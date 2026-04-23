La agenda de la TV del viernes: continúa el torneo Apertura, las ligas de Europa y el tenis en Madrid
La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 24 de abril de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 17 Deportivo Riestra vs. Independiente. ESPN Premium
- 19.15 Estudiantes (RC) vs. Rosario Central. TNT Sports
- 19.15 Lanús vs. Central Córdoba. ESPN Premium
- 21.30 Racing vs. Barracas Central. TNT Sports
- 21.30 Platense vs. San Lorenzo. ESPN Premium
Superliga de Turquía
- 14 Istambul Basaksehir vs. Kasimpasa. Fox Sports 2
Bundesliga
- 15:20 RB Leipzig vs. Union Berlín. Disney+
Serie A
- 15:45 Napoli vs. Cremonese. ESPN 3
Liga de España
- 16 Betis vs. Real Madrid. DSports (1610)
Premier League
- 16 Sunderland vs. Nottingham Forest. ESPN 4
Championship
- 16 Leicester City vs. Millwall. Fox Sports 2 y Disney+
Ligue 1
- 15:45 Brest vs. Lens. Disney+
Sudamericano Sub 17 femenino
- 20 Paraguay vs. Argentina. Dsports+ (1613)
TENIS
Masters 1000 de Madrid
- 10 La segunda rueda, con Tomás Martín Etcheverry vs. Sebastian Ofner, Jannik Sinner vs. Benjamin Bonzi y Thiago Tirante vs. Tommy Paul. ESPN 2 y Disney+
RUGBY
Premiership
- 15:30 Newcastle Red Bulls vs. Bristol Bears. Disney+
Super Rugby Américas
- 19:55 Dogos XV vs. Pampas. ESPN 3
VÓLEIBOL
Liga de Honor masculina
- 19 UBA vs Hacoaj. Fox Sports 2
- 21 Campana vs. Lomas de Zamora. Fox Sports 2
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