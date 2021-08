Inauguran el primer “Estadio Leo Messi” del mundo en la cordillera y conmueven a Ibai Llanos

Javier Guardiola, un escribano de 59 años quien solamente comparte apellido con el reconocido entrenador español Pep Guardiola, construyó una cancha de fútbol en medio de la montaña mendocina para homenajear al Lionel Messi.

Maca Guardiola, hija de Javier, publicó las fotos del “Estadio Leo Messi” (el nombre con el que el escribano bautizó la cancha), y las imágenes se viralizaron de manera inmediata alrededor del mundo. Tanto es así que el streamer español Ibai Llanos, quien es amigo del capitán de la selección argentina, reaccionó ante el posteo.

“Mi viejo se mandó un estadio de fútbol en el medio de la montaña (Mendoza, Argentina) y le puso de nombre ‘Estadio Leo Messi’. Necesito que lo vea por favor porque es el sueño de mi viejo”, escribió Maca, y arrobó al streamer español.

La publicación, que superó los 60.000 “me gusta” y los 5000 retuits, recibió el comentario del propio Llanos. “Dile a tu padre que lo quiero”, manifestó el streamer español Twitter @IbaiLlanos

Después de observar el alcance que tuvo la publicación en Twitter y las respuestas varios personajes famosos e instituciones reconocidas del mundo, el escribano que pensó y construyó la canchita de fútbol en medio de los cerros, habló con un medio local para explicar las razones de semejante homenaje al crack rosarino quien debutará esta tarde con Paris Saint-Germain, su nuevo equipo luego de la conflictiva salida de Barcelona.

La historia del “estadio” en honor a Lionel Messi que está ubicado en medio de la montaña de Mendoza

“Sería un sueño si a Messi le llega la foto y quiere venir a conocerla. Voy a tener que pintar la cancha y arreglar todo lo que falta”, dijo Javier al diario Los Andes. Y agregó con humor: “Como soy Guardiola de apellido, le puedo decir incluso que soy primo del Pep Guardiola”. Aunque aclaró que no hay ningún parentesco entre el exBarcelona y actual entrenador de Manchester City y su familia.

El escribano destacó que su casa de fin de semana, llamada El Refugio, está construida en el sector norte del lago Potrerillos y contó cómo se le ocurrió hacer un “estadio” en honor a Messi. “Siempre fui futbolero, por lo que apenas vi que podía construir la canchita en el lugar, avancé con la idea sin dudarlo. Hay partes donde hay cerros (por lo que la pelota no se va a ir tan lejos), pero hay otros que estaban abiertos, y ahí puse alambrado. Fabriqué unos arcos de madera, fuimos emparejando el terreno y así fue tomando forma la cancha”, dijo.

El escribano explicó las razones que lo llevaron a construir el "estadio" en homenaje al crack rosarino Twitter @Macaguardiola1

En cuanto a la elección del nombre, recalcó que más allá de la eterna admiración que tiene por el capitán albiceleste, no fue la primera opción. “Primero pensé en el nombre de accidentes topográficos de la zona, quizás de algún cerro. Después se me vinieron a la cabeza algunos nombres autorreferenciales, pero no me decidía. Hasta que un día, mientras estábamos viendo la Copa América, un amigo me propuso que le pusiera ‘Estadio Leo Messi’. Y con todo el fenómeno que fue la salida de Leo del Barcelona al PSG, y cómo se lo vio a él en todo momento, no lo dudé. Se ve que es un tipo con perfil bajo y carisma. ¡Es el fútbol mismo! Y me sentí muy representado”, sostuvo Javier.

De esa manera, surgió el proyecto de honrar al crack rosarino. “Decidí hacerle un homenaje en secreto, en medio de la nada y entre las montañas. Y quise que esa parte de la ‘nada’ se llame ‘Estadio Leo Messi’”, manifestó.

Aunque el escribano ya jugó algunos partidos con sus amigos, la inauguración oficial de este remoto estadio fue el sábado.

