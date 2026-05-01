Masters 1000 de Madrid 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Este viernes 1° de mayo continúa el Masters 1000 de Madrid en la Caja Mágica con partidos correspondientes a las semifinales del torneo masculino. La actividad inicia no antes de las 11 (hora argentina) y los juegos se transmiten a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Ambos juegos son en el estadio Manolo Santana. En el primer turno, Jannik Sinner (1°), el máximo favorito al título y verdugo de Rafael Jódar en cuartos de final, choca con el francés Arthur Fils (21°), quien superó anteriormente al checo Jiri Lehecka (11°) por 6-3 y 6-4. El italiano persigue su primer título en la capital española que, a su vez, sería el noveno Masters 1000 de su carrera y el cuarto este año, ya que ganó los tres que se disputaron hasta el momento: Indian Wells, Miami y Montecarlo.

Jannik Sinner anhela ganar su cuarto Master 1000 consecutivo en la temporada 2026 Pablo Garcia - AP

Luego, desde no antes de las 15, chocan Alexander Blockx vs. Alexander Zverev (2°). El belga, la revelación del campeonato, eliminó en la ronda anterior a Casper Ruud (12°) por un doble 6-4 y le privó de repetir el título que conquistó en 2025. Zverev, que es el segundo preclasificado ante la ausencia de Carlos Alcaraz, no tuvo problemas con el italiano Flavio Cobolli (10°) y celebró por 6-1 y 6-4.

Crograma de las semifinales del Masters 1000 de Madrid

*Los horarios corresponden a la Argentina.

Jannik Sinner (1°) vs. Arthur Fils (21°) - Viernes 1° de mayo desde no antes de las 11 en el estadio Manolo Santana.

Alexander Blockx vs. Alexander Zverev (2°) - Viernes 1° de mayo desde no antes de las 15 en el estadio Manolo Santana.

El cuadro del Masters 1000 de Madrid, con los semifinalistas definidos

Todos los campeones del Masters 1000 de Madrid

2009: Roger Federer (Suiza).

2010: Rafael Nadal (España).

2011: Novak Djokovic (Serbia).

2012: Roger Federer (Suiza).

2013: Rafael Nadal (España).

2014: Rafael Nadal (España).

2015: Andy Murray (Gran Bretaña).

2016: Novak Djokovic (Serbia).

2017: Rafael Nadal (España).

2018: Alexander Zverev (Alemania).

2019: Novak Djokovic (Serbia).

2020: No se disputó por la pandemia del Covid-19.

2021: Alexander Zverev (Alemania).

2022: Carlos Alcaraz (España).

2023: Carlos Alcaraz (España).

2024: Andrey Rublev (Rusia).

2025: Casper Ruud (Noruega).

Casper Ruud es el último campeón del Masters 1000 de Madrid y no podrá defender la corona OSCAR DEL POZO - AFP

Tabla de campeones del Masters 1000 de Madrid