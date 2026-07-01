Gustavo Alfaro, entrenador de Paraguay: “Entraron 26 guerreros y salieron 26 leyendas”

La clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026, y por ende la eliminación de Alemania a manos de la selección sudamericana, generó un clima de euforia en Gustavo Alfaro, entrenador argentino de la “Albirroja”. Luego de conseguir este triunfo histórico, el DT habló en conferencia de prensa y, fiel a su estilo, dejó varios títulos sobre el batacazo contra el país europeo cuatro veces campeón del mundo.

Al momento de referirse al rendimiento de su plantel, que incluso tuvo bajas del calibre de Omar Alderete y Diego Gómez, Alfaro reveló cómo fue su motivación previa al partido. “Como se los dije en la charla, yo quiero ver a 26 guerreros entrando todos juntos abrazados a cantar el himno y quiero que se retiren de la cancha siendo leyendas. Y es lo que hicieron, porque han hecho una victoria épica”, aseguró el exentrenador de Arsenal de Sarandí, Boca Juniors y la selección de Ecuador, entre otros.

"YO QUERÍA VER A 26 GUERREROS Y QUE SE RETIREN COMO LEYENDAS, Y ES LO QUE HICIERON"



Gustavo Alfaro, en conferencia de prensa tras ELIMINAR a Alemania.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Dqqtbp8zYW — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

Pero esto estuvo lejos de ser lo único que expresó con respecto al partido, ya que el “Lechuga” hizo mención al próximo cruce ante Francia: “Insisto en el concepto de los guerreros y las leyendas, porque tal vez quedemos eliminados en la siguiente fase, o no, se verá, pero este es un partido épico. Para mí es el poder de transformación que tiene una selección cuando está dispuesta a ofrecer su corazón, y estos muchachos están dispuestos”. Así, hizo referencia indirecta para el recorrido del equipo en el campo de juego, que tuvo a Matías Galarza Fonda a la cabeza de las estadísticas.

“Es una demostración absoluta de amor propio y convencimiento, esa mezcla de sangre y utopía que nos dio la posibilidad de hacer realidad lo que parecía imposible. Para mí, sin lugar a dudas fue la victoria más grande de mi carrera y de mi vida, y ojalá que tengamos otra”, concluyó Gustavo Alfaro. Con estas palabras, abrió una nueva ventana a la ilusión paraguaya, la cual parecía tener su punto de felicidad más alto con la victoria ante Alemania y en la previa al cruce con Francia.

Alfaro no escondió su emoción tras derrotar a Alemania

Cuándo se juega Paraguay vs. Francia

A la espera del cierre de los 16avos de final del Mundial 2026, ya hay varias llaves confirmadas para los octavos de final, las cuales comenzarán el sábado 4 de julio a las 14:00 con Canadá vs. Marruecos. Luego, a las 18:00, Paraguay disputará su esperado cruce con Francia, una de las grandes candidatas a levantar la Copa del Mundo en esta edición.

Si bien no parece un partido muy habitual, ambas selecciones tienen un historial cargado de emociones e incluso hay un enfrentamiento previo en la misma instancia de otro Mundial. En Francia 1998, el encuentro terminó los 90 minutos con un empate sin goles y se fue al alargue, donde la por entonces flamante regla del gol de oro perjudicó a la Albirroja con el gol de Laurent Blanc que eliminó inmediatamente a Paraguay. Tras esto, los europeos consiguieron su primera estrella.

El gol de oro de Blanc eliminó a Paraguay en Francia 1998

En la fase de grupos de Suecia 1958, la selección europea se despachó con un triunfo por 7-3 ante los sudamericanos, lo que termina de inclinar la balanza mundialista en favor de Francia por 2 a 0. Más recientemente, estos combinados disputaron tres amistosos: en 2008 fue 0-0, en 2014 terminó 1-1 y en 2017 fue triunfo francés por 5-0. Esto significa que, en cinco partidos, Paraguay no conoce la victoria ante Francia.