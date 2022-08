El feroz ida y vuelta entre Martín Arévalo y Leo Gentili por el futuro de Agustín Rossi: “Te pido respeto”

Los periodistas de Radio La Red, Leo Gentili y Martín Arévalo, tuvieron un intenso intercambio esta semana durante su programa. El tema de discusión fue la negociación entre Agustín Rossi y Boca Juniors por la renovación del contrato del arquero de 26 años. El futbolista y su representante se presentaron el lunes en el predio del club en Ezeiza para contra ofertar la propuesta inicial que le hicieron los dirigentes. Sin embargo, desde el club les respondieron que no cambiarían las condiciones, tras lo cual, el presidente Jorge Amor Ameal salió a respaldar el ofrecimiento, mientras que Martín González divulgó la propuesta de Boca, que consideró insuficiente.

En ese marco, Gentili y Arévalo debatieron sobre las declaraciones del representante, y la difusión de las cifras del contrato que Boca le ofreció al jugador, así como el actual salario del arquero. “Una cosa es decir que se pidió mucho, y otra cosa es decir: ‘Mi representado gana tanto’”, dijo el relator para distinguir la posición de Boca con respecto a la postura del futbolista. Con ironía, el cronista le contestó: “Está bien, no se instaló ayer que Rossi pidió una fortuna...”. A su turno, Leo respondió: “No sé si se instaló, no salió del club”.

En un elevado tono de voz, Arévalo le dijo a su colega: “¡Pero si te estoy diciendo que llamaron a los periodistas y mostraron cuánto estaba lo de Rossi!”. Consciente de que el debate había tomado otro cariz, Gentili le pidió a su compañero que no se enojara, a lo que el cronista identificado con Boca repreguntó: “¿Cómo no me voy a enojar si sos un negador serial, Leo?”. Todavía calmo, el periodista de F360 (ESPN) contradijo a su colega, quien insistió con otra pregunta sobre el tema: “¿Vos crees que ayer Rossi quedó bien parado o no?”.

Agustín Rossi tiene contrato con Boca Juniors hasta junio de 2023 Prensa Boca

Acto seguido, Gentili evocó la negociación del contrato del ahora vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, en su época de jugador, y comparó la mirada del periodista en relación a ambas situaciones. “Estás un poco nervioso. Cada periodista se tendrá que hacer cargo de lo que dijo. Yo te estoy diciendo que del club, me parece, por lo menos, yo no vi salir una versión oficial hablando de dinero, como sí salió cuando (Daniel) Angelici era el presidente, el contrato de Riquelme que se pasó por cadena nacional, y no te escuché tan indignado como hoy”. Descolocado por la anacronía, Arévalo rebobinó y le preguntó a qué se refería, mientras que Leo continuó su alocución: “Cuando Riquelme era futbolista. Te noto tan nervioso. Yo lo que te pido es respeto”.

Después, Arévalo le dijo a Gentili: “Estás con el tema Angelici permanentemente. Sacalo del medio”. Después, el narrador llevó el altercado a un plano más personal al contestar que no es “negador serial”. “Te pido respeto, porque después, cuando las cosas van al terreno que vos imponés, llamás enseguida a arriba para decir que te faltan el respeto. Entonces, empecemos por respetarnos entre nosotros”. Posteriormente, Leo remarcó que le parecía “de muy mal gusto” que Arévalo citara periodistas que no estaban presentes en ese momento. A su turno, Martín recordó que también dijo lo mismo mientras ellos estaban presentes. Por último, Gentili le pidió Arévalo que no lo “involucre” con la información que iba a dar.

Juan Roman Riquelme y Daniel Angelici .

“Si yo te estoy diciendo lo que pasó ayer y vos me hablás del representante, Leo” lanzó el cronista que trabajó muchos años en TyC Sports. A su turno, el relator concluyó: “Lo que te digo es que el representante habló de números, esa no es una opinión mía, no es un dato subjetivo. Es lo que ocurrió en la nota”.