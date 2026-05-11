La increíble racha de San Fernando en el Metropolitano de hockey sobre césped: nueve victorias en nueve fechas

No hay manera de frenarlo. Es imposible detener al campeón. San Fernando no para de ganar y es el gran protagonista del Torneo Metropolitano masculino. Pasan los adversarios y las victorias se suceden. Una tras otra. Ya son nueve consecutivas en las primeras nueve fechas. Y algo más: tiene la delantera más goleadora y el arco menos vencido. Son 28 goles convertidos y apenas seis recibidos. El camino -al menos hacia el número 1 de la fase regular- parece preparado para un desfile triunfal. Y eso que falta mucho para el cierre de esa primera etapa del torneo.

Hurling fue la víctima de turno. El vencido no era un rival más: tiene aspiraciones de meterse en los playoffs. Pero el 3 a 0 fue inapelable.

Así comenzó la goleada

El partido comenzó con mucha paciencia de ambos lados. Sin apuro, compartieron la posesión de la bocha aunque San Fernando de entrada tuvo las oportunidades más claras. Hasta que a los 12 minutos Lautaro Ferrero arrastró al palo contrario y abrió el marcador. Animado por el impacto, el dominio del ganador fue aún mayor y allí apareció la figura de Yanello para evitar que la diferencia aumentara. Pero a los 15, Tobías Viviant “bateó” un centro de Bonanno y la distancia ya fue de dos goles.

Conduce un jugador de San Fernando

En el complemento San Fernando siguió con la posesión y Marchese no pudo capitalizar una chance clara. Sobre el cierre del tercer cuarto Hurling consiguió su primer corner corto: sin embargo Magdalena se lució al taparle el tiro a Pastor aunque la pelota dio en el palo antes de salir.

En el inicio de los últimos 15 minutos, Hurling quedó con dos hombres menos por las tarjetas recibidas por Massa y Ryan (verde y amarilla, respectivamente), y San Fernando fue a liquidarlo. Y a los 21 minutos Felipe Merlini logró el resultado definitivo con un desvío genial. El último pasaje fue un ida y vuelta pleno de emociones y de área a área en el que Hurling tuvo la más clara cuando Ryan desaprovechó un desborde de Ortiz. Luego llegó el final. Y la escena repetida, con San Fernando celebrando.

San Fernando: jerarquía y unión para liderar cómodo el Metropolitano de varones

El líder del puntaje perfecto aumentó a cinco unidades la diferencia sobre sus ahora dos escoltas: Ciudad A y Banco Provincia; el primero superó como visitante a Sociedad Alemana de Gimnasia por 2 a 0 y el segundo perdió su invicto al ser derrotado en su visita a Quilmes por 3 a 2. Universitario ratificó su buena campaña y venció también como visitante a San Martín por 3 a 2. Ducilo, que no perdió en el campeonato, también se hizo fuerte en su visita a Mitre y le ganó por 2 a 1. Las dos goleadas de la fecha también llegaron de la mano de dos visitantes: Santa Bárbara derrotó a Lomas por 4 a 2 y Gimnasia y Esgrima venció al colista Ciudad B por 4 a 0.

Lomas amplió la diferencia

Por el lado del torneo femenino, Lomas aumentó a dos unidades su ventaja en el frente de las posiciones. En su cancha venció a St. Catherine’s por 2 a 0 y aprovechó la derrota de Belgrano en su visita a San Fernando; justamente el campeón, que venció por 2 a 0, es el nuevo escolta. Banco Nación venció como local a Banco Provincia por 1 a 0 al tiempo que Santa Bárbara ascendió al tercer puesto al superar también como visitante al complicado Ciudad por 1 a 0. El único empate de la jornada fue el de Olivos 2-Italiano 2. Y River goleó como local al colista San Lorenzo por 5 a 0.

Gimnasia y Esgrima también está tercero -junto a Santa Bárbara y Belgrano- tras aplastar a Arquitectura por 4 a 0 en una muy buena demostración de hockey.

El grito de GEBA ante Arquitectura: una amplia victoria por 4 a 0

El primer tiempo fue muy dinámico para el ganador, especialmente los primeros 15 minutos. Transcurrieron apenas los primeros 60 segundos cuando Milagros Alastra abrió el marcador con una arrastrada en el primer corto para GEBA, que mostró mucha agresividad en ese comienzo. Sobre el cierre del cuarto inicial y gracias a la conexión mendocina entre Alastra y Guignet, el ganador aumentó la diferencia a los 12 minutos gracias a Catalina Stamati. Y menos de un minuto después, Antonella Rinaldi sólo tuvo que empujar la bocha para el 3-0. En el segundo cuarto la Leona Milagros Alastra mantuvo el 100 por ciento de efectividad en el corto y marcó por duplicado.

Gimnasia y Esgrima figura tercero -junto a Santa Bárbara y Belgrano- tras derrotar a Arquitectura por 4 a 0 en una muy buena demostración

El segundo tiempo comenzó con otra intensidad. Si bien GEBA buscó agrandar la distancia en el marcador, apareció menos frenético en la búsqueda del área adversaria. Alimenti estuvo cerca de aumentar pero su disparo pegó en el palo y luego Gomis se lució con una triple atajada para evitar que la delantera se desquitara. Enseguida otra vez apareció Gomis para impedir el gol en un mano a mano contra Campi. Ya sobre el cierre Falasco asistió a Blutarch que tampoco pudo anotar. Fue la última chance de un GEBA absolutamente superior. Y contundente.