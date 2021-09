Una influencer no le asignará género a su bebe para que elija su identidad “libremente”

Bianca Andrade es una popular influencer brasileña que tiene unos 16 millones de seguidores. En el mes de julio fue mamá de Cris, el bebé que tuvo junto a su pareja, el youtuber Fred. Ellos están actualmente en el centro de las miradas de su país por una decisión que tomaron sobre su pequeño. Ambos acordaron criar a su criatura sin asignarle un género definido. “Quiero que sea libre en todos los ámbitos de la vida”, declaró la influencer.

Cris nació en 15 de julio de este año y tanto Andrade, a quien se conoce popularmente como “Boca Rosa” y su pareja Fred compartieron imágenes del pequeño en las redes sociales, donde recibieron el afecto y las felicitaciones de sus seguidores.

Pero, más allá de que el niño nació con un cuerpo de varón, sus papás tomaron varias medidas para no imponerle a Cris limitaciones de género. En una entrevista para el medio brasileño Quem, de la red Globo, ella explicó qué fue lo que los llevó a tomar esa decisión.

Bianca, Fred y Cris, en una de las tantas fotos familiares que suben a las redes sociales Instagram / Bi

“Fred y yo hablamos mucho sobre eso. Pretendemos transmitir libertad, respeto, equilibrio y autenticidad. Quiero que sea libre en todos los ámbitos de la vida. En principio, no definimos el hecho de que el bebé sea un niño o una niña por un color que por defecto fue señalado para representar un género”, explicó la influencer.

“A partir de ahora tenemos que romper estos tabúes. Lo necesitamos para empezar a deconstruir las cabezas de las futuras generaciones”, agregó.

En el mismo sentido, el padre de la criatura contó a la revista brasileña GQ un hecho que los llevó a repensar el tema del género de su bebé. El youtuber contó que cuando le contó a su hermana que harían un “té de revelación” para anunciar el sexo del bebé, ella le cambió la perspectiva.

“Cuando nos enteramos del embarazo, estábamos súper emocionados y queríamos hacer de todo. Cuando le contamos lo del té de revelación a mi hermana, ella me dijo: ‘¿Por qué un té de revelación? ¿Por qué necesitamos celebrar el género y no solo celebrar a la persona?’ Ella me dijo esto de una manera muy ligera y me hizo pensar”, contó Fred.

“Entonces, Bianca y yo llegamos a una conclusión: para nosotros, no importa si nace un niño o una niña”, añadió.

El youtuber agregó que por esa misma razón decidieron descartar el color azul para pintar la habitación de su bebé, y escogieron el morado. “Nosotros, como padres, tenemos la misión de mostrar los cambios que están sucediendo, y lo que prevalece es el amor, sin importar el género ni nada”.

Finalmente, Fred contó que su hijo está rodeado de mucha gente, entre tíos, tías, padrinos homosexuales y heterosexuales. Él conocerá a todos los géneros y orientaciones sexuales, pero sobre todo, conocerá a muchas personas que lo aman. Y mucho”, concluyó.