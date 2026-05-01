Masters 1000 de Madrid 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

En la décima jornada del certamen que se juega en la Caja Mágica se disputan partidos correspondientes a las semifinales del torneo masculino
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Este viernes 1° de mayo continúa el Masters 1000 de Madrid en la Caja Mágica con partidos correspondientes a las semifinales del torneo masculino. La actividad inicia no antes de las 11 (hora argentina) y los juegos se transmiten a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
Ambos juegos son en el estadio Manolo Santana. En el primer turno, Jannik Sinner (1°), el máximo favorito al título y verdugo de Rafael Jódar en cuartos de final, choca con el francés Arthur Fils (21°), quien superó anteriormente al checo Jiri Lehecka (11°) por 6-3 y 6-4. El italiano persigue su primer título en la capital española que, a su vez, sería el noveno Masters 1000 de su carrera y el cuarto este año, ya que ganó los tres que se disputaron hasta el momento: Indian Wells, Miami y Montecarlo.
Luego, desde no antes de las 15, chocan Alexander Blockx vs. Alexander Zverev (2°). El belga, la revelación del campeonato, eliminó en la ronda anterior a Casper Ruud (12°) por un doble 6-4 y le privó de repetir el título que conquistó en 2025. Zverev, que es el segundo preclasificado ante la ausencia de Carlos Alcaraz, no tuvo problemas con el italiano Flavio Cobolli (10°) y celebró por 6-1 y 6-4.
Crograma de las semifinales del Masters 1000 de Madrid
*Los horarios corresponden a la Argentina.
- Jannik Sinner (1°) vs. Arthur Fils (21°) - Viernes 1° de mayo desde no antes de las 11 en el estadio Manolo Santana.
- Alexander Blockx vs. Alexander Zverev (2°) - Viernes 1° de mayo desde no antes de las 15 en el estadio Manolo Santana.
Todos los campeones del Masters 1000 de Madrid
- 2009: Roger Federer (Suiza).
- 2010: Rafael Nadal (España).
- 2011: Novak Djokovic (Serbia).
- 2012: Roger Federer (Suiza).
- 2013: Rafael Nadal (España).
- 2014: Rafael Nadal (España).
- 2015: Andy Murray (Gran Bretaña).
- 2016: Novak Djokovic (Serbia).
- 2017: Rafael Nadal (España).
- 2018: Alexander Zverev (Alemania).
- 2019: Novak Djokovic (Serbia).
- 2020: No se disputó por la pandemia del Covid-19.
- 2021: Alexander Zverev (Alemania).
- 2022: Carlos Alcaraz (España).
- 2023: Carlos Alcaraz (España).
- 2024: Andrey Rublev (Rusia).
- 2025: Casper Ruud (Noruega).
Tabla de campeones del Masters 1000 de Madrid
- Rafael Nadal (España) - 5 títulos
- Roger Federer (Suiza) / Novak Djokovic (Serbia) - 3
- Alexander Zverev (Rusia) / Andy Murray (Gran Bretaña) / Carlos Alcaraz (España) - 2
- Andre Agassi (Estados Unidos) / Juan Carlos Ferrero (España) / Marat Safin (Rusia) / David Nalbandian (Argentina) / Andrey Rublev (Rusia) / Casper Ruud (Noruega) - 1
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