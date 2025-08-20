Edwin Cardona terminó expulsado y Atlético Nacional fue eliminado por San Pablo en la Copa Libertadores
El exnúmero 10 de Boca, que había fallado dos penales en la ida, recibió la tarjeta roja en el desquite en el Morumbí por burlarse de un rival tras un gol de su equipo
- 3 minutos de lectura'
El estadio Atanasio Girardot de Medellín había sido -hace una semana- el escenario de una actuación decepcionante del colombiano Edwin Cardona. El exfutbolista de Boca y Racing, tan creativo como displicente, falló dos penales en el desafío de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores entre su equipo, Atlético Nacional de Medellín, y San Pablo, que finalmente terminó 0-0. Anoche, en el desquite, en el Morumbí, otra vez Cardona fue protagonista negativo y el popular equipo Verde Paisa quedó eliminado en la competencia continental.
¿Qué ocurrió? San Pablo, dirigido por Hernán Crespo, abrió muy rápido el marcado, a los 3 minutos del primer tiempo, con un tanto de André Silva. Sin embargo, no logró ampliar el resultado y, a los 25 minutos del segundo tiempo, el delantero Alfredo Morelos igualó, de penal, para los colombianos. Pero... en el festejo del empate, Cardona, exnúmero 10 de Boca, le festejó el gol al defensor Nahuel Ferraresi, con el que había tenido cruces picantes en el partido de ida (el venezolano había celebrado efusivamente en la cara cuando falló los penales la semana pasada).
Pero el desahogo de Cardona no pasó inadvertido. El árbitro del partido, el argentino Maximiliano Ramírez, observó la reacción del colombiano, le sacó la segunda tarjeta amarilla y, el mediocampista ofensivo del equipo antioqueño fue expulsado (Ferraresi también fue amonestado).
Después de unos cinco minutos intentando que revisaran la jugada en el VAR, el árbitro mantuvo su decisión y Cardona abandonó la cancha, perjudicando futbolísticamente a Atlético Nacional. Las estadísticas marcan que se trató de la decimosexta tarjeta roja que recibió el conjunto colombiano desde que el argentino Javier Gandolfi lo dirige, desde enero. Y Cardona es, precisamente, el jugador que más veces salió de la cancha por este motivo: la de anoche fue la segunda expulsión.
La expulsión de Cardona
Con el 1-1, San Pablo y Atlético Nacional llegaron a los penales y allí fue el terreno en el que finalmente triunfaron los paulistas, por 4-3 (el argentino Enzo Díaz, exlateral izquierdo de River y Talleres de Córdoba, fue uno de los que anotaron para San Pablo; para los colombianos fallaron Mateus Uribe y Marino Hinestroza).
El rival de San Pablo en los cuartos de final de la Copa Libertadores saldrá del cruce entre la Liga de Quito y Botafogo, que se medirán este jueves, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, conocido popularmente como la Casa Blanca, en la capital ecuatoriana. La semana pasada, en el partido de ida, en el estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro, los brasileños ganaron por 1-0.
El resumen de San Pablo vs. Atlético Nacional
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Edwin Cardona
Picante. El exBoca furioso por las agresiones de una hinchada con la que fue campeón: “Me escupieron y después piden respeto”
Mercado de pases. Racing se mueve: el histórico que continúa y la estrella que se alejó y ya encontró otro club
“Yo tengo dientes...”. Cardona cruzó a un hincha que lo trató de “gordo” antes del partido entre Platense y Racing
- 1
Las críticas a Simeone por sus cambios en la derrota del Atlético ante el Espanyol y la enigmática frase del DT
- 2
Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura 2025, tras la fecha 5
- 3
El alentador mensaje de Franco Colapinto por el debut de Franco Mastantuono en Real Madrid
- 4
Franco Mastantuono y un debut para enamorar a los hinchas de Real Madrid