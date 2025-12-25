El amigo invisible de la Fórmula 1: qué recibió Franco Colapinto y qué le dio a otro de los pilotos

En esta Navidad, la Fórmula 1 volvió a mostrar su faceta más lúdica y relajada con una nueva edición del clásico “Secret Santa”, que en Argentina se conoce como el “amigo invisible”. A través de un video compartido en redes sociales, los pilotos intercambiaron regalos de manera anónima y luego aparecieron abriéndolos e intentando adivinar quién había sido el que le envió el presente, lo que dio lugar a un clip cargado de humor. Obviamente, Franco Colapinto, fue de la partida y dejó momentos memorables.

Vestido con la remera rosa de Alpine y un gorro navideño azul, el argentino trató de anticipar quién estaba detrás de su obsequio antes de abrirlo. “Creo que es alguien de Red Bull”, comentó, mientras retiraba el papel de la caja que reveló un muñeco Funko Pop de Yuki Tsunoda.

El argentino adivinó rápidamente el regalo de su "amigo invisible" (Foto: @f1)

Al descubrir el regalo, mostró su alegría sin disimular. “Es muy lindo, me encantaría tener uno mío”, dijo entre risas, antes de agradecerle al piloto japonés, quien fue su “secret santa”. Incluso bromeó con la idea de llevarlo en el auto como un talismán de buena suerte.

Colapinto también tuvo su turno como regalador. El destinatario del obsequio fue Oliver Bearman, piloto británico de Haas, que al abrir el paquete se encontró con una remera negra con un diseño llamativo: un osito enojado con la camiseta de Argentina.

El argentino espera por arrancar la nueva temporada en el 2026 (Foto: @f1)

El inglés no tardó en atar cabos para darse cuenta quién se lo había dado. “Es un oso argentino enojado… ¿Habrá sido el piloto argentino de F1?”, lanzó, antes de agradecerle al pilarense por la camiseta que mostraba un oso con gorra y camiseta albiceleste, acompañada por el número 87.

Franco Colapinto ya fue parte del juego en 2024. El año pasado, le tocó regalarle a Tsunoda y eligió un mate. A su vez, recibió un presente de Carlos Sainz, que incluyó un set de plastilinas y un rompecabezas tipo pizarrón. “Lo compró en Qatar. Es obvio que no sabía qué comprar y lo hizo a último minuto. Gracias a la persona que compró esto”, comentó con humor en aquella oportunidad.