San Fernando se llevó todo en los Metropolitanos de hockey: campeón en mujeres y varones

Y un día, el parque Olímpico fue tricolor. El verde, el blanco y el azul tiñeron ese rincón de la zona sur de la Ciudad y la felicidad absoluta, que estalló en el sintético se trasladó a la zona norte. San Fernando es el dueño absoluto del Torneo Metropolitano. Porque celebró en ambas ramas. Le costó porque recién la euforia llegó en los penales tras superar a dos duros adversarios. Pero esa alegría eterna está bien merecida.

Otra vez ante una muy buena cantidad de gente -27 mil personas asistieron a las cinco jornadas de los playoffs-, la acción comenzó con las damas y terminó con los caballeros. La mitad de las tribunas cambió de colores entre un partido y otro. Porque de un lado copó siempre la gente de San Fernando y del otro, primero apareció el rojo de Italiano y luego el celeste y blanco de Gimnasia y Esgrima. Ambos partidos, en cuanto al resultado numérico, fueron casi mellizos. Fue 1 a 1 ambos partidos y en la definición, las mujeres se impusieron por 2 a 1 y los varones, por 3 a 2. Pero hubo matices, claro.

El festejo en los penales de las chicas de San Fernando G.Mabromata

Italiano y San Fernando se vieron las caras a la hora del calor más intenso. Pero jugaron una final apasionante y llena de emociones entre dos equipos de historias y presentes muy distintos. El conjunto de Juan Manuel Casas estuvo ante la primera final de su historia con tres ausencias vitales porque Zoe Díaz, Lara Casas y Sol Olalla están jugando el Mundial junior de Chile y, sin ellas, en la previa se sabía que Italiano tendría un déficit importante de la mitad de la cancha hacia adelante. Mientras, al conjunto de Rodrigo Saliva, lideradas por la Leona Eugenia Trinchinetti, le sobran variantes y experiencia.

De todos modos, en el arranque, San Fernando apareció tibio y su rival apareció para golpear casi de entrada ya que en el primer corner corto, a los 7 minutos, Sol Lombardo anotó un golazo de pegada al ángulo superior derecho. Fue el primer tanto de la defensora en el torneo y fue el 1-0. Ya en el segundo cuarto Italiano bajó el ritmo del partido y eso generó dificultades en el juego de San Fernando. Hubo menos peligro en las áreas, más fricciones y lucha en la mitad de la cancha y duelos individuales en el que se alternaron los ganadores. Pero nadie sobresalió ni pudo superar al rival.

Una escena de la final femenina entre San Fernando e Italiano G.Mabromata

En el comienzo del tercer cuarto San Fernando sumó un problema al que ya tenía del resultado en contra: perdió su video ref tras pedir una infracción de Férola en la defensa del corto. Sin embargo, a los 5 minutos llegó una desconcentración defensiva del perdedor y Micaela Retegui, otra de las experimentadas del campeón, tomó la bocha suelta en el área y facturó para decretar la igualdad. El último período fue a puro corte y nerviosismo pero no pudieron modificar el resultado y llegaron los penales.

Allí, pese a Crevecouer brilló con tres atajadas, del otro lado San Fernando apeló a Pallottini y a su mayor experiencia para inclinar la balanza y recuperar el título que había ganado en 2023 por última vez.

La final de varones

Gimnasia y Esgrima y San Fernando fueron los protagonistas de la segunda final. El primero quería lograr el título que había ganado por última vez en 2022; el segundo iba por el bicampeonato después de haber sido el mejor de la fase regular.

Apenas comenzado el partido llegó el primer grito, pero todo terminó en la nada. Es que Aguirregomezcorta anotó para el conjunto de Agustín Lavagno pero la jugada fue anulada por el pedido del video ref cuando los referís notaron una infracción previa de Merlini en el momento de frenar la bocha en el corto. Lo hizo con la mano y respiró GEBA. Sin embargo, a tres minutos del cierre del primer tiempo, el conjunto de Ignacio Bergner tuvo un penal y Tomás Suárez lo cambió por el gol al definir sobre el palo izquierdo de Agustín Magdalena, que eligió el otro lado. De esa manera otra vez San Fernando, como en el partido de las chicas, tenía que remar desde atrás. Y lo hizo.

Sanfer volvió a demostrar su dominio histórico en los Metros G.Mabromata

Pero le costó porque su arquero tuvo algunas intervenciones magníficas y se convirtió en la figura de la final como lo había hecho en las semifinales contra Ciudad. Pudo aumentar GEBA y asegurarse la corona pero a los 13 minutos del complemento la vigencia de Matías Rey, el único campeón olímpico de Río de Janeiro 2016 que sigue en actividad, apareció en la ya tarde nublada de Villa Soldati y asistió a Mateo Magdalena para que, con un toque sutil, desviara la bocha y estableciera la igualdad en el marcador. Y entonces llegó un cuarto yu último cuarto electrizante. Porque cuando los penales eran cosa juzgada, Binaghi clavó un fierrazo implacable que vulneró al enorme arquero. Faltaban apenas dos segundos para el cierre. Era el título de GEBA y la frustración de San Fernando. Pero tras el video ref y después de largos minutos de análisis de las imágenes, los árbitros consideraron que en el comienzo de la jugada, sobre el sector derecho, no se habían respetado los cinco metros luego de reanudado el juego por una infracción. GEBA fue pura bronca; San Fernando respiró aliviado.

El momento de desatar la alegría después del esfuerzo a lo largo de la temporada: San Fernando se llevó todo G.Mabromata

Con ese ánimo llegaron a los penales y al igual que en 2024 ante Banco Provincia en Belgrano, San Fernando tuvo a su héroe bajo los tres palos. Agustín Magdalena volvió a lucirse, hizo gigante su figura al atajar dos penales y ser clave para que Matías Rey fallara el último y así su equipo celebró. Y San Fernando tuvo su doblete más esperado.