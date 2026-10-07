Habló el excombatiente que cantó el himno en la despedida de Messi y reveló el consejo que le dio Scaloni

La despedida de Lionel Messi de la selección argentina este martes por la noche estuvo cargada de momentos emotivos. Uno de ellos fue cuando el excombatiente de Malvinas Fabio Santana entonó las estrofas del Himno Nacional Argentino. El cantante ingresó a la cancha con la bandera que reclama la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, la misma que apareció por primera vez tras el triunfo por 2-1 ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 y que fue exhibida durante toda la presentación. Santana contó cómo vivió ese momento y reveló el curioso pedido que le hizo el entrenador Lionel Scaloni.

“Cuando me dieron el trapo, me dijeron que tenía que llegar hasta un lugar y dejarlo en el piso, porque era lo mismo que había pasado en aquel partido, pero a mí me salió ir hasta Messi, darle la mano, decirle ‘gracias, capitán’ y que me guiñara el ojo. No estaba en los planes, pero dije ‘por qué no’”, contó Santana este miércoles por la mañana.

El excombatiente detalló que la bandera, que lleva la frase “Las Malvinas son argentinas”, es la misma que fue utilizada durante el encuentro de la Copa del Mundo. “Estuve con el chico que trabaja en la AFA y que rescató el trapo, lo guardó y lo sacó de la cancha”, contó en diálogo con Radio La Red.

La bandera de Malvinas, durante el Himno Nacional Argentino

Santana afirmó que haber cantado el himno durante el partido en el Estadio Monumental fue como “devolverle algo a Malvinas”: “No es romanticismo, es la cruda realidad; lo canto con los que estuvimos en Malvinas. Le devuelvo a Malvinas lo que me dio, le saco algo positivo: mis compañeros, mis hermanos, mi bandera, la injusticia de que Reino Unido no nos dé la oportunidad de sentarnos en una negociación”.

Tras ello el cantante definió a Messi como un “líder ejemplar” y un “ejemplo de vida y de resiliencia”, y destacó que el 10 “es malvinero”. “No lo va a andar diciendo porque no es su perfil”, consideró.

Santana, junto al cuerpo técnico

En otro tramo de la entrevista hizo alusión a un curioso momento que vivió minutos antes de la presentación, cuando el entrenador de la selección se acercó para pedirle algo. “Antes de comenzar, vino Scaloni y me dijo ‘Escuchame, ¿lo podrás cantar un poquito más rápido al himno?’. Yo le dije ‘disculpame Lionel, ¿por qué?’, y él me respondió que si no, la gente te pasa por arriba", dijo, entre risas.

“Yo me moría... Le dije que lo cantaba con pista y eso tiene una cadencia, por lo que no podía ir más rápido”, explicó.

Finalmente, Santana se refirió a una serie de problemas técnicos que experimentó antes de comenzar. “Cuando probé el sonido estaba todo bárbaro y, después, cuando fui a cantar, se cortó todo. Eso también me sacó un poco de esa presión que, quizás, tenía”, repasó.

La publicación de Grupo Cali tras la presentación fallida en el Monumental Instagram

Santana no fue el único en hablar acerca de las fallas durante el evento organizado por la AFA. El Grupo Cali —que había sido anunciado como show sorpresa para la noche de despedida de Messi—también sufrió desperfectos técnicos que provocaron que su presentación se cortara de forma abrupta tras cantar una sola canción mientras la familia del ahora excapitán se retiraba de la cancha.

“Queremos aclarar que el show fue suspendido por causas de fuerza mayor, pero obviamente seguimos en el vestuario…”, escribieron en su cuenta de Instagram junto a una foto con Messi, quien siempre se declaró fanático de la banda santafesina.

La agrupación liderada por Darío Zanco pidió disculpas y sumó: “Había mucha ilusión y ganas de que la presentación saliera bien, pero, lamentablemente, cuestiones relacionadas con la organización hicieron que no pudiera desarrollarse como esperábamos. Esperamos que sepan entender que estas cuestiones son ajenas a nosotros. ¡Gracias por comprender y acompañarnos siempre!“.