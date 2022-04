Insólito error en Huracán-Colón: nadie lo advertía y tuvo que entrar Falcioni a corregirlo

El árbitro Nicolás Lamolina cometió este lunes por la noche un insólito error que no fue pasado por alto por los protagonistas del encuentro, ni por los usuarios de las redes sociales que estaban observándolo. Huracán y Colón disputaban en el estadio Tomás Adolfo Ducó uno de los partidos correspondientes a la 11eava. jornada de la Copa de la Liga Profesional. Cuando se disponía a comenzar el segundo tiempo, los futbolistas del conjunto “sabalero” y su entrenador, Julio César Falcioni, pusieron el grito en el cielo.

Pero, ¿qué ocurría? Los jugadores del equipo local estaban por poner la pelota en juego. Sin embargo, ya lo habían hecho en la primera mitad. De esta manera, el colectivo que debía mover la pelota al inicio de los segundos 45 minutos era el sabalero. Quien tuvo que ser advertido fue el juez principal del compromiso deportivo. Lamolina no pudo ocultar su cara de desconcierto ante los justos reclamos de los deportistas y menos de Falcioni, que desde mitad de cancha hacía ademanes. Finalmente, revirtió la decisión y dio la indicación de que el conjunto visitante hiciera correr la pelota por primera vez.

El insólito error de un árbitro en Huracán Colón

El fragmento fue rescatado por el periodista Pablo Rodríguez Denis, quien compartió el momento en su cuenta de Twitter y, rápidamente, se volvió viral. “Qué jornada del c... de EL PRODUCTO que estamos teniendo, amigos. Vuelan los packs fútbol en Medio Oriente”, escribió el usuario en relación a la manera en que los responsables del fútbol argentino suelen referirse a la liga local. Por supuesto, el comentario del cronista fue replicado y likeado por cientos de tuiteros. Además, la publicación fue comentada por otros tantos. Uno de ellos subió una captura de pantalla del presidente de la AFA, Claudio Tapia, con la inscripción “No trates de entenderla”. Se trata de un viejo spot de la AFA, en la que el mandamás se refería a la pasión que se vive en el fútbol argentino. No obstante, dicha imagen se convirtió en meme para describir situaciones irrisorias que se ven en la liga local.

"No trates de entenderla" Captura Twitter

"Ni en un torneo amateur pasa esto..." Captura Twitter

En tanto, otro de los tuiteros opinó que, lo ocurrido en el Palacio” del “Globo”, no pasa “ni en un torneo amateur”. Por otra parte, un usuario reparó en el entrenador de Colón, que estuvo lo suficientemente atento para que no lo perjudicaran, aunque no fuera de manera intencional. Asimismo, tampoco faltaron críticas por la desatención del árbitro principal del desafío. El encuentro, finalmente, terminó por 1 a 1. Los dos goles fueron convertidos en la primera parte (Jonatan Galvan y Facundo Farías).