“¿Me dejás hablar?”: el fuerte intercambio entre Horacio Pagani y Federico Bulos por el nivel de River

Los periodistas de Pasión por el fútbol (eltrece), Horacio Pagani y Federico Bulos, se cruzaron este domingo por la noche al aire por sus diferentes puntos de vista acerca del presente de River Plate. El conjunto millonario empató en la última fecha de la Liga Profesional de Futbol (LPF) frente a Vélez Sarsfield por 2 a 2, luego de mantener la ventaja de un gol hasta el último minuto. A pesar de eso, el Negro considera que “La Banda” jugó un buen partido y recuperó el vigor de otros tiempos, algo con lo que su compañero disintió.

“¿Sabés lo que cambió en River? (Santiago) Simon, (Nicolás) de la Cruz, Javier Pinola (fundamentalmente) y Jonatan Maidana. River volvió al rigor. Garrote. Basta de biri biri. Eso es lo que es River”, lanzó enérgico Bulos al comienzo del debate.

Acto seguido, Pagani dijo irónicamente: “Si River tiene que recurrir a (Jonatan) Maidana y a (Javier) Pinola...”. Hablaba en relación a la edad de ambos futbolistas. En disidencia con su colega, Bulos volvió a intervenir y le dijo: “Si, tiene que recurrir a ellos para volver a las fuentes”.

Irritado, Horacio le espetó al relator: “Ya te dejé hablar a vos”. Sin dejarse amedrentar por el experimentado cronista, Bulos le recordó: “Estamos intercambiando”, a lo que Pagani contestó: “No, porque ya hablaste vos, ya dijiste toda esa sanata”. “¿No es de a dos?”, repreguntó Bulos, para finalmente darle paso a la argumentación del columnista.

El fuerte intercambio entre Horacio Pagani y Federico Bulos por el presente de River

“Si River tiene que recurrir a Maidana y a Pinola, quiere decir que la cosa no está bien. Maidana cumple ahora 37, y Pinola tiene 39”, dijo finalmente Pagani, quien consideró que, frente al Fortín, el equipo de Núñez jugó bien en el primer tiempo, pero no así en el segundo.

Javier Pinola, un emblema de River Fotobaires

Por su lado, Bulos consideró que Gallardo, “a veces, quiere recuperar la memoria”, y evocó las propias palabras del “Muñeco”: “Gallardo habló de reestructurar todo otra vez”. Además, reivindicó a un jugador en particular: “Pinola jugó un gran partido. Es un gran capitán”. Al respecto, Pagani se mostró de acuerdo, pero resaltó que tiene 39 años y está cerca del retiro.

Más adelante en el debate, Bulos se refirió al desempeño de River en el segundo tiempo, y al problema estructural de juego que acarrea el equipo de Gallardo. “Los refuerzos no funcionan, por ende, vuelve a las fuentes: Simon, de la Cruz, Maidana, Pinola, y a acomodar todo otra vez. Arranca de cero esto, muchachos”. Pagani también quiso discutir esta idea, y le preguntó al Negro: “¿Esto es arrancar de cero? ¿Es volver a poner a los jugadores de hace cuatro años?”.

Federico argumentó que, a pesar del paso del tiempo, Pinola demostró “que puede jugar tranquilamente”, a pesar de “haber perdido terreno” en el último tiempo a manos de Enzo David Martínez. “Es capitán de River. Un líder. Jugador extraordinario. No importa la edad”, cerró. A su turno, Pagani explicó que el ex Chacarita puede jugar “un ratito”. “Es un extraordinario jugador que tiene 39 años. ¿Cómo no importa la edad? ¡39 años, tiene!”, concluyó “Puchi”.