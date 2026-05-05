Metropolitanos de hockey: Belgrano le ganó a Ciudad de Buenos Aires y lo complicó con el descenso

Los Torneos Metropolitanos ofrecen las dos caras de una misma moneda. Por un lado las damas siguen mostrando una gran paridad con seis equipos apretados en cuatro puntos; por el otro los caballeros exhiben a un líder implacable que, domingo a domingo, se saca de encima y toma un mayor luz de ventaja sobre los otros candidatos al título.

Las mujeres tienen a Lomas en lo más alto aunque con una diferencia de apenas un punto sobre su único escolta en esa posición de privilegio. El líder visitó a Arquitectura, que no se recupera, y le ganó por 3 a 1. San Fernando, el campeón, ascendió al tercer puesto al golear como visitante a Banco Provincia por 4 a 0. La otra goleada de la jornada fue la que también consiguió como visitante Gimnasia y Esgrima con el 5 a 2 sobre el colista San Lorenzo, el único conjunto que aún no pudo ganar en el campeonato. En un duelo de dos equipos que lucharán por meterse en los playoffs, el local Italiano igualó con River 1 a 1. Olivos salió de la zona de descenso directo con un valioso triunfo de visitante ante Santa Bárbara por 2 a 0. Y St. Catherine’s, en su cancha, venció a Banco Nación por 2 a 1.

En el partido más interesante de la fecha chocaron dos equipos cuyo presente no coincide con su historia. Belgrano, el recién ascendido, es uno de los animadores del torneo; Ciudad, uno de los equipos más exitosos en la historia del Metropolitano, estaría perdiendo la categoría si el campeonato terminara hoy... Y en ese duelo prevaleció Belgrano por 1 a 0.

El duelo por la pelota en Belgrano vs. Ciudad de Buenos Aires

El ganador comenzó siendo más intenso, con varios ingresos al área y ese asfixiante arranque le impidió a su adversario siquiera cruzar la mitad de la cancha. No habían pasado los primeros cinco minutos y Belgrano tuvo una situación clarísima cuando la bocha pegó en el palo del arco rival. Es cierto que Ciudad se presentó con varias bajas importantes porque, por ejemplo, Miranda y Bruggesser están de gira con las Leonas por China, pero Belgrano fue mucho más en ese primer cuarto e incluso pudo abrir el marcador cuando a sólo 10 segundos del cierre Cerúndolo obtuvo un corner corto tras una gran jugada individual y Van der Molen evitó la apertura. Ciudad levantó en el segundo parcial con una mayor posesión que le permitió disponer de un par de buenas situaciones protagonizadas por Concetti y Rebecchi y a menos de dos minutos de llegar al descanso largo Galli logró el primer fijo para el perdedor. Pero Belgrano defendió bien la jugada y, en la contra, Paul no pudo impactar el centro de Cerúndolo.

Con el 0-0 el segundo tiempo arrancó con Belgrano como protagonista. Y en la primera mitad de ese tercer cuarto tuvo otra chance muy clara cuando Gallegos tiró un centro que la activa Cerúndolo no pudo conectar. Luego de otro corto, Ciudad despejó el peligro sobre la línea y otra vez Van der Molen evitó la caída de su arco. Pero tanto insistió y tanto fue y fue Belgrano que a los 13 minutos un nuevo desborde terminó con el gol de Constanza Cerúndolo para que hubiera, al fin, algo de justicia. En el último cuarto Ciudad fue a buscar el empate pero Belgrano se hizo fuerte en su sistema defensivo. Con idas y vueltas y aún con imprecisiones de ambos lados, el resultado se mantuvo abierto hasta el final. Hasta que Belgrano pudo celebrar para que el vencedor quede a tiro de Lomas y se ilusione y para que Ciudad profundice su preocupación.

Una jugadora de Belgrano escapa ante la marca de una de rival de Ciudad de Buenos Aires

Entre los varones, San Fernando sumó su octava victoria en ocho presentaciones. Pero esta vez no fue un triunfo más porque superó como visitante a Ciudad A, uno de sus escoltas al comenzar la disputa de la fecha, por 2 a 1. Ahora el único perseguidor del campeón es Banco Provincia, que goleó a San Martín por 4 a 2 como local. Fue una jornada con muchos goles y un promedio de más de seis por partido. La mayor cantidad de gritos se dio en el 6 a 4 con el que el local Universitario venció a Lomas. Pero, además, hubo otras dos goleadas: en sus canchas, Gimnasia y Esgrima (se recupera de a poco después de un inicio errático) y el invicto Ducilo derrotaron a Sociedad Alemana de Gimnasia por 7 a 2 y Quilmes por 5 a 1, respectivamente. Y en el único empate, Hurling, como local, terminó 1 a 1 con Mitre.

Dos equipos con diferentes objetivos quedaron cara a cara y Santa Bárbara, que quiere meterse en los playoffs, venció a Ciudad B, que todavía no ganó, está último y empieza a preocuparse por el descenso, por 2 a 1.

El primer cuarto mostró a un ganador dispuesto a buscar los tres puntos desde el principio aunque su adversario también tuvo sus oportunidades aún sin tener tanto la pelota. Pero no pudieron romper la paridad y recién en el segundo parcial apareció el primer corto para Santa Bárbara. Fueron dos seguidos, en realidad, y no los aprovechó. Y a los 21 minutos Franco de Simone apareció en el momento justo para sorprender con el gol para Ciudad B luego de un rebote en el ángulo del palo y el travesaño. Cerca del cierre de la etapa inicial Landoni tuvo su oportunidad con el fijo pero su arrastrada se fue desviada por el poste derecho.

Belgrano vs. Ciudad de Buenos Aires

En el arranque del segundo tiempo Santa Bárbara se adelantó en el campo y fue insistente en sus ataques pero la defensa de Ciudad B se mantuvo firme. Hasta que a los 45 minutos, en la última jugada del tercer cuarto, Cereceda obtuvo otro corto y Santiago Busquets arrastó muy fuerte al palo que custodiaba el arquero Minguez, quien no pudo evitar el empate.

En los últimos 15 minutos el partido se transformó en un ida y vuelta permanente. Juan Pedro Fernández desvió y Minguez respondió, en la más clara. Los dos fueron a buscar la victoria y el juego se hizo muy entretenido. Santa Bárbara volvió a disponer de dos chances claras a través de Busquets y Francisco Fernández y enseguida Finoli apareció justo para impedir el gol, hasta que sobre el final Gerónimo Martínez Amoroso tomó un rebote y le dio el triunfo agónico y merecido al equipo que hizo más y mejor.