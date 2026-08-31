Las Leonas ya están en Argentina con la tercera medalla de campeonas del mundo.

Luego de obtener la tercera medalla como campeonas del mundo en el hockey, Las Leonas arribaron al país pasadas las 6 de este lunes. Familiares y decenas de curiosos, muchos de ellos con banderas albicelestes y camisetas, se acercaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para darles la cálida bienvenida.

“Este recibimiento es algo hermoso, felicidad plena, absoluta”, decían las jugadoras entre el tumulto de gente que quería tomarse una foto o darles un abrazo de alegría. Las deportistas coincidieron en que este campeonato valió la pena luego de perder tres finales seguidas. “Rompimos la pared”, decían en diálogo con LN+ y con la copa plateada que pasaba de mano en mano.

🇦🇷 ¡Bienvenidas, campeonas!



Las Leonas llegaron a Ezeiza, copa en mano y a puro festejo. Fueron recibidas por una multitud que celebró con ellas el tercer título de la selección femenina de hockey.



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Las dirigidas por Fernando Ferrara se impusieron este sábado 3 a 1 a la defensora del título, Países Bajos, en los penales, después de un empate en 1 durante el partido, y ganaron su tercer mundial de hockey en la final disputada en Amstelveen. Como el 8 de diciembre de 2002 en Perth, Australia. Y como el 11 de septiembre del 2010 en Rosario, Argentina. La arquera Cristina “China” Cosentino fue la gran figura al tapar los remates clave, y Sofía Cairó anotó el penal definitivo para desatar los festejos.

Zoe Díaz dijo, en diálogo con LN+: “El partido clave fue contra Alemania porque lo teníamos que ganar sí o sí. Estábamos convencidas de que íbamos a ganar y se nos dio. Países Bajos siempre es un rival dificilísimo”.

💬 "Fuimos convencidas de que íbamos a ganar"



Zoe Díaz, la jugadora más joven de las Leonas, contó cómo vivieron su paso por el Mundial de hockey y cómo fue ganar este título a sus 20 años.



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Tras ir perdiendo por 1 a 0 por un tanto marcado a los 14′ del segundo cuarto por intermedio de Jansen, el equipo de Ferrara consiguió el tan ansiado empate cuando faltaban solo seis minutos para el final del encuentro y ante la mirada atónita de la hinchada local. María José Granatto interceptó un rebote cerca del arco y depositó a la selección nacional en la tanda de penales.

Las Leonas ya están en Argentina con la tercera medalla de campeonas del mundo. captura de LN+

Además de Cairó, en los penales convirtieron Victoria Granatto y Brisa Bruggesser, mientras que el de Zoe Díaz fue anulado por haber golpeado la bocha con el revés del palo. Para las locales anotaron Marijin Veen y fallaron Pien Sanders, Felice Albers y Freeke Moes, estas dos últimas tras grandes atajadas de la ‘China’ Cosentino.

El camino al título