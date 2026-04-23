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La agenda de la TV del viernes: continúa el torneo Apertura, las ligas de Europa y el tenis en Madrid

La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas

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Racing recibe a Barracas por la fecha 16 del Apertura
Racing recibe a Barracas por la fecha 16 del Apertura

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 24 de abril de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 17 Deportivo Riestra vs. Independiente. ESPN Premium
  • 19.15 Estudiantes (RC) vs. Rosario Central. TNT Sports
  • 19.15 Lanús vs. Central Córdoba. ESPN Premium
  • 21.30 Racing vs. Barracas Central. TNT Sports
  • 21.30 Platense vs. San Lorenzo. ESPN Premium
Independiente visita a Deportivo Riestra
Independiente visita a Deportivo Riestra Fotobaires / JUAN MANUEL BAEZ

Superliga de Turquía

  • 14 Istambul Basaksehir vs. Kasimpasa. Fox Sports 2

Bundesliga

  • 15:20 RB Leipzig vs. Union Berlín. Disney+

Serie A

  • 15:45 Napoli vs. Cremonese. ESPN 3

Liga de España

  • 16 Betis vs. Real Madrid. DSports (1610)
Kylian Mbappé (izquierda), Vinicius Junior (centro) y Brahim Díaz (derecha), figuras del Real Madrid
Kylian Mbappé (izquierda), Vinicius Junior (centro) y Brahim Díaz (derecha), figuras del Real Madrid Manu Fernández - AP

Premier League

  • 16 Sunderland vs. Nottingham Forest. ESPN 4

Championship

  • 16 Leicester City vs. Millwall. Fox Sports 2 y Disney+

Ligue 1

  • 15:45 Brest vs. Lens. Disney+

Sudamericano Sub 17 femenino

  • 20 Paraguay vs. Argentina. Dsports+ (1613)

TENIS

Masters 1000 de Madrid

  • 10 La segunda rueda, con Tomás Martín Etcheverry vs. Sebastian Ofner, Jannik Sinner vs. Benjamin Bonzi y Thiago Tirante vs. Tommy Paul. ESPN 2 y Disney+
Tomás Martín Etcheverry
Tomás Martín Etcheverryx.com/bcnopenbs

RUGBY

Premiership

  • 15:30 Newcastle Red Bulls vs. Bristol Bears. Disney+

Super Rugby Américas

  • 19:55 Dogos XV vs. Pampas. ESPN 3

VÓLEIBOL

Liga de Honor masculina

  • 19 UBA vs Hacoaj. Fox Sports 2
  • 21 Campana vs. Lomas de Zamora. Fox Sports 2
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