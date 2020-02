Tiger Woods y el banderín con el número 8 en conmemoración a Kobe Bryant. Fuente: AP - Crédito: Ryan Kang

Comenzó el Genesis Invitational cerca de Los Ángeles, Estados Unidos, con homenajes a Kobe Bryant y una buena producción, aunque de mayor a menor, de Tiger Woods , que procura su primera victoria en el Country Club de Riviera.

En un comienzo prometedor, Woods hizo un águila en el primer hoyo, de par 5. Su disparo de aproximación terminó en la parte posterior del green, a menos de 7 metros del objetivo, y Tiger acertó el putt.

Entre el clamor del público, que ansiaba verlo jugar, el californiano de 44 años hizo birdies en el 5 y en el 8, de par 4 en ambos casos, y cerró el recorrido de ida con un estupendo -4. Pero no logró mantener el rendimiento en el trayecto de vuelta: dos bogeys (pares 4 del 12 y el 18) lo hicieron concluir con -2 el día y lo retrasaron al 17º puesto, compartido con otros 15 golfistas.

Woods empezó muy bien, con un águila y dos birdies en el recorrido de ida, pero dos bogeys en el de vuelta lo rezagaron; se ubica 17º en Pacific Palisades. Fuente: AFP - Crédito: Chris Trotman

El certamen, que recompensará con 9.300.000 dólares y corresponde al PGA Tour, tiene como holgado líder tras la jornada inicial a Matt Kuchar. Con 7 bajo el par 71 de la cancha de Pacific Palisades, el estadounidense de 41 años lleva 3 goles de ventaja sobre sus cinco escoltas, gracias a sus siete birdies de la jornada.

El homenaje a Koby Bryant

El también local Brooks Boepka sorprendió a todos con su indumentaria: su calzado, diseñado por Nike, que recordó a Kobe Bryant, la ex estrella de la NBA fallecida el 26 de enero en un accidente de helicóptero, a los 41 años. Las zapatillas de Koepka tenían los colores de Los Angeles Lakers, la inscripción "Mamba" (apodo del ex basquetbolista) y los nombres de todas las víctimas que acompañaban al ex jugador.

Los zapatos de Brooks Koepka, también a tono con la franquicia para la que Kobe jugó durante sus 20 temporadas en la NBA. Fuente: AFP - Crédito: Joe Scamici

Boepka completó el homenaje con cabezales inspirados en Bryant: los mismos colores y los números 8 y 24, que utilizó Kobe en sus 20 años de trayectoria en la NBA.

Además, James Hahn grabó uno de sus palos con el 24 en violeta y dorado, y Justin Thomas vistió unos zapatos que tenían una ilustración del recordado escolta.

Los zapatos de Justin Thomas, con la figura de Bryant y los colores de Los Angeles Lakers. Fuente: AFP - Crédito: Chris Trorman