Tiger Woods, otra vez al quirófano: una última apuesta para aliviar el dolor que siente y poder seguir jugando al golf

La imagen de Tiger Woods en el reciente Masters de Augusta fue impactante. Con 46 años, el ex número 1 del mundo, ganador de 15 Majors, hizo una preparación especial para poder estar presente en el certamen que ganó en cinco oportunidades, con récords incluidos. Pero como en cada reaparición en estas últimas temporadas, en la que su físico le ha jugado en contra, existían dudas sobre su verdadero estado.

Las secuelas del terrible accidente automovilístico que sufrió en 2021, y en el que salvó milagrosamente su vida en virtud de los sistemas especiales de seguridad que tenía su camioneta, han provocado un paulatino socavamiento de su resistencia. De hecho, la pierna derecha fue la que más padeció los efectos de aquel golpazo en una ruta en las afueras de Los Angeles: debió ser sometido a cinco intervenciones quirúrgicas. Con restauración del tobillo incluido.

El vehículo manejado por Woods, el único auto implicado en el accidente, se salió de la ruta cuando transitaba a unos 140 km/h, chocó contra el guard rail y contra un auto y dio varias vueltas de campana antes de terminar volcado a decenas de metros del punto del accidente, situado en un área residencial de las afueras de Los Angeles,

Tiger Woods bajo la lluvia en Augusta, hace dos menos de dos semanas: un mal presagio

No fueron las únicas cinco operaciones (de tobillo y rodilla) por las que debió pasar el Tigre: igual cantidad debió soportar por sus constantes lesiones en la espalda. Pero no hubo caso. Ya su coach, Joe LaCava, había advertido antes del certamen que ganó el español Jon Rahm en el Augusta National, en Georgia: “Se anuncia mal tiempo para el torneo y no son las mejores noticias. Si llueve y hay suspensiones, Tiger no está físicamente para afrontar, por ejemplo, 27 hoyos en un día”. Eso equivale a una vuelta completa, más otra media. Que normalmente se tienen que completar en una misma jornada. “La lesión de Tiger es devastadora”, completó, lapidariamente, LaCava.

Pasó lo que se prevía: luego de un primer día soleado, los dos del medio fueron con condiciones climáticas adversas. El tercer día (sábado), Tiger jugó 14 goles: 7 pendientes del segundo día y otros 7 de los terceros 18 hoyos. En consecuencia, le quedaban ¡29 hoyos para el domingo! Su caddie había hablado de 27 como un “Everest” para Woods. Que ya en la tercera jornada había dado muestras de estar al límite. Se lo vio renguear en demasía y sufrir en muchos pasajes de la competencia. Era casi inhumano. Por eso, a nadie extrañó que, a primera hora del domingo, Tiger anunciara su baja del torneo.

El accidente de Tiger Woods, en 2021

Inmediatamente empezaron las especulaciones sobre cuándo podría retornar al circuito. Si estaría en condiciones de disputar el Open Británico, por ejemplo, por tomar otro de los Majors emblemáticos. Haberlo visto en esas precarias condiciones generaba mucha incertidumbre sobre su futuro. No fallaron las presunciones: Tiger volvió a pasar por el quirófano. Por undécima vez desde que comenzaron sus trastornos físicos, alg que terminó por dinamitar una carrera deportiva brillante. Que también supo de desórdenes y polémicas en su vida personal.

La última intervención a la que se sometió Woods fue una fusión de la articulación subastragalina “para tratar la artritis postraumática de su anterior fractura del astrágalo”, según un comunicado publicado en la cuenta de Twitter del propio golfista. La articulación subastragalina se encuentra justo debajo de la articulación del tobillo, entre el hueso astrágalo y el hueso del talón.

La zona del pie de Tiger donde se realizó la fusión subastragalina

¿Para qué sirve una fusión subastragalina? De acuerdo con la explicación médica, es “apropiada para articulaciones enfermas que no pueden reemplazarse”, según el sitio footcaredmd.org. “Una vez que la fusión se cura, actúa como una unidad y puede restaurar la función y proporcionar un alivio significativo del dolor”.

No se confirmó una fecha específica para el retorno de Woods a las canchas. La cirugía fue realizada por el Dr. Martin O’Malley, en el HSS Sports Medicine, en Nueva York. De acuerdo con el comunicado, “la cirugía fue un éxito”.

Desde su accidente de auto, Woods ha competido en cinco torneos. Ha pasado el corte en cuatro de ellos, pero sólo ha completado 72 hoyos en dos ocasiones. Jugó cuatro rondas en su sorprendente regreso al golf en el Torneo Masters del año pasado y en el Genesis Invitational de este año. Se retiró del Campeonato de la PGA de 2022, no pasó el corte en el Open de St. Andrews y también se retiró del Masters de Augusta de este año.

La confesión del australiano Jason Day fue espeluznante: dijo, en el Augusta National, que Woods tuvo que retirarse del Campeonato de la PGA del año pasado porque “un tornillo le atravesó la piel”. En esa oportunidad, Woods hizo una segunda ronda de 69 golpes en Southern Hills para pasar el corte, pero luego hizo 79 en la tercera ronda antes de retirarse. Que agregó sobre el Masters de hace unas semanas: “Obviamente fue difícil porque tuvo que volver a salir y jugar durante toda la mañana del sábado, y luego tuvo que tomarse un pequeño descanso y volver a salir y jugar de nuevo. No parecían las condiciones perfectas para que al menos pudiera terminar la ronda. Es decepcionante, pero creo que es la situación actual de su cuerpo”.

Los problemas para caminar de Tiger

El dolor de Tiger Woods

Sin embargo, Woods impresionó en su debut de 2023 en Riviera, abriendo con un 69 y tirando 67 en la tercera ronda. En su rueda de prensa previa al torneo en el Augusta National dijo que su movilidad “no estaba donde me gustaría”, pero afirmó que sus recuerdos en el Masters, que ha ganado cinco veces, lo inspiraban para jugar. En esa rueda de prensa admitió que no sabía cuántas apariciones más en el Augusta National tenía en su futuro.

Woods tuvo que someterse a una cirugía mayor en la pierna derecha tras su accidente de coche de 2021. Las partes superior e inferior de su tibia y peroné se rompieron en múltiples lugares y los huesos de su tobillo también sufrieron daños.

El dolor de Woods, indisimulable

El dolor de Tiger Woods después del golpe

“Tengo mucha suerte de tener esta pierna”, dijo Woods en el Masters de este año. “Es mía. Sí, ha sido alterada y tiene algunos fierros, pero sigue siendo mía. Ha sido dura y siempre lo será. La capacidad y la resistencia de mi pierna nunca serán las mismas. Lo comprendo. Por eso no puedo prepararme y jugar tantos torneos como quisiera, pero ese es mi futuro, y no pasa nada. Estoy bien con eso”.

Con información del PGA Tour

LA NACION