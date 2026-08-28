Las Leonas vs. Países Bajos, por la final del Mundial de hockey 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Las Leonas y Países Bajos se enfrentan este sábado en la final del Mundial de hockey sobre césped femenino 2026. Será la reedición de la definición de la última edición de la Copa del Mundo, en la que las europeas celebraron tras ganar por 3 a 1. El partido está programado para las 11 (horario argentino) en el estadio Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos, con televisación de ESPN 2 y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium.

La selección argentina se metió en la pelea por el título tras derrotar a Australia por 1 a 0 con un gol de Julieta Jankunas. El anfitrión y máximo favorito al título, por su parte, superó a Bélgica en las semifinales, también por la mínima diferencia, con un tanto de Frederique Matla. Sin embargo, el cruce entre neerlandesas y belgas estuvo marcado por un gol mal anulado a las Panteras Rojas a 4′ del final que, de convalidarse, posiblemente hubiera llevado el partido a los shoot-outs. “Nos han robado. No tengo nada más que decir. Lo siento, pero era ciento por ciento gol. No sé cuánto habrá cobrado la árbitra”, comentó la autora del gol, Justine Rasir, al término del encuentro.

La incredulidad de Famke Van Heel tras el gol anulado a Bélgica ante Países Bajos

La última vez que ambos países se vieron las caras fue el 11 de diciembre del año pasado, en el marco de la FIH Pro League. Entonces, Países Bajos se quedó con la victoria por 4 a 0 con dos goles de Yibbi Malta y uno de Frederique Moes y Jip Dicke. Las Leonas ganaron apenas dos de los últimos 13 partidos ante la Naranja y, en ese período, perdieron la final del Mundial Tarrasa-Amstelveen 2023 y de los Juegos Olímpicos París 2024, en ambos casos por 3 a 1.

Las Leonas quieren tomarse revancha de las últimas finales perdidas frente a Países Bajos FIH

Las Leonas vs. Países Bajos: todo lo que hay que saber

Final del Mundial de hockey sobre césped femenino 2026.

Día : Sábado 29 de agosto.

: Sábado 29 de agosto. Hora : 11 (horario argentino).

: 11 (horario argentino). Estadio: Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos.

Las Leonas vs. Países Bajos: cómo ver online

El encuentro definitorio está programado para este sábado a las 11 (horario argentino) en Amstelveen, Países Bajos, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Países Bajos corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la Copa del Mundo, en la final de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.31 contra los 7.40 que se repagan por un hipotético triunfo de las Leonas. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 5.40.