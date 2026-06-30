“Heroica” y “batacazo mundial”: así reflejó la prensa paraguaya la histórica eliminación de Alemania

Todo Paraguay celebra porque saben que se metieron en la historia grande del Mundial 2026. En el primer partido del torneo que se definió por penales, la Albirroja eliminó a Alemania después de un 1-1 dramático y de una tanda desde los 12 pasos cargada de tensión, héroes y varios golpes de escena.

Gill empezó la serie con una atajada enorme ante Havertz y volvió a aparecer en el cuarto remate alemán que se lo contuvo a Nick Waltemade, pero la clasificación terminó en los pies de José Canale en el sexto penal. El jugador de Lanús no falló y tuvo en sus pies la llave de una jornada inolvidable. Una noche que ya quedó grabada entre las páginas más memorables del fútbol guaraní.

Paraguay hace historia en el Mundial al eliminar a Alemania

La histórica clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial tuvo un inmediato reflejo en los principales medios del país, que celebraron la hazaña conseguida ante Alemania. Apenas Canale convirtió el penal decisivo, el Boston Stadium se tiñó de rojo, blanco y azul. Los jugadores paraguayos cayeron al césped, rendidos por el esfuerzo y la emoción, mientras en las tribunas los hinchas celebraban entre abrazos, lágrimas y banderas una clasificación que quedará para siempre en la memoria.

ABC Color habló de “batacazo mundial” y tituló: “Paraguay elimina a Alemania y avanza a octavos de final”. La elección de esa palabra terminó de marcar el clima de la noche: para la prensa paraguaya no fue solo una clasificación, sino un golpe histórico ante una potencia.

“Paraguay firma la heroica y saca del Mundial a Alemania”, tituló el portal deportivo Versus, que definió la clasificación como una de las páginas más importantes del fútbol guaraní. La prensa coincidió en destacar el carácter de un equipo que resistió durante 120 minutos y terminó imponiéndose en la primera definición por penales del Mundial.

Paraguay eliminó a Alemania y hace historia en el Mundial

“Una Paraguay heroica, cargada de huevos y con una fuerza insuperable, con la garra guaraní que lo caracteriza en todos los estadios, firmó la hazaña, sacó del Mundial Norteamérica 2026 a la Tetracampeona Alemania y avanzó a los octavos de final”, destaca el texto de Versus Sports.

Orlando Gill fue clave en la histórica clasificación de Paraguay

La magnitud del triunfo también se sintió fuera de la cancha. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, decretó feriado nacional para celebrar la clasificación, una decisión que expuso el impacto social de una noche inolvidable para la Albirroja.

La celebración también tuvo su costado más popular. El diario Hoy eligió un título directo y cargado de desahogo: “Feriado, carajo”, tras el decreto presidencial por la clasificación.

El decreto presidencial que declaró feriado nacional en Paraguay

También Diario Popular apeló a una expresión bien futbolera para dimensionar la noche: “La garra guaraní emergió en Boston para tumbar a una tetracampeona del mundo”. El medio puso el foco en el carácter de Paraguay, que resistió ante Alemania en el Boston Stadium y encontró en los penales el premio a una actuación cargada de personalidad, sufrimiento y orgullo nacional.

“La garra guaraní emergió en Boston para tumbar a una tetracampeona del mundo”, tituló Diario Popular de Paraguay

Crónica fue incluso más efusivo y abrió con una expresión de festejo total: “¡Qué explote todo!. Paraguay tumbó a Alemania y está en octavos”.

¡Esto es Creer en Grande! Felicitaciones, Paraguay, por la clasificación a los Octavos de Final del Mundial. Una victoria épica, con fútbol, garra y coraje. Un triunfo que pone bien alto a Sudamérica.



¡Vamos, Paraguay! ¡Vamos, Sudamérica! ¡Vamos que la Copa se queda en casa! pic.twitter.com/TiXDDTpF5Y — Alejandro Domínguez (@agdws) June 29, 2026

La figura indiscutida de la clasificación paraguaya fue el arquero de San Lorenzo, que transmitió toda su emoción después del épico triunfo paraguayo. “Siento una emoción inmensa. Fue un partido muy complicado. Se dijo que nos iban a atacar por todos lados, pero pudimos abrir el marcador y ganar la tanda de penales”, expresó Gill, autor de dos atajadas decisivas desde los doce pasos y otras seis durante los 120 minutos previos.

¡PARAGUAY NUNCA SE RINDE! ¡¡FERIADO CARAJO!! 🇵🇾 — Santiago Peña (@SantiPenap) June 29, 2026

Sobre la preparación para la definición, el arquero explicó: “Hubo que analizar a cada jugador, cada aspecto, cada detalle y gracias a Dios pude tapar dos penales. La verdad es un privilegio. Eliminamos a un campeón y esto va dedicado a todo el pueblo paraguayo. Se lo dedico a mi sobrino, que lo tengo internado”, dijo, visiblemente conmovido.

La emoción de Gustavo Alfaro al consumarse la hazaña de Paraguay frente a Alemania en el Mundial 2026 JEWEL SAMAD - AFP

El dirigente paraguayo Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, también se sumó por supuesto a las celebraciones por la victoria de su país y escribió en redes: “¡Esto es Creer en Grande! Felicitaciones, Paraguay, por la clasificación a los Octavos de Final del Mundial. Una victoria épica, con fútbol, garra y coraje. Un triunfo que pone bien alto a Sudamérica.¡Vamos, Paraguay! ¡Vamos, Sudamérica! ¡Vamos que la Copa se queda en casa!“.

Pocos imaginaban este desenlace después del duro golpe del debut del equipo de Gustavo Alfaro en el Mundial. La derrota 4-1 ante Estados Unidos había sembrado dudas sobre el futuro de Paraguay. Dos semanas más tarde, la historia cambió por completo: la Albirroja sobrevivió a la fase de grupos, eliminó a Alemania por penales y escribió una de las mayores hazañas de su historia en la Copa del Mundo.