Hernán Crespo, el póster de los Beatles y "un llamado a la solidaridad"

Hernán Crespo es el entrenador del momento: su Defensa y Justicia se coronó campeón de la Copa Sudamericana con un juego vistoso, y el abrazo en el que se fundió con sus hijas cuando terminó la final, fue el corolario de una tarde soñada.

Ahora, su nombre suena para dirigir la Selección de Chile, pero por estas horas, su cabeza está puesta en el viaje a Italia con Nicole, Sofía y Martina, que ya deben regresar a casa. Luego, el director técnico vuelve inmediatamente para empezar la pretemporada el 1° de febrero con el "Halcón de Varela".

Según contó en una entrevista con ESPN F10, las chicas vinieron al país para pasar fin de año con su padre, pero su equipo empezó a ganar y el viaje se extendió. Eso implicó un sacrificio para ellas, que se conectaban "todas las noches a las 4 de la mañana hasta las 8 para seguir online las clases".

La conversación, que se realizó por videollamada, fue interrumpida en más de una ocasión por problemas técnicos, lo cual generó las bromas en el conductor del programa, Mariano Closs, quien chicaneó al técnico por la falta de "megas" en su Internet.

Cuando pudieron reestablecer la comunicación, el exdelantero explicó que se le cayó la conexión por la gran cantidad de llamados que estaba recibiendo, y realizó "un llamado a la solidaridad": "Que no me llamen más, por favor, porque sino, no vamos a terminar nunca esto. Me estaba explotando el teléfono; entonces, se me metían todos en el medio".

Pero no fue el único "percance" que se vivió durante la conversación remota: Martina, su hija de 5 años, apareció de fondo en la videollamada haciendo travesuras en cámara. Además, se traslució un detalle no menor: Crespo contaba con un cuadro de Los Beatles detrás, en una de sus más clásicas postales caminando por la mítica calle Abbey Road, que quedaría inmortalizada como la tapa (y con el nombre) de su último álbum.

Hernán Crespo, su hija Martina y los Beatles detrás

Sobre las llamadas, Crespo admitió que a su representante "le explota el teléfono", incluso antes de lograr el torneo continental: "Somos gente que escuchamos y aprendemos a la gente que nos quiere llamar, pero también somos respetuosos con la gente que nos da trabajo. Entonces, no podemos informar al presidente todos los llamados que se reciben. Lo ideal sería que el contacto sea de presidente a presidente. Los pasos son esos".