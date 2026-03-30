Metropolitanos de hockey sobre césped: la goleada de las chicas de Banco Nación ante San Lorenzo y la marcha imparable de San Fernando en varonres

Un puntero que ahora es solitario y otro que se mantiene en esa condición. Eso fue lo que dejó una nueva fecha del Torneo Metropolitano de hockey. Es que por el lado de los caballeros, el campeón San Fernando sumó su cuarta victoria en cuatro presentaciones y es el único que tiene el puntaje ideal ya que quienes lo acompañaban en la cima de las posiciones -Ciudad A y Mitre- empataron. Mientras, entre las damas, River, a pesar de empatar, se mantuvo firme arriba.

En su cancha, los varones de San Fernando ratificaron su candidatura para repetir este año. Como locales aplastaron a San Martín por 5 a 0 e hicieron valer la diferencia de categoría. También en su cancha, Ciudad A apenas igualó con Lomas (logró su primer punto del campeonato) 3 a 3 mientras Mitre igualó 2 a 2 con Quilmes. Universitario logró una buena victoria en su cancha al vencer a Sociedad Alemana de Gimnasia por 3 a 0 al tiempo que Banco Provincia, como local, venció a Santa Bárbara por 3 a 2. La otra goleada de la fecha estuvo a cargo de Hurling, que en su campo derrotó al colista Ciudad B por 5 a 1.

El choque entre Banco Nación y San Lorenzo: las azulgranas cayeron por goleada

Un partido cargado de emociones fue el que protagonizaron Ducilo y Gimnasia y Esgrima, dos que todavía buscan su primer triunfo en el torneo. El equipo de Berazategui llegó con tres empates al hilo mientras el finalista de 2025 había perdido los tres partidos que había jugado. Hubo de todo y terminaron a mano con el 3 a 3.

El partido comenzó con un grito casi desde los vestuarios. A los 3 minutos Tomás Suárez tuvo su chance y no la desaprovechó: tras el corner corto abrió el marcador para GEBA. Pero la felicidad no duró demasiado porque Ducilo fue al frente y atacó hasta encontrar su primer fijo que su goleador Luca Dulor cambió por la igualdad parcial a los a los 10. Sin embargo, GEBA volvió a lastimar casi a continuación porque apenas 120 segundos después Matías Rey ingresó al área y con sutileza extrema definió por arriba del arquero. En el segundo cuarto no decayó el ida y vuelta pero abundaron las imprecisiones y el partido se hizo algo más friccionado y lento. Ninguno se hizo cargo de las acciones, se tomaron un “descanso” en la agresión mutua y, por eso, no hubo jugadas de riesgo.

Ducilo vs. GEBA: finalizaron 3 a 3

Ya en el complemento el ritmo volvió a subir porque Ducilo, en desventaja, se dio cuenta que tenía que hacer de su encierro para ir, al menos, por la igualdad. En una acción con el corto sus jugadores armaron una jugada que culminó otra vez en el empate por intermedio de Franco Arango a los 3 minutos. Pero GEBA otra vez encontró una respuesta rápida y luego de un corto impreciso y una serie de rebotes, Eugenio Balboa, apenas un minuto más tarde, puso otra vez a su equipo arriba en el marcador tras escaparse de la marca en el área.

De todos modos, nada terminó en ese momento porque a los 14 minutos Correa metió un flick y otra vez Luca Dulor, entrando de frente al área, la clavó a un palo para la igualdad final. El cierre fue electrizante. Los dos tuvieron sus chances para romper la paridad pero las defensas resultaron más efectivas y el resultado ya no se movió más.

El festejo de Ducilo ante GEBA en un empate que tuvo de todo

Las mujeres de River cedieron sus primeros puntos de la temporada pero rescataron un empate valioso 1 a 1 en su visita al campeón San Fernando. Santa Bárbara aprovechó algunos resultados, de local venció a St. Catherine’s por 3 a 2 y es el escolta mientras el podio lo completa Gimnasia y Esgrima que igualó como visitante ante Banco Provincia (todavía no ganó) 1 a 1. Italiano se impuso como local sobre Arquitectura por 2 a 0 mientras Lomas se impuso ante el local Belgrano (tuvo un buen comienzo tras su llegada a Primera pero perdió los dos últimos partidos que jugó) por 3 a 0. Mientras, Olivos, también como visitante, logró su primera victoria tras el ascenso y derrotó a Ciudad por 2 a 1.

Si bien todo recién empieza, el partido entre Banco Nación y San Lorenzo fue importante porque ambos equipos el año pasado pelearon hasta el final por no descender. La victoria por 3 a 0 de Banco Nación le permitió subir en la tabla ante su adversario colista que ya empezó a preocuparse de vuelta.

Una jugadora de San Lorenzo conduce en el partido ante Banco Nación

El ganador golpeó rápido cuando la tucumana Migles tomó la pelota en el medio y la abrió a Espinasse, cuyo centro “mordido” fue capitalizado pro Camila Cabral para abrir el marcador. Iban 7 minutos nomás y San Lorenzo reclamó una pelota elevada pero el gol se convalidó. El segundo cuarto estuvo plagado de imprecisiones y ninguno pudo agredir. De todos modos hubo una jugada de peligro por lado en ese pasaje. Primero lo tuvo San Lorenzo pero Cosentino despejó el peligro en un fijo; su rival respondió cuando, con su mejor arma, el flick, llegó la habilitación de Pilar Pisthon a Migles pero la delantera, cara a cara con Sibilia, no pudo definir.

En el tercer período apareció la habilidad de Lourdes Pisthon. Tomó la pelota por la izquierda, eludió rivales, ingresó al área y buscó definir al segundo palo: se le fue ancha. Cuando Banco Nación tuvo una jugadora menos en la cancha, a los 14 minutos contó con un corto para empatar. Si bien falló en la parada, en la segunda acción Migles entró al área, desbordó y Lourdes Estigarria aumentó la diferencia. El último cuarto fue todo de Banco Nación. San Lorenzo careció de una reacción y el ganador se transformó en el dominador absoluto del juego con una tremenda posesión para buscar permanentemente el arco adversario. Después de un corto de San Lorenzo al que Cosentino respondió con firmeza, Lourdes Pisthon, a los 27 minutos, logró un golazo de revés para sellar la victoria.