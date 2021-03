Gonzalo Higuaín, a fondo: las críticas hirientes, su retiro en la MLS y por qué no volverá a River

River. Real Madrid. Napoli. Juventus. Milan. Chelsea. Inter de Miami. La impactante lista ya no tendrá clubes o etapas por sumar. A los 33 años, Gonzalo Higuaín desterró todo tipo de posibilidades y anunció que su futuro ya tiene una meta fija: disfrutar el tiempo que le queda como jugador en la MLS de Estados Unidos, país en el que finalizará su carrera. No habrá retorno a Europa o a la Argentina. Y el deseo de poder volver a vestir la camiseta millonaria no podrá cumplirse.

“La vuelta a Argentina no se va a dar. Con todo el respeto y el cariño que le tengo a River, no voy a volver. Me fui con casi 19 años a España y llevo 14 años al máximo nivel. Creo que voy a disfrutar acá en Miami lo que es jugar al fútbol en esta liga y después ya está. Creo que ya me queda lo último para dar”, sentenció Higuaín, en diálogo con ESPN. “No quiero engañar a nadie. A River no voy a volver si no tengo todo de mí para darle. No se merece eso ni lo merezco yo. Siempre voy a estar agradecido, le voy a tener un cariño y respeto muy grande, pero no me gusta jugar con la gente y volver a no poder dar lo máximo de mí. River no se lo merece y yo tampoco”, reflexionó.

A la espera del regreso de la temporada de la MLS, que comenzará el 17 de abril, el Pipita, que lleva un gol en nueve partidos con Inter de Miami, analizó todo lo que ha ocurrido con su figura tras las finales perdidas con la selección argentina y aseguró sentirse más reconocido en el fútbol europeo que en su propio país. “A los grandes se los critica. En la Argentina están esperando que te vaya mal, no se ponen contentos con que te vaya bien”, disparó el futbolista.

“Cuando yo me fui de River, siempre soñé con volver. Pero el futuro no lo sabe uno, fueron cambiando cosas y al vivir mucho tiempo en Europa me sentí más reconocido que en Argentina. Siempre que he vuelto a Argentina jamás nadie me dijo nada malo. Al contrario, fueron solo elogios y abrazos. Ahí te das cuenta que son machos de atrás de una computadora o cuando están en grupito. Cuando están solos, gracias por todo. Y cuando no está, es fácil, ‘qué muerto que sos’”, cerró Higuaín.

Las finales con la selección. “Con el tiempo se nos dará el valor que esa selección se merece. Nos faltó ganar, no hay otra explicación. Lo que logramos fue muy groso. No es fácil llegar a las finales después de 70 partidos en tu equipo con la presión que eso conlleva, pero después no se nos dio. Las situaciones que generamos no se pudieron convertir y hubo equipos que pudieron. Bueno, el único fue Alemania. No es que perdimos 4-0, 5-0 y 6-0. Perdimos dos por penales y una en tiempo extra. La tristeza va a quedar para siempre, pero hay cosas positivas. Jugadores de otros países me decían: ‘Si nosotros hacemos eso, nos hacen un monumento’. Y en la Argentina nos matan”.

¿Por qué fue tan apuntado? “Inconscientemente pensás en la que se viene cuando errás un gol. Antes de irme a Miami tuve una charla con Pirlo y me dijo que, cuando yo erro un gol fácil, es notorio porque uno pone la vara así. Metiste 400 goles en tu carrera y acostumbraste a la gente a no poder estar más de dos partidos sin convertir. He visto a otro jugador errar goles fáciles y no lo han matado como a mí. Es la vara que puso uno mismo para tener esa crítica”.

