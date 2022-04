El picante comentario de Martín Liberman sobre el nivel de Boca: “Qué dolor de ojos”

Martín Liberman, conductor de Debate F (Star+), analizó este domingo por la noche el nivel futbolístico de Boca Juniors tras su empate ante Lanús por 1 a 1, y no escatimó en críticas. “Tengo que arrancar diciendo: ‘Por Dios, qué dolor de ojos’”, indicó al comienzo de su comentario editorial.

Luego, el periodista describió al conjunto xeneize como “un equipo que involucionó”, lo cual, desde su punto de vista, “es mucho mas preocupante que no ver una mejoría”. Además, señaló que Boca “dilapidó una chance espectacular” tras su triunfo en el superclásico. “De ahí para acá, ha sido todo malo”, sentenció. Desde entonces, empató frente a Arsenal, perdió con Deportivo Cali, igualó con Vélez Sarsfield, y consiguió una victoria ante Always Ready. “La vara está bien bajita, porque sostener lo que hizo con River no era una vara muy alta. Se encontró con una valla gigante que es su propia impericia para jugar a algo”, señaló.

Después, el animador hizo un desmenuzado análisis del estilo futbolístico del equipo. “Boca se aferra a la velocidad de (Sebastián Villa), que es su mejor futbolista hoy por hoy. (...) Lo mismo hace (Exequiel) Zeballos pero con un poco más de técnica. Es la guapeza mal entendida de (Marcos) Rojo, es un desprolijo y avasallante (Luis) Advíncula, un endeble (Frank) Fabra para marcar por la izquierda, (Juan) Ramírez es intrascendente”, dijo.

Después, Liberman diferenció el rendimiento de Estudiantes (LP) y Defensa y Justicia, con el de Boca. “Tienen muy clara su idea, saben a qué quieren jugar, y lo logran. No necesitan andar pidiendo figuras rutilantes”. Asimismo, desestimó que la única responsabilidad del actual momento del club de la Ribera sea del entrenador Sebastián Battaglia. “Es muy fácil ser el puching ball. Le dan los de afuera y los de adentro. Ellos no lo quieren y lo sostienen. ¿Cuándo empieza la responsabilidad a ser de los futbolistas? Cobran sueldo de estrella y juegan como mendigos”, añadió.

“Cuando tenés al mismo entrenador, jugadores a disposición y el equipo va para atrás, y eso que no se le animan como debieran animársele, su forma es un castillo de naipes. Hoy, el equipo de (Jorge) Almirón, casi que salir meterse atrás en el segundo tiempo. Si se hubiese animado, con esos nombres propios, tal vez, se lo gana. A Boca, no le quedó otra que tirar algunos centros”, añadió sobre la igualdad frente al “Granate”.

Darío Benedetto domina la pelota durante el partido de Copa de la Liga 2022 que disputan Boca Juniors y Lanús Marcelo Endelli - Getty Images South America

En esa línea, el comentarista deportivo estimó que, a Boca, “lo complican todos: los que van primeros, últimos, de visitante, de local”. A la vez, describió al club de La Ribera “como un equipo enmarañado que que no encuentra una dinámica que le permita sostener cierto rendimiento”.