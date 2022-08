“No estás entendiendo”: el fuerte intercambio entre los periodistas de ESPN por la posible llegada de Edinson Cavani a Boca

El periodista uruguayo Diego Muñoz informó este jueves en F12 (ESPN) que Edinson Cavani analiza la posibilidad de llegar a Boca Juniors en los próximos días. A partir del dato que aportó el cronista, se desató un debate en el programa, que tuvo como protagonistas centrales a los columnistas Leo Gabes y Esteban Edul.

Luego de que Muñoz asegurara que Cavani está más cerca de Boca ahora que unas semanas atrás, aunque aclaró que su prioridad sigue siendo Villarreal y que tiene una oferta del Borussia Dortmund que desestimó por cuestiones familiares, Edul intervino en el intercambio de ideas al respecto y dijo: “Si hacemos un llamado a la honestidad, más allá de que podemos hacer todos estos análisis, si viene, es porque se le cayó todo lo demás”. En ese momento, Gabes respondió: “No, no es así”. A su turno, Luciana Rubinska le preguntó a su colega: “¿Le bajas el precio por eso?”.

Confeso hincha del conjunto xeneize, el periodista Martín Costa acusó a Edul de subestimar la importancia de Boca, a lo que el comentarista replicó que se refería al fútbol argentino en general, y no del equipo en particular. Acto seguido, el periodista de LN+ les preguntó a sus compañeros “dónde es la competencia más firme”, tras lo cual, Costa le retrucó: “Para vos, ¿Villarreal es mucho más fuerte que Boca?”. Sin dudarlo, Esteban contestó que sí.

Después, argumentó que Cavani tendría en Villarreal “rivales más competitivos que en Boca”. “Va a jugar contra el Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid”, ejemplificó. Posteriormente, Closs le recordó que, en la liga argentina, se enfrentaría a rivales como River Plate, Racing Club, Independiente y San Lorenzo.

El último club de Edinson Cavani fue Manchester United; ahora, es jugador libre GLYN KIRK - AFP

Para que su compañero entre en razón, el periodista Leo Paradizo indicó que la exigencia es mayor en Boca porque “te obliga a ganar todo”. “Si Villarreal termina séptimo, no pasa nada; si Boca termina séptimo, es un escándalo”, explicó. Más picante, Gabes susurró sobre Edul: “Para mí, tiene fiebre”. Insistente, Esteban les consultó a sus compañeros por otro de los posibles destinos de Cavani en relación al equipo argentino. “O sea que, para ustedes, ¿jugar en el Dortmund es menos competitivo que jugar en Boca?”.

Con menos paciencia, Leo le espetó: “No, no entendés. No estás entendiendo. El Borussia es un equipo grande. Lo que te estamos diciendo es otra cosa. El Villarreal tiene menos exigencia”. Edul contraargumentó que “la exigencia te la da el partido”.

Para sustentarse, Gabes le señaló a su colega que “toda la gente que vive en Villarreal va a la cancha”, mientras que Boca “tiene millones de hinchas”. Por último, Edul puso el caso de un futbolista argentino que viste la camiseta del Submarino Amarillo. “¿Vos crees que (Giovani) Lo Celso quiere que le vaya bien en el Villarreal para ir a Boca, o crees que a Varela quiere que le vaya bien para ir al Villarreal?”.

En tanto, el relator concluyó: “Te explico algo, ¿sabés lo que quiere Lo Celso? Quedarse en el Tottenham y no pudo. Entonces, ¿cuál es la opción que le quedó? El Villarreal, porque anduvo bien. ¿Qué dice? Yo, en el Villarreal anduve bien y esto me deja en la Selección. Cavani no tiene ese dilema. Es un ídolo, es un tipo consagrado que ya hizo todo”.