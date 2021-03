Jaguares XV - Cafeteros Pro, por la Superliga Americana. Un balance alentador pero que también tiene detalles para ajustar

Como un aleph, una pequeña porción alcanza para comprender el todo e, incluso, ver más allá. Los primeros 20 minutos de Jaguares XV en la Superliga Americana permiten vislumbrar cómo será el paso del equipo por la competencia, pero también observar a algunos jugadores con futuro con la celeste y blanca.

En el primer cuarto del partido, Jaguares XV ya vencía 28-0 a Cafeteros Pro, de Colombia, con cuatro tries marcados por jugadores de no más de 21 años. Con muchas caras nuevas que están dando sus primeros pasos en el rugby profesional, el equipo dirigido por Carlos Ignacio Fernández Lobbe se impuso 71-28 en su debut en la Superliga Americana y dejó en claro que es amplio favorito a llegar a lo más alto.

El octavo Joaquín Oviedo (19), el hooker Martín Vaca (19), el tercera línea Juan Martín González (20) y el centro Santiago Chocobares (21) cruzaron el in-goal antes del minuto 20 y no sólo marcaron la tónica del partido sino que también sentaron un precedente de cara a futuras convocatorias.

Escena del partido que disputaron Jaguares y Cafeteros Pro por la Superliga Americana de Rugby 2021. Jaguares Oficial

Apenas es el primer partido, es cierto, y acaso sea apresurado sacar conclusiones. Jaguares XV vio postergada su presentación luego de que se suspendiera el partido por la primera fecha por un brote de Covid en Cobras Brasil XV, su rival. No obstante, la actuación no hizo más que rubricar las expectativas que despierta un combinado de lo mejor del rugby argentino en un contexto regional.

Además, Cafeteros Pro es a priori el equipo más débil de la competencia, ya que Colombia es de los seis el país con un desarrollo más emergente. Además, el entrenador cordobés Rodolfo Ambrosio, que venía de jugar cinco días atrás, dispuso un equipo con 11 jugadores locales y sólo cuatro de los 11 argentinos que tiene en el plantel entre los titulares.

Más allá de estas diferencias, Jaguares XV pudo plasmar con buena asiduidad el juego dinámico y dominante al que aspira, máxime considerando la larga inactividad de los jugadores. Donde más sacó diferencias fue en el juego suelto a partir de jugadas “rotas”, es decir, del juego no preestablecido. Así llegaron la mayoría de los 11 tries. Como negativo puede marcarse la merma en la intensidad en los últimos 20 minutos, donde se excedió en penales, y los cuatro tries que cedió.

“El equipo se sacó las ganas de jugar, estaba ansioso”

“Hoy el equipo se sacó las ganas de jugar, estaba muy ansioso. Hoy pudimos jugar 80 minutos de rugby. Por momentos hicimos muy buenas cosas que pudimos practicar en la pretemporada”, dijo Nacho Fernández Lobbe. “Me queda el sabor amargo de la gran cantidad de penales que cometimos. La disciplina es un tema a trabajar rápidamente para el partido del jueves con Selknam”.

Los jóvenes mencionados no sólo se lucieron por cruzar el in-goal. Oviedo fue la figura, quebrando tackles y ganando metros a pura potencia cada vez que tomó contacto con la pelota. Vaca también mostró condiciones en el juego suelto. Chocobares ya evidenció lo que puede dar en los Pumas. González fue gestor de un par más de conquistas juntando marcas y asistiendo con criterio. Otro joven, el segunda línea Federico Gutiérrez (sanjuanino de 19 años y 2m de altura), se lució con un gran try.

También cumplieron los experimentados: Felipe Ezcurra imprimiendo un ritmo vertiginoso, Sebastián Cancelliere abriendo espacios y apoyando por duplicado, igual que Tomás Cubilla; Juan Bautista Daireaux fue letal con campo abierto.

El partido representó además una buena oportunidad de observar a los argentinos de Cafeteros Pro que siguen en el radar de los seleccionadores nacionales. Especialmente dos jóvenes como el medio-scrum tucumano Gonzalo García, que representó a los Pumitas en tres Mundiales Juveniles, y al apertura Santiagueño Nicolás Roger (hermano menor de Martín, ex 10 del CASI, hoy en Peñarol), medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Al primero le costó conducir con un equipo siempre en retroceso; el segundo se lució en la conducción y fue letal en cuatro conversiones esquinadas.

De los seis equipos, Jaguars XV fue el último en hacer su presentación. Bastaron 80 minutos para evidenciar que está un escalón por encima del resto. Juega a otro ritmo, casi a otro deporte. Es notorio el contraste con el juego de los demás equipos, aferrados en su mayoría a un juego unidimensional con los forwards como protagonistas. Esto no implica que será sencillo derrotar a rivales como Selknam (el jueves) o Peñarol (en la quinta fecha), que demostraron tener packs poderosos. El comienzo fue alentador. Jaguares XV tiene futuro, incluso más allá de la Superliga Americana.

Jaguares XV formó así: Daireaux; S. Cancelliere, Cubilla, Chocobares y Martín Cancelliere; Martín Elías y Ezcurra (c); González, Oviedo y Francisco Gorrissen; Franco Molina y Gutiérrez; Juan Pablo Zeiss, Vaca y Francisco Minvervino. Ingresaron: Beltrán Salese, Federico Wegrzyn, Joel Sclavi, Tomás Bernasconi, Lautaro Bávaro, Gerónimo Prisciantelli, Teo Castiglioni y Juan Pablo Castro.