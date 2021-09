Hulk, el delantero del Atlético Mineiro, tendrá un hijo con la sobrina de su exmujer

En 2019, el futbolista brasilero Givanildo Vieira Luis Fernando de Souza, conocido como Hulk, protagonizó un enorme escándalo cuando se separó de su mujer, Irán Ángelo, para casarse con la sobrina de ella, Camila Ángelo. En la actualidad, el goleador del Atlético Mineiro anunció en las redes sociales que será padre junto a su actual pareja.

La relación entre Hulk y Camila había generado un terrible alboroto familiar cuando se confirmaron los rumores de que el futbolista salía con la sobrina de su exmujer. Ahora, el jugador brasilero publicó varias fotos junto a Camila, en las cuales se puede observar a la pareja sostener con gran felicidad la ecografía de su futuro bebé, que será el primero del delantero con su actual esposa.

El atacante brasilero ya tiene otros tres hijos con Irán, su pareja anterior, quien es la tía de su actual esposa. “Hoy, con el corazón lleno de gratitud a dios, vengo a compartir con ustedes que por cuarta vez estoy siendo bendecido con otro hijo. Mi corazón rebosa de tanta felicidad y solo puedo decir gracias Dios. Ya estamos deseando recibirte, hijo (a), te amamos incondicionalmente. Ven lleno de salud, mi bebé”, escribió Hulk en su cuenta de Instagram.

La historia de amor entre Hulk y Camila alimentó, durante meses, las páginas de la prensa amarillista de Brasil. En diciembre de 2019, varios sitios de noticias revelaron que el futbolista, quien también se desempeña en la selección de Brasil, se había separado de Irán, con quien mantuvo una relación durante 12 años, y se había enamorado de la sobrina preferida de su exmujer.

La situación se agravó cuando, ocho meses después, Hulk le pidió matrimonio a la joven, situación que enfureció a su exmujer. “Me despierto y me duermo sin entender por qué me pasó todo. El dolor es muy grande, a veces creo que me arrancará el corazón”, manifestó Irán en aquella oportunidad, en la única entrevista que concedió a un medio de comunicación sobre el escandaloso hecho.

En la entrevista realizada por Récord, Irán detalló que su sobrina Camila, a quién había criado como una hija, la había traicionado. Ambas tenían una relación muy cercana que se rompió, en 2019, cuando la joven actuó a sus espaldas y conquistó a Hulk. A partir de ese momento, Irán sufrió en silencio y compartió su dolor solo con sus tres hijos: Ian (11 años), Thiago (9) y Alice (7), a quienes les contó que su padre estaba en pareja con la mujer que había pasado gran parte de su infancia junto a ellos.

El dolor de Irán se incrementó con el tiempo porque Hulk y Camila se casaron a principios de 2020. En la actualidad, la pareja vive en Belo Horizonte, ciudad en la que el futbolista defiende los colores del Atlético Mineiro. “A esta chica le di todo desde que vino al mundo. Sacrifiqué mis sueños tantas veces para hacer sus sueños realidad. Y aquí no estoy hablando solo de bienes materiales, porque estos son fáciles de dar cuando tenés dinero, pero amor, cariño, atención, respeto... Todo”, explicó la mujer sobre la relación que tenía con su sobrina.

“Ella conocía mis debilidades, inseguridades, dolores, miedos y tenía mi amor incondicional. Manejaba mi vida, y para mí todo lo que decía era bueno, era correcto, era ético. Ella era perfecta en todo y yo le di el rumbo de mi vida. Si me equivoqué, dios mío, fue porque amaba y confiaba demasiado”, manifestó dolida Irán.

Cuando el delantero reconoció que estaba en pareja con Camila, la situación generó un enorme revuelo en el mundo del fútbol. No solo porque la relación con la sobrina de su exmujer parecía un poco extraña, sino porque además, ambas eran extremadamente unidas.

En aquella oportunidad, el agente del atacante brasilero decidió brindar un comunicado a la prensa para terminar con cualquier tipo de sospecha y susceptibilidad. “Hulk llamó por teléfono a los padres y al hermano de Camila para comentarles todo acerca de su relación con ella. El jugador y la joven comenzaron a salir en octubre y el propio futbolista fue quien hizo pública la información, porque no quería esconderse”, señalaba el texto.

“Su posición es transparente y quiere evitar mentiras y comentarios maliciosos. Además, el futbolista se lo comunicó a su familia e hijos”, completaba el documento publicado por el agente de Hulk. De esa manera, el delantero ponía un punto final a su relación de 12 años con Irán.