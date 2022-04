Tras las polémicas de la fecha, Alejandro Fantino compartió una irónica definición del VAR

El reconocido conductor Alejandro Fantino anunció esta semana en sus redes sociales que elaboraría un glosario alternativo del fútbol argentino, y que lo publicaría con el correr de los días. Para cumplir su promesa, el periodista comenzó con una primera definición en relación a un nuevo “integrante” de la liga vernácula: el Video Assistance Referee (VAR).

En su último posteo de Instagram, definió a la herramienta tecnológica como una “máquina inventada por los hombres del fútbol para poder torcer los destinos de un partido según lo haya pedido el poderoso de turno”. Con fino uso del sarcasmo, señaló que “la ‘genialidad’ de la mano de un Dios en 1986 se anticipó a esta creación maligna”.

Luego, el animador recurrió a la historia para hacer una comparación con el fútbol: “Si en Troya hubiera habido VAR, la entrada del caballo hubiese sido invalidada, y Aquiles no hubiese entrado en la inmortalidad. En la Odisea, Ulises sería descalificado una y otra vez por tramposo en su famosa pelea con el cíclope Polifemo”.

El posteo de Alejandro Fantino sobre el VAR Instagram @fantinofantino

Las polémicas de la fecha

En el partido entre Banfield y River Plate, el árbitro Pablo Echavarría sancionó un penal a instancias del VAR (a cargo de Darío Herrera y Diego Romero) en favor del conjunto millonario, que el jugador Enzo Fernández lo capitalizó con el gol que abrió el marcador del encuentro. Jugada objeto de polémicas, el director nacional de Arbitraje Federico Beligoy tuvo que salir a justificar la decisión, y consideró que su colega cometió un error.

En tanto, defendió el fallo del árbitro de Boca vs Lanús, Facundo Tello, en relación a la polémica en la que los xeneizes pidieron penal en un centro de (Frank) Fabra que pareció dar en el brazo de Ángel González. En esa ocasión, el encargado del VAR Diego Abal no advirtió al referí principal. “En Boca-Lanús no hay penal de Ángel González, la pelota pega en la zona permitida y además se va cayendo, su brazo está en posición natural, es casual. Ahí hubo una buena decisión del juez, no hacía falta revisarla en la pantalla de VAR del campo, la cabina le dio la derecha”.

Y agregó: “Es una jugada difícil, donde Tello está totalmente tapado, pero en el detalle, donde vemos con Zoom y todas las herramientas, se observa que la pelota pega prácticamente en la zona permitida, y que más allá de eso, Fabra cuerpea al jugador de Lanús y lo desestabiliza, lo que hace un movimiento natural que hace que la pelota le pegue en el brazo”.