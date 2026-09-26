Impactante lesión en Estudiantes: Gabriel Neves cayó mal y se retiró trasladado en ambulancia

La alegría en Estudiantes por la ventaja que había conseguido en el inicio del partido ante Rosario Central por la Supercopa Internacional se disipó rápidamente tras la dura lesión que sufrió Gabriel Neves.

Antes de los 10 minutos de juego, el uruguayo disputó un balón en el aire con Federico Navarro, cayó mal, se golpeó el brazo derecho y se retiró trasladado en ambulancia. Para colmo, su reemplazante, Jalil Elías, se lesionó minutos después y tuvo que ser sustituido por Fabricio Pérez.

¡DURA LESIÓN DE GABRIEL NEVES!



El mediocampista de Estudiantes cayó mal y se accidentó el brazo izquierdo.



Fue retirado en ambulancia y Jalil Elías ingresó por él. pic.twitter.com/I4a5y7iXiP — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) September 26, 2026

La desafortunada jugada ocurrió apenas pasados los seis minutos. Luego de un rechazo de Los Canallas en campo propio, Neves fue a recuperar el balón y saltó para cabecear. Sin embargo, Navarro le puso el cuerpo y desacomodó al volante, que cayó con todo el peso de su cuerpo sobre su mano.

Segundos después, el árbitro del partido, Darío Herrera, llamó inmediatamente a los médicos. El jugador del Pincha logró pararse, pero con evidentes signos de dolor y fue atendido rápidamente al costado de la cancha. Lamentablemente, la ambulancia debió ingresar y se lo llevó.

QUÉ NO SEA NADA, GABI... Neves tuvo que dejar el estadio en ambulancia tras la lesión en su brazo derecho en Santiago del Estero.



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En reemplazo, ingresó Elías, quien apenas jugó un puñado de minutos antes de pisar mal mientras disputaba un balón con Gaspar Duarte. El técnico de Estudiantes, Alexander Medina, optó por Pérez para sustituirlo.

Central se lo dio vuelta

El Pincha se había adelantado en el marcador antes del minuto de juego con un gol de Alexis Castro, el delantero con pasado en Tigre y San Lorenzo que se vistió de héroe en la Copa Libertadores tras anotar el gol de la clasificación ante Corinthians en la vuelta de los cuartos de final.

La jugada inició con un enorme despliegue por el sector izquierdo de Tobio Burgos. El extremo inició en campo propio, llegó hasta los últimos metros del área rival y lanzó un gran centro.

¡¡METIÓ PUCHITO DE ENTRADA!! Gran corrida de Tobio Burgos, Carrillo la bajó y Alexis Castro anotó el 1-0 de Estudiantes vs. Rosario Central antes del minuto de juego.



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La pelota la conectó Guido Carrillo, quien de cabeza asistió a Castro para el gol. Sin embargo, y luego de las dos lesiones sufridas, Central se lo dio vuelta.

A los 23 minutos, Ángel Di María marcó un golazo de tiro libre. Desde casi 30 metros colocó la pelota al ángulo superior derecho y venció a Fernando Muslera.

Luego, a los 46, ya en el último tramo del primer tiempo, Darío Herrera cobró un polémico penal por una falta de Leandro González Pírez sobre Enzo Copetti. El campeón del mundo en Qatar 2022 lo intercambió por gol para el 2 a 1 parcial.