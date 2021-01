Javier Castrilli: "River quedó eliminado por el VAR" Fuente: AFP

13 de enero de 2021

El analista arbitral de ESPN F12, Javier Castrilli, sentenció este miércoles que River Plate quedó eliminado de la Copa Libertadores "por el VAR", tras caer 3-2 en el global de la semifinal ante Palmeiras.

"Lo que más duele es que River quedó afuera no por Palmeiras. River quedó eliminado por el VAR. No hay otra lectura", comenzó su análisis Castrilli.

Para argumentar su posición, el exreferí indicó que "hay elementos objetivos para decir que hubo una clara predisposición manifiesta para encontrar la aguja en el pajar, y absolutamente todos los elementos que no beneficiaran a River".

Al mismo tiempo, Castrilli opinó que esta actitud de Nicolás Gallo, responsable del VAR en el partido, no fue intencional, sino que fue "consecuencia de la sugestión" para mostrar que no estaba a favor del conjunto millonario, por la presunta existencia de un "halo de que el VAR siempre lo benefició a River".

"El mismo VAR que ayer actuó en la cancha de Palmeiras, si hubiera estado en la de Gremio (revancha semifinal de la Copa Libertadores 2018), seguramente no le hubieran dado el penal que le correspondía a River en la jugada final de ese partido", ejemplificó.

Por otra parte, Castrilli contradijo la decisión arbitral del penal no cobrado a Rafael Santos Borré, porque consideró que el delantero colombiano no estaba en posición adelantada ya que recibió el pase por parte del defensor rival Benjamín Kuscevic, y aclaró que no fue a través de un rebote.

"Se van al VAR por el penal, pero esa tendencia con elementos objetivos los hace llevar a los árbitros a buscar el pelo en el huevo. Y terminan viendo algo que no existe, o no viendo cosas que existen, en haras de encontrar ese elemento que no lo benefician a River", explicó.

Finalmente, el exárbitro opinó que no hubo penal sobre Matías Suárez, por lo cual fue bien anulado, y que sí debió cobrar penal en favor de River en el minuto 97 del partido, cuando el arquero Weverton golpeó con sus puños al defensor Paulo Díaz: "¿Por qué uno sostiene que para determinados casos operó el VAR y para otros casos lo ignoró? Con ambos puños, (Weverton) impacta en el rostro del jugador de River. Es penal como lo fue el de Neuer a Higuaín", recordó.

Para Javier Castrilli, al árbitro uruguayo Esteban Ostojich, el partido "se le cayó" tras revertir la decisión del penal de Matías Suárez Fuente: AFP

Y concluyó que "el VAR en manos de determinados árbitros sudamericanos es darle una pistola a un mono. Nicolás Gallo ayer se transformó en un mono para River, porque lo sacó de la copa".