece ser la cuestión, no se puede dudar de su golf”, comentó el ex número uno del mundo.

“Se ve muy bien caminando”, indicó el ganador del Masters de 1992, Fred Couples, después de compartir aquellos nueve hoyos del lunes con Woods, ante incontables “peregrinos” del golf. “La forma en que se ve Tiger es muy impresionante. El campo es brutal para caminar. Parece que no tuviera dolor alguno, simplemente él (Woods) la estaba rompiendo. No fall󠭵ó muchos tiros, pegó drives increíble, este tipo es simplemente irreal”, agregó.

Mientras tanto, su compatriota Brooks Koepka, cuatro veces ganador de majors, pero que busca su primer saco verde, también se había referido a la posibilidad de que el californiano regrese a las canchas. “Estoy feliz de que se sienta saludable y esté en buena forma, siendo capaz de poder jugar golf nuevamente. Lo necesitamos con nosotros, el juego lo necesita, todos lo necesitan, los fanáticos lo necesitan”, explicó el ex número uno del mundo.