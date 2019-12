Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de diciembre de 2019 • 07:21

El final de 2019 permite repasar algunos hitos del año. Por ejemplo, observar cuáles fueron las 10 historias más leídas de todas las que se publicaron en LA NACION Deportes. La mirada refleja una conclusión parcial, pero que sirve para recordar un viejo precepto periodístico: siempre que haya una historia bien contada, del otro lado habrá quien quiera leerla, repasar las imágenes, detenerse en un video complementario. Disfrutar del ejercicio de escribir y de leer.

Aquí un listado con las 10 historias más leídas y disfrutadas por los lectores de LA NACION, para revivir y volver a emocionarse.

La historia de amor entre Andre Agassi y Steffi Graf es un cuento de película. Se conocieron cuando ambos tenían 29 años años y ya eran multicampeones del tenis. Se cruzaron en una cancha de entrenamientos en Key Biscayne y brotaron naturalmente las sonrisas. Ninguno imaginaba que estaba naciendo algo muy fuerte y que superaría la pasión por el deporte. Volvieron a verse dos meses más tarde, en París. En un Roland Garros que sería inolvidable para ambos, deportiva y humanamente.

La llegada del italiano Daniele De Rossi al plantel de Boca Juniors despertó revuelo en todo el mundo. Las expectativas por su juego, el cambio que ésto supondría para el equipo, tener a un campeón del mundo entre los jugadores no es asunto sencillo. Como tampoco lo es la historia detrás del ídolo de la Roma. La mafia Capitale, no le es ajena a De Rossi, y no por aquellos llamados que lo incomodaron y que levantaron sospechas, sino por los lazos familiares de su exesposa Tamara Pisnoli, la madre de Gaia, su primera hija y que nació en junio de 2005, casi un año antes de que la pareja contrajera matrimonio. Todo el entramado de la causa y los detalles de la relación.

Martes 4 de diciembre de 1984. Mediodía. A Boca le rematarán la Bombonera dentro de 48 horas. Nada parece detener un final anunciado, consecuencia de un descalabro financiero que en dos años derrumbó al club. Una deuda de 35.000 dólares con el club Wanderers, de Montevideo, por la transferencia del volante uruguayo Ariel Krasouski es la gota que rebalsó el vaso, y la que hace temblar los cimientos del coliseo xeneize. Los diarios alertan que puede ser un día tristemente histórico. "Gestiones para evitar el remate del estadio", titula LA NACION. La cuenta regresiva no se detiene.

"Lo más fácil sería dejarlo. Es una lucha diaria", confiesa. Y agrega: "Este calvario no me deja dormir." Jackson Martínez atravesó en los últimos dos años el peor momento de su carrera deportiva, más allá de que ahora ve la luz en medio de algunos dolores que encuentran el paliativo en los goles. El colombiano forma parte del plantel del humilde Portimonense, de la primera división de Portugal, pero cada noche sufre, y mucho. Desde que en 2015 sufrió una grave lesión en su tobillo izquierdo, que lo obligó a pasar por el quirófano en 2016 y 2017, su vida no es la misma.

El keniano E liud Kipchoge se convirtió en la primera persona en correr los 42,195 km en menos de dos horas. A punto de cumplir los 35 años, el campeón olímpico en Río 2016 está en la cúspide de su carrera. Un año después de batir el récord del mundo del maratón en Berlín (2h01m39s), entró un poco más en la historia al completar la distancia en casi dos minutos menos (1h59m40 seg), en una carrera no oficial en Viena diseñada a medida para permitir la gesta.

David Nalbandian, el tenista cordobés jamás escuchó el llamado y perdió la chance de alcanzar la final junior del torneo más importante del mundo, Wimbledon. Insólitamente. Para la historia del deporte argentino, que el nadador Luis Alberto Nicolao se perdiera la oportunidad de disputar la final olímpica de los 100 metros mariposa en México 68 por llegar tarde a la semifinal por problemas de tránsito ya resultaba increíble. Pero siempre hay margen para la superación. Aunque no se trate precisamente de un motivo de satisfacción.

Fuente: AP

Compitió en el último segmento romántico que ofreció la Fórmula 1, entre 1980 y 1994, y las estadísticas lo presentan como un auténtico antihéroe del automovilismo. Los números y la trayectoria, al igual que los aparatosos accidentes y controvertidos episodios que protagonizó durante las 14 temporadas en el Gran Circo, convirtieron a Andrea de Cesaris en un personaje entrañable, en un piloto que vibró entre lo maravilloso y lo infame.

Sin duda fue uno de los hechos que más conmovieron al mundo del fútbol. Emiliano Sala, tenía 28 años, y era oriundo de Progreso, provincia de Santa Fe. El jugador, de poca popularidad era uno de los delanteros más destacados de la liga francesa y acababa de firmar contrato por su traspaso de Nantes a Cardiff, pero un accidente desafortunado terminó con su vida. Aquí la última entrevista que brindó en exclusiva a LA NACION.

Qué es de la vida de Daniel Lalín y la síndico Ripoll a 20 años del peor día de la historia de Racing. "Racing ha dejado de existir" fue la frase que disparó la contadora del club y que marcó el peor día para el hincha del club. Los hinchas se agolparon en Mitre 934, Avellaneda, a la espera de alguna explicación a las palabras de la síndico Liliana Ripoll. No podían entender que, por disposición de un tribunal que respondía a la demanda de uno de los seiscientos acreedores, el club debía ser clausurado y sus bienes liquidados en un plazo de cuatro meses.

Toda la expectativa del golf mundial se focaliza en el Masters, que atesora historias increíbles. Como la de George Archer, campeón hace 50 años en Augusta y que guardó un doloroso secreto hasta el día de su muerte. Una incapacidad intelectual que le astilló el alma y que hasta lo tentó con pensamientos de suicidio durante su infancia. Lo peor de todo: tuvo que procesarlo internamente y sólo alivió su pena con la complicidad de su esposa, su fiel Donna.