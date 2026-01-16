Isack Hadjar, ascendido a Red Bull, expuso la incertidumbre por los cambios en la Fórmula 1: “Hay muchas preguntas y presión”

En medio de la presentación del nuevo monoplaza que exhibirá Red Bull durante la temporada de Fórmula 1, Isack Hadjar, el nuevo compañero de Max Verstappen tras la decisión de apartar al japonés Yuki Tsunoda y ascender al francés desde Racing Bulls, habló acerca de lo que espera de sí mismo durante la experiencia en su “nueva” escudería. Aunque fueron sus sensaciones acerca de la nueva temporada que se avecina, con los cambios en la reglamentación, las que más se llevaron el foco de atención: pareció hablar por todos los colegas, dejando en claro que existe un gran escenario de incertidumbre.

Isack Hadjar se convirtió en el nuevo compañero de Max Verstappen en Red Bull, al que catalogó como "el mejor del mundo" por más que no se haya quedado con el último título

En una entrevista con AFP, en Detroit, Estados Unidos, donde se desarrolló el evento de presentación del auto, el piloto parisino tiene fijado su principal objetivo desde su nuevo rol: “Quiero ganarme la confianza del equipo”. Para 2025 el equipo austríaco desistió del acompañamiento del mexicano Sergio “Checo” Pérez, lo reemplazó en primera instancia con el neozelandés Liam Lawson, pero pocas carreras después se arrepintió y subió a Tsunoda. Sin embargo, lejos estuvo de conformar, algo que sí logró Hadjar desde el equipo que es “hermano menor” y en tan solo un año de experiencia corriendo en el Gran Circo.

“El objetivo siempre es el mismo: estar presente en los momentos clave. Habrá instantes en los que el auto rendirá en una ventana pequeña y habrá que estar ahí para aprovechar la oportunidad”, soltó el joven, de 21 años. Es que, justamente, asumió la presión de correr para una escudería que dominó la escena durante varios de los últimos años, pero -a la vez- le faltan respuestas.

Red Bull Racing no confió en los últimos acompañantes que tuvo Max Verstappen y el ascenso de Isack Hadjar se debe a la grata sensación que causó su año en Racing Bulls. CHRISTOPHE SIMON� - AFP�

“Es una temporada de la que no sabemos qué esperar. Realmente no hay expectativas, la sensación es bastante extraña. Tengo curiosidad por ver cómo llega el auto. Todos mis sentidos, todos mis sensores, van a estar en alerta”, comenzó su análisis de tantos interrogantes. No sólo propios, sino de todos los pilotos: “Creo que las primeras vueltas van a ser muy interesantes. Es el mayor cambio de reglamentación desde hace 12 años. Todos tenemos muchas preguntas y también mucha presión. No sabemos qué están preparando los demás equipos. Solo podemos concentrarnos en nosotros mismos”.

Hadjar, que ante la noticia de su ascenso a Red Bull Racing habló de querer “establecerse”, ahondó ante AFP sobre el concepto: “Significa quedarse mucho tiempo y trabajar con las mismas personas. Creo que así hay más rendimiento por explotar. Todos los campeones lo han hecho. Hay que ganarse la confianza del equipo, rendir y renovar”, sonrió, proyectando una larga estadía en su nuevo hogar.

El tercer lugar de Hadjar en Zandvoort, el circuito del Gran Premio de Países Bajos: se transformó en el piloto francés más joven de la historia en subirse a un podio de F1. NurPhoto - NurPhoto

A propósito, aseguró que la mayor sorpresa (hasta el momento) se la ocasionó el tamaño del equipo y la cantidad de empleados: “Es impresionante, un privilegio”. Y fue tajante sobre cómo considera a Verstappen: “Tengo mucha suerte de poder aprender de lo que hace el mejor del mundo. Verlo, tenerlo al lado. Hice un poco más de relación ahora, pero ya habíamos empezado el año pasado por estar en la misma familia. Nos conocemos cada vez mejor”.

El hombre, que en 2025 alcanzó los 51 puntos y logró un podio (tercero en el Gran Premio de Países Bajos) hizo un paralelismo entre su fanatismo sobre los animé japoneses con lo entero que debe mostrarse sobre los circuitos durante este año: “Yo soy el héroe de mi propio shonen (protagonista de las novelas gráficas). Soy el personaje principal e intento alcanzar mis objetivos. Estoy justo al comienzo. Espero hacer una larga carrera y marcar todas las casillas. Habrá que mantener el hambre, la garra y mi cabeza. Hay que ser completísimo mental y técnicamente, porque tecnológicamente estamos a la vanguardia”, cerró con convicción sobre el equipo.

El calendario 2026 de Fórmula 1

La Fórmula 1 2026 iniciará el fin de semana del 8 de marzo y se extenderá hasta el 6 de diciembre. Serán 24 fechas, de las cuales una se correrá en Oceanía, ocho en Asia, seis en América y nueve en Europa. Franco Colapinto (Alpine) afrontará su primera temporada completa, tras dos años en los que se sumó al Campeonato Mundial una vez iniciado.

Los ensayos de pretemporada serán, por primera vez, tres: del 26 al 30 de enero en Barcelona; del 11 al 13 de febrero en Bahréin y del 18 al 20 de febrero también en Bahréin. Luego, en medio de la temporada, habrá un receso entre las fechas 13 y 14, del 27 de julio al 20 de agosto. Otro dato a tener en cuenta es que seis GPs tendrán carrera sprint: China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur.

El modelo de Cadillac, la nueva escudería, para las primeras prácticas de Fórmula 1: uno de sus pilotos será el exRed Bull, "Checo" Pérez.

En esta temporada se estrenará un nuevo reglamento técnico. Con esto, los motores serán más “limpios”, con un 50% de potencia eléctrica y combustibles 100% sostenibles. Por otro lado, los autos serán más livianos, más chicos y con aerodinámica activa (alerones que se “abren” o “cierran” según la situación) para facilitar los sobrepasos y reducir el aire sucio.

Días y horarios de todas las carreras de la F1 2026

GP de Australia: 8 de marzo a la 1 (Melbourne)

8 de marzo a la 1 (Melbourne) GP de China: 15 de marzo a las 4 (Shanghái)

15 de marzo a las 4 (Shanghái) GP de Japón: 29 de marzo a las 2 (Suzuka)

29 de marzo a las 2 (Suzuka) GP de Bahréin: 12 de abril a las 12 (Sakhir)

12 de abril a las 12 (Sakhir) GP de Arabia Saudita: 19 de abril a las 14 (Jeddah)

19 de abril a las 14 (Jeddah) GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens)

3 de mayo a las 17 (Miami Gardens) GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal)

24 de mayo a las 17 (Montreal) GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo)

7 de junio a las 10 (Montecarlo) GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló)

14 de junio a las 10 (Montmeló) GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg)

28 de junio a las 10 (Spielberg) GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone)

5 de julio a las 11 (Silverstone) GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps)

19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps) GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest)

26 de julio a las 10 (Budapest) GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort)

23 de agosto a las 10 (Zandvoort) GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

6 de septiembre a las 10 (Monza) GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid)

13 de septiembre a las 10 (Madrid) GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú)

27 de septiembre a las 8 (Bakú) GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay)

11 de octubre a las 9 (Marina Bay) GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin)

25 de octubre a las 17 (Austin) GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez)

1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez) GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos)

8 de noviembre a las 14 (Interlagos) GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip)

21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip) GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail)

29 de noviembre a las 13 (Lusail) GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina)

Todos los horarios corresponden a la Argentina