Iker Casillas apuntó otra vez contra los argentinos y pronosticó el resultado de la final del Mundial

La previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España se vive con pasión y con declaraciones cruzadas desde ambos bandos. Uno de los abonados a las “cargadas” en las plataformas digitales es el exarquero campeón del mundo de 2010, Iker Casillas, que volvió a utilizar sus redes sociales para picantear a los argentinos antes del esperado encuentro en Estados Unidos.

El exfutbolista del Real Madrid ya se encuentra en Nueva York para presenciar el partido del domingo 19 de julio que enfrentará a su selección con los dirigidos por Lionel Scaloni, en una final que quedará en la historia. Lionel Messi y Lamine Yamal, dos jugadores icónicos de su generación, se medirán para ver quién se queda con el preciado trofeo.

Hay una gran expectativa por el partido del domingo (Foto: @fifaworldcup)

Como buen turista en la Gran Manzana, Iker subió a lo alto del Empire State y se sacó una foto en el mirador con los visores ópticos. En ese contexto, lanzó su pronóstico para el partido y le tiró un palito a los rivales: “Viendo como se calientan los argentinos en 3, 2, 1... España 2-1 Argentina. FINAL”

Iker encendió la polémica en la previa

De esta manera, el exarquero calentó la previa con Argentina y salió a bancar a la selección dirigida por Luis de la Fuente. España llega a la final como el gran candidato luego de aplastar a Francia en la semifinal por 2 a 0 y concediendo solo un gol en todo el torneo. Los motivos futbolísticos le sobran a Casillas, que ya se siente campeón mundial antes de que se juegue el encuentro.

No habrá una 4ª ⭐️, 🇦🇷! Vamos a por la 2ª!! Vamos 🇪🇸! — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 15, 2026

Cabe destacar que no es la primera vez que el campeón del mundo español utiliza sus redes sociales para asegurar que su seleccionado se coronará en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. “No habrá una 4ª estrella, ¡Vamos a por la 2ª!! Vamos!”, aseguró en su cuenta de X hace unos días, dando rienda suelta a un largo debate de los usuarios sobre qué equipo es mejor que el otro.

Más allá de los dichos de los periodistas, exfutbolistas e hinchas en general, solo el partido dictaminará quién será el nuevo campeón mundial. La selección argentina viene de eliminar con claridad a Inglaterra y llega con Messi como estandarte, mientras que España arriba a la final como una potencia futbolística, por lo que se espera un gran partido de fútbol.