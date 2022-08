“Hay una orden para perjudicar a River”: Leo Farinella criticó el arbitraje y Horacio Pagani lo cruzó

El periodista de TyC Sports, Leo Farinella, aseguró este domingo por la noche que “hay una orden para perjudicar a River” por parte de las autoridades del fútbol argentino, y su compañero, Horacio Pagani, salió a cruzarlo. El conjunto millonario derrotó el último fin de semana por 1-0 a Independiente. En el partido, el árbitro Fernando Rappallini decidió no cobrar un presunto penal contra Miguel Borja tras revisarlo en la pantalla del VAR.

En ese sentido, el cronista estimó que el juez principal debió haber cobrado la pena máxima. Además, indicó que no es la primera vez que River es perjudicado en lo que va de la presente edición de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). “Hay una orden de perjudicar a River. Si pasa al revés, es un escándalo. Cuando le meten el dedito a River, no pasa nada en los medios. Hoy, hasta la transmisión dijo: ‘fue penal’”, señaló el columnista.

A la vez, sobre el encuentro entre River y Barracas Central por la Copa Argentina, Farinella estimó que los árbitros “hicieron lo que quisieron la semana pasada”, y lo mismo ocurrió en el compromiso frente al Rojo. Enojado, el periodista pidió: “Terminémosla con esto. (...) Cuando dieron el descuento de hoy, con el partido 0-0, (Julio César) Falcioni dijo: ‘Qué suerte’” deslizó, sugestivo. Luego, Leo sentencio que “es una vergüenza cómo están dirigiendo a River”

“Muchachos, seamos inteligentes. Lo que pasó con Barracas Central en la Copa Argentina, es una vergüenza, que solamente porque ganó River, no se armó escándalo. No puede ser que dirijan a River así. Todos los partidos lo mismo”, añadió. Intrigado, el periodista Horacio Pagani le preguntó a su colega: “¿Vos crees que hay una orden para decirle a los árbitros? ¿Son todos bol...?”.

Franco Armani fue amonestado por Rappallini por protestar LA NACION/Mauro Alfieri

Acto seguido, el periodista de Radio Rivadavia explicó que, “en vez de procurar un fútbol mejor, avalamos un fútbol de trampa”, y puso el ejemplo del polémico compromiso entre Barracas Central y Patronato. “Sacá a River y Boca del medio: la semana pasada, tuvimos que escuchar explicaciones incomprensibles de (Federico) Beligoy, tomándole el pelo a los periodistas”.

Después, apuntó contra Beligoy, a quien criticó por estar “en las dos partes del escritorio”, en su carácter de secretario General de la Asociación Argentina de Árbitros, donde se designan los árbitros para los partidos de las ligas, y uno de los sindicatos del gremio. “Todo tiene un límite. Basta, muchachos. No es serio”, agregó, y aclaró que hizo su descargo tras una derrota de River para que no se sospechara de su animosidad como hincha.

Independiente vs River. 07/08/22 LA NACION/Mauro Alfieri

Por otra parte, lanzó una dura acusación, al contar que “la conducción de la AFA tiene que tomar cartas en el asunto. Salvo, que los árbitros estén haciendo lo que la AFA quiera, que es lo que a mí me parece”. A su turno, Pagani replicó: “Pero no creo en eso, viejo. De ninguna manera. No es así”.

Sobre el rendimiento de River ante Independiente, Pagani aseguró que el entrenador, Marcelo Gallardo, “no sabe cómo formar el equipo” porque le sobran jugadores. Por su parte, Farinella opinó que River “no mejoró nada” respecto de su último rendimiento, aunque concedió que “tuvo las ganas de ganar el partido”, y “cuando Independiente se quedó sin recursos, River tuvo la disposición de ir a ganarlo”.

“No tuvo juego, llegadas claras. Tuvo más insinuaciones que concreciones”, sumó, a la vez que dijo que vio a un equipo “muy estructurado”, “raro”, y que mereció ganar, pero por “poquito”. “Lo mejor para River, hoy fue el resultado, y lo peor, es la confirmación de que tiene un problema con los arbitrajes”, concluyó.