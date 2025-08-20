Edwin Cardona terminó expulsado y Atlético Nacional fue eliminado por San Pablo en la Copa Libertadores

El estadio Atanasio Girardot de Medellín había sido -hace una semana- el escenario de una actuación decepcionante del colombiano Edwin Cardona. El exfutbolista de Boca y Racing, tan creativo como displicente, falló dos penales en el desafío de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores entre su equipo, Atlético Nacional de Medellín, y San Pablo, que finalmente terminó 0-0. Anoche, en el desquite, en el Morumbí, otra vez Cardona fue protagonista negativo y el popular equipo Verde Paisa quedó eliminado en la competencia continental.

El árbitro argentino Maximiliano Ramírez indicándole a Edwin Cardona que se retire de la cancha tras expulsarlo

¿Qué ocurrió? San Pablo, dirigido por Hernán Crespo, abrió muy rápido el marcado, a los 3 minutos del primer tiempo, con un tanto de André Silva. Sin embargo, no logró ampliar el resultado y, a los 25 minutos del segundo tiempo, el delantero Alfredo Morelos igualó, de penal, para los colombianos. Pero... en el festejo del empate, Cardona, exnúmero 10 de Boca, le festejó el gol al defensor Nahuel Ferraresi, con el que había tenido cruces picantes en el partido de ida (el venezolano había celebrado efusivamente en la cara cuando falló los penales la semana pasada).

La semana pasada, Edwin Cardona lamentándose por el penal fallado y recibiendo la burla de Ferraresi, de San Pablo

Pero el desahogo de Cardona no pasó inadvertido. El árbitro del partido, el argentino Maximiliano Ramírez, observó la reacción del colombiano, le sacó la segunda tarjeta amarilla y, el mediocampista ofensivo del equipo antioqueño fue expulsado (Ferraresi también fue amonestado).

Después de unos cinco minutos intentando que revisaran la jugada en el VAR, el árbitro mantuvo su decisión y Cardona abandonó la cancha, perjudicando futbolísticamente a Atlético Nacional. Las estadísticas marcan que se trató de la decimosexta tarjeta roja que recibió el conjunto colombiano desde que el argentino Javier Gandolfi lo dirige, desde enero. Y Cardona es, precisamente, el jugador que más veces salió de la cancha por este motivo: la de anoche fue la segunda expulsión.

La expulsión de Cardona

Con el 1-1, San Pablo y Atlético Nacional llegaron a los penales y allí fue el terreno en el que finalmente triunfaron los paulistas, por 4-3 (el argentino Enzo Díaz, exlateral izquierdo de River y Talleres de Córdoba, fue uno de los que anotaron para San Pablo; para los colombianos fallaron Mateus Uribe y Marino Hinestroza).

Hernán Crespo, DT de San Pablo, saludando a los jugadores de Atlético Nacional tras la victoria del conjunto paulista NELSON ALMEIDA� - AFP�

El rival de San Pablo en los cuartos de final de la Copa Libertadores saldrá del cruce entre la Liga de Quito y Botafogo, que se medirán este jueves, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, conocido popularmente como la Casa Blanca, en la capital ecuatoriana. La semana pasada, en el partido de ida, en el estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro, los brasileños ganaron por 1-0.

