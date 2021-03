Padre por primera vez y campeón en Acapulco: la intensa semana del alemán Alexander Zverev

El alemán Alexander Zverev vivió una semana muy agitada en el aspecto emocional. Número 7 del circuito mundial de tenis, coronó su estadía en México obteniendo el título en el galardonado ATP 500 de Acapulco, al derrotar al primer favorito, el griego Stefanos Tsitsipas (5° del ranking), por 6-4 y 7-6 (7-3), en dos horas y 17 minutos. Para el germano representó su 14° trofeo en el tour y una suerte de desquite de la final perdida en 2019, ante el australiano Nick Kyrgios. Al margen del éxito, desde que arribó a la ciudad balnearia del estado de Guerrero, Zverev no dejó de convivir con situaciones importantes.

Ya estando en Acapulco, el jugador de 23 años supo que en Berlín su ex pareja, Brenda Patea, había dado a luz a Mayla, la primera hija de ambos. Además, antes de debutar en el certamen que cambió a superficie dura en 2014 después de veinte años sobre polvo de ladrillo, Sascha Zverev cargó contra el sistema de puntuación del ranking de la ATP. “Soy el mayor fan de Roger Federer, pero no ha jugado por un año y, a pesar de ello, sigue por delante de mí en la clasificación. En los últimos doce meses he hecho una final de Grand Slam, una final de Masters 1000 (en París-Bercy) y he ganado dos torneos (los ATP de Colonia 1 y 2). Hasta ahora el sistema de clasificación utilizado ha sido un desastre”, aseveró el jugador nacido en Hamburgo, en referencia al congelamiento de puntos que nació el año pasado por la cancelación del tour durante la pandemia y que generó diversos efectos en los tenistas.

The moment @AlexZverev defeated Stefanos Tsitsipas to win the @AbiertoTelcel title for the first time 🙌#AMT2021 pic.twitter.com/DwRvBHqiuy — Tennis TV (@TennisTV) March 21, 2021

Triunfos sin perder sets ante el español Carlos Alcaraz y el serbio Laslo Djere lo ubicaron a Zverev en los cuartos de final. Luego, avanzó a las semifinales sin competir ya que el noruego Casper Ruud dio walkover por una lesión en la muñeca derecha. Superó a su compatriota Dominik Koepfer en las semifinales, en un partido que tuvo un momento de mucha incertidumbre ya que un sismo de magnitud 5,7 originado en la costa del sureño estado de Guerrero sacudió la tierra durante el match. “Creo que las luces empezaron a parpadear y los espectadores lo sintieron más que nosotros, que estábamos corriendo por la cancha y teníamos que jugar un punto”, explicó Zverev tras el partido. Las cámaras de TV empezaron a temblar y al público se lo vio desconcertado.

El alemán Alexander Zverev, actual 7 del mundo y campeón en el ATP 500 de Acapulco, sumó el título número 14 de su rica carrera. ALFREDO ESTRELLA - AFP

En la final con Tsitsipas, se pensó que la racha de no ceder sets se cortaría cuando el alemán no tuvo el mejor arranque y el griego tomó ventaja de 4-1. Zverev se enfrentó con tres puntos de quiebre que lo hubieran dejado 5-1 abajo, pero a partir de allí creció, encadenó varios tiros ganadores y se transformó en el protagonista. Las acciones fueron sumamente ajustadas, pero Zverev terminó imponiéndose ante un rival que lo había vencido en cinco de los seis enfrentamientos previos. Tsitsipas, de 22 años, sigue sin poder ganar títulos de categoría ATP 500: perdió seis finales (Barcelona 2018, Dubai y Pekín 2019, Dubai y Hamburgo 2020, y ahora Acapulco).

Después del partido, Zverev se colocó la camiseta de la selección mexicana de fútbol (de la misma marca alemana que lo viste a él) y el tradicional sombrero mexicano, levantó el trofeo de calabaza plateada característica de Acapulco y recibió una ovación del público, que gritó: “¡Sascha, hermano, ya eres mexicano!”. “Siempre dije que este era un torneo que quería ganar. Vine con ese objetivo y estoy contento de haberlo podido cumplir”, afirmó el campeón.

El próximo desafío para Zverev y Tsitsipas será el Miami Open, primer Masters 1000 de la actual temporada, cuyo main draw comenzará el miércoles próximo (este lunes empezará la qualy). Cuatro de los mejores seis tenistas del ranking, Novak Djokovic (1°), Rafael Nadal (3°), Dominic Thiem (4°) y Federer (6°), no competirán en la Florida. El primer favorito será el ruso Daniil Medvedev, 2° del mundo.

Zeballos cayó en la final de dobles

El argentino Horacio Zeballos, uno de los doblistas más destacados del ranking mundial, cayó en la final de la especialidad en Acapulco, en pareja con el español Marcel Granollers (eran los primeros preclasificados): 7-6 (7-3) y 6-4, en una hora y 33 minutos, frente a los hermanos británicos Ken y Neal Skupski. Zeballos, actual 8° del mundo y ex 3°, posee 16 títulos de dobles, la misma cantidad que Guillermo Vilas.

Brothers in arms 💪@k_skupski and @nealskupski power past Granollers and Zeballos for their third team title, 7-6 6-4. #AMT2021 pic.twitter.com/3FJoueLAwq — Tennis TV (@TennisTV) March 21, 2021

“Necesitábamos jugar partidos y entrar en la dinámica de competición e igualmente nos vamos bastante contentos pese a no poder ganar”, describió Granollers, actual 13° del tour. Tras decidir no participar de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo, el catalán y el marplatense se presentaron en México, aunque no competían desde el último Australian Open.