Guerra Rusia-Ucrania: dos futbolistas argentinos Ucrania finalmente pudieron ser evacuados

Dos jugadores de fútbol argentinos que estaban en territorio ucraniano finalmente hoy pudieron ser evacuados. Se trata de Claudio Paul Spinelli, ex delantero de Gimnasia y Esgrima de La Plata y San Martín de San Juan y que jugaba en Oleksandria F.C., y Francisco Di Franco, que participa del equipo SC Dnipro-1 de ese país.

Lo confirmó Laura Cachaza, la directora de Asuntos Consulares de la Cancillería argentina y coordinadora de la asistencia de los argentinos en Ucrania.

“Spinelli ingresó por Polonia durante la mañana de hoy con un auto que gestionó nuestra embajada en Polonia y ahora está camino a Cracovia”, precisó la funcionaria de Cancillería. Por otro lado, Di Franco “ingresó por Rumania, junto a 13 futbolistas de otras nacionalidades”, explicó Cachaza en diálogo esta mañana con radio La Red.

Spinelli escapó de Ucrania después de pasar más de 24 horas en medio del embotellamiento generado por la huida de miles de personas hacia Polonia. Por su parte, Di Franco, que se encontraba en la ciudad de Dnipro, logró salir ileso junto a otras tres personas en un auto que se dirigía a Rumania.

Cachaza explicó cómo fue la salida de Ucrania de los futbolistas: “Hubo un momento en que no podían ingresar (a otro país), ya que se permitía solo el paso de mujeres y niños, pero por una intervención de nuestra embajadora allí (Elena Mikusinski) que habló en ucraniano con la gente del puesto fronterizo, permitió la salida”.

La historia de Di Franco

En su cuenta de Instagram, Di Franco dio un mensaje hoy a su familia y periodistas: “Quiero agradecer a todas las personas que se comunicaron conmigo y mi familia”. Y agregó: “Gracias a las personas que ayudaron a difundir, a los periodistas, que me dieron el espacio para visibilizar mi situación y la de muchos argentinos”.

Por último, agradeció el trabajo de la Cancillería argentina: “Gracias por ponerse en contacto conmigo y brindarme su ayuda”. También sumó: “Finalmente luego de mucha angustia e incertidumbre con mis compañeros, logramos volver con nuestras familias”.

El jueves, el jugador en diálogo con Radio La Red, donde dijo: “Estoy solo ahora, mi familia está en Argentina. Me desperté a las 5 de la mañana con dos bombas que cayeron cerca del centro de la ciudad donde vivo. Estoy muy asustado, no sé si bombardearon mi ciudad, pero la explosión la vi desde mi ventana. No estaba lejos, vi la explosión y el edificio se movió”.

Di Franco se encontraba en la ciudad de Dnipro, zona de gran actividad militar durante los dos primeros días de guerra. Ayer tomó la decisión de salir del país con tres amigos más hacia Rumania, y según informó en su Instagram, ya se encuentra fuera de Ucrania.

El futbolista de 27 años, se inició como jugador en Boca Juniors y debutó junto a Carlos Bianchi en 2013, en una victoria contra Arsenal 1-0 . Estuvo en total en tres partidos con la camiseta xeneize.

Di Santo comenzó su carrera en el exterior en el equipo de Coyotes de Tlaxcala, en México, y después se trasladó a Chipre para formar parte del AEZ Zakakiou por una temporada. Llegó a Ucrania en 2017 para jugar en el Karpaty Lviv en la Premier League local y posteriormente pasó una temporada, en 2018, otra vez en Boca. Luego regresó a Karpaty ese mismo año y finalmente en 2019 ingresó a SC Dnipro-1, equipo en el que se encuentra actualmente.

La historia de Spinelli

Cuando la guerra se desató, Spinelli se encontraba en la zona de la ciudad de Oleksandria, en Ucrania, sede del club en el que juega. En ese momento, junto a los demás compañeros del club homónimo a la ciudad, se subieron a un micro para salir del país.

Más de 24 horas de viaje tuvo el jugador por delante para abandonar el territorio bélico, mientras el micro es enfrentaba a largas filas de automóviles que avanzan a paso de hombre y que también buscaban la salida de Ucrania.

Finalmente hoy se confirmó que el futbolista abandonó el país y se encuentra en Polonia junto a sus colegas.

El jugador de 25 años, comenzó su carrera como futbolista en Tigre en 2017. Al año siguiente jugó para San Martín de San Juan una temporada.

Luego comenzó una carrera por Italia en 2018 donde pasó por Génova por tres años. En el medio también jugó a préstamo en Crotone, Argentinos Juniors, Gimnasia y Koper. Al final llegó a Ucrania para jugar en FK Oleksandria en julio de 2021, equipo al que hoy pertenece.