SANTIAGO DE CHILE.- Harold Mayne-Nicholls se ganó la aprobación del pueblo chileno cuando era presidente de la Federación del Fútbol Chileno (ANFP) y nombró a Marcelo Bielsa como DT de la selección trasandina. Resultó un antes y un después, ya que el dirigente nacido en Antofagasta tuvo la suficiente visión para entender que el rosarino era el indicado para darle a La Roja un salto cualitativo y de resultados. Así fue. Sin embargo, el actual director ejecutivo de Santiago 2023 –asumió muy sobre la hora, en junio pasado- estuvo a los saltos este último fin de semana, justo en la mitad de los Juegos Panamericanos. Quizás, no haya dormido bien. Y todavía recibe las esquirlas por conflictos que lo involucran, en la lucha contra distintas entidades y directivos que lo critican.

Valga el repaso: al escándalo de las mediciones erróneas del recorrido de la marcha atlética, que obligó a anular marcas ante la bronca de los atletas, se le sumó el esperpéntico espectáculo del handball en la sede de Viña del Mar. Ya se sabía que el pronóstico sería malo para el fin de semana, con lluvias, y el encuentro del sábado entre el “Team Chile” y Brasil no terminó a raíz de una falla en el techo del Gimnasio Polideportivo, que dejó una mancha gigante para la organización del evento. Comenzaron a caer gotas en medio de la cancha, que obligó a los jueces a parar el encuentro. Abocados a una solución de apuro, los voluntarios pusieron una piletita inflable de color naranja para que las goteras no percudieran al parquet. El público se decepcionó: dejó ver el frenético ir y venir de la pelota y, en cambio, observó un desfile de secadores, rollos de papel y baldes para disimular el desatino.

Una pileta improvisada para contener las goteras en el handball

Lejos de solucionarse, el problema continuó el domingo porque siguió lloviendo. Y una de las imágenes más elocuentes fue ver al mismísimo Mayne-Nicholls, enfundado en una campera rosa, mientras limpiaba uno de los laterales de la cancha con una pierna, utilizando un improvisado rollo de papeles. A cada minuto, levantaba la vista y controlaba el techo para ver si las goteras seguían, mientras en Viña seguía lloviendo a eso de las cinco de la tarde. Era la mutación de un respetadísimo CEO devenido en un empleado más, dispuesto a dar una mano para salvar el zafarrancho. Avispado, aprovechó ese momento para dar una imagen de autoridad, un “Yo me hago cargo del problema generado por otros”, sabiendo que cuenta con popularidad.

Ya en ese momento, un comunicado oficial de Santiago 2023 indicaba que “Durante la noche del sábado y la mañana del domingo se habían realizado las reparaciones a la techumbre del gimnasio”, en tanto que la organización se desprendía de la responsabilidad por “la mala calidad y las deficiencias” que presentaba el techo del recinto, al tiempo que apuntaba contra la Municipalidad de Viña del Mar por no haber hecho el mantenimiento correspondiente.

Harold Mayne-Nicholls se hizo cargo de una labor inesperada por la goteras del handball Federico Soler

Frente a esta situación, Mayne Nicholls habló con el fastidio por partida doble: la prueba atlética frustrada y las filtraciones: “Lo de las goteras es una vergüenza, un papelón, no hay otra palabra. La responsabilidad no es nuestra, sino del municipio. No es el techo el que tuvo el problema: el agua se acumuló, se posó, generó una fuerza y goteó. Una cosa básica. A todos nos piden que se limpien las canaletas para evitar estas filtraciones y ese trabajo no se hizo. Todos los otoños hay publicidades, es básico. De verdad, estoy impresionado, no puedo creerlo, porque el cambio del techo se realizó”.

El tema continuó este lunes: hubo molestia en la Federación de Balonmano de Chile por las condiciones del Polideportivo de Viña del Mar. El presidente de la entidad, Juan Pablo Montes, arremetió contra la corporación Santiago 2023 por los problemas en la infraestructura. “Para los Juegos Panamericanos, Mayne-Nicholls señaló que se iba a arreglar el techo. Obviamente no fue así. Se está lloviendo la cancha y es muy peligroso”, criticó al diario La Tercera. Montes, abogado, comentó que lo que sucedió en la región de Valparaíso era una situación previsible. “La Municipalidad nos prestó el polideportivo para que se desarrolle la liga nacional y regional. Ya estábamos enterados de las malas condiciones del techo”, sostuvo.

La selección femenina de handball perdió la final ante Brasil, en un encuentro que se postergó CAHandball

El domingo, las chicas de La Garra, como se conoce al seleccionado nacional femenino, también fue víctima de la situación. El partido por el tercer puesto entre Chile y Paraguay arrancó con tres horas de retraso, mientras que la final entre Argentina y Brasil terminó arrancando a las 22.30, mucho más tarde de lo estipulado. El horario de comienzo de ambos partidos se fue posponiendo, mientras que los animadores con los micrófonos hacían lo imposible para entretener a ese público que durante la espera había llenado las tribunas. Ante cada postergación gritaban: “Buhhhhhh”, mientras Mayne Nicolls seguía ocupado en secar el piso sobre uno de los laterales.

“Tuvimos problemas muy menores en los Juegos y un ambiente espectacular. En el balance estamos satisfechos y esperanzados de que todo siga bien en la última semana”, se esperanzó el hombre de 62 años, que también eludió cualquier responsabilidad con los problemas de la mala medición de la marcha atlética de mujeres: “Nosotros cumplimos con la indicación de World Athletics. El responsable midió, él marcó, él hizo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Seguir sus instrucciones. Cumplimos con las exigencias que nos piden los directores técnicos internacionales de los deportes. Y créame que estas exigencias nos han costado miles de millones de pesos, ellos son los que mandan”.

