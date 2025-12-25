Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Así será el calendario deportivo internacional 2026: el Mundial de fútbol, la joya del listado
El detalle de las principales citas del próximo año
- 14 minutos de lectura'
Llega un año par y, por consiguiente, una de las dos citas imperdibles: en este caso, el Mundial de fútbol, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, con la novedosa participación de 48 selecciones. Pero no solo rodará la N° 5. Muchos otros eventos de jerarquía animarán un 2026 lleno de pasión y emociones.
Aquí, el listado de las principales citas del año próximo:
ENERO
Del 21 de diciembre de 2025 al 18 de enero: Fútbol: Copa Africana de Naciones
Del 3 al 17: W2RC: Rally Dakar
9 al 18 - Ciclismo masculino: Vuelta al Táchira (Venezuela)
10 - Fórmula E: E-Prix de México
17 al 19 - Ciclismo femenino: Tour Down Under (Australia)
18 al 1 de febrero - Tenis: Abierto de Australia
20 al 25 - Ciclismo masculino: Tour Down Under (Australia)
22 al 25 - WRC: Rally de Montecarlo
23 al 1 de febrero - Ciclismo masculino: Vuelta a San Juan (Argentina)
26 al 30 - F1: Pruebas de pretemporada en Barcelona
30 al 1 de febrero - Ciclismo: Campeonato del Mundo de Ciclocross en Hulst (Países Bajos)
31 – Ciclismo femenino: Cadel Evans Great Ocean Road Race
31 - Fórmula E: E-Prix de Miami
FEBRERO
1 - Ciclismo masculino: Cadel Evans Great Ocean Road Race
3 - Fútbol: Inicio de la Copa de Campeones de la Concacaf (Concachampions)
3 al 5 - MotoGP: Pruebas de pretemporada en Sepang (Malasia)
5 al 8 - Ciclismo femenino: UAE Tour (Emiratos Árabes Unidos)
5 al 14 de marzo - Rugby: Torneo de las Seis Naciones
6 al 22 de febrero: Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina
7 al 8 - Tenis: Primera ronda de clasificación de la Copa Davis
8 - Football americano: Super Bowl en Santa Clara (California)
8 al 14 - Tenis: WTA 1000 de Doha
9 al 15 - Tenis: ATP 250 de Buenos Aires
11 al 13 - F1: Pruebas de pretemporada en Baréin 1
12 al 15 - WRC: Rally de Suecia
13 - Fórmula E: E-Prix de Yeda 1 (Arabia Saudita)
13 al 15 - NBA: All Star Game en Los Angeles (California)
14 - Fórmula E: E-Prix de Yeda 2 (Arabia Saudita)
15 - Básquet: Juego de las estrellas de la NBA
15 al 21 - Tenis: WTA 1000 de Dubái
16 al 22 - Tenis: ATP 500 de Rio de Janeiro
16 al 22 – Ciclismo masculino: UAE Tour (Emiratos Árabes Unidos)
18 - Fútbol: Final de ida de la Recopa Sudamericana
18 al 20 - F1: Pruebas de pretemporada en Baréin 2
21 al 22 - MotoGP: Pruebas de pretemporada en Buriram (Tailandia)
23 al 1 de marzo - Tenis - Abierto de Acapulco
25 - Fútbol: Final de vuelta de la Recopa Sudamericana
26 al 28 - F1: Pruebas de pretemporada en Baréin 1
28 - Ciclismo masculino y femenino: Omloop Nieuwsblad (Bélgica)
MARZO
1 - MotoGP: Gran Premio de Tailandia - Comienzo de la temporada
1 - IndyCar: GP de San Petersburgo - Comienzo de la temporada
1 al 15 - Tenis: Masters 1000 de Indian Wells/WTA 1000 de Indian Wells
6 al 17 - Béisbol: Clásico Mundial de Béisbol (EE.UU., Japón y Puerto Rico)
7 – Ciclismo masculino y femenino: Strade Bianche (Italia)
8 - IndyCar: GP de Phoenix
8 - F1: Gran Premio de Australia - Comienzo de la temporada
8 al 15 - Ciclismo masculino: París-Niza
9 al 15 - Ciclismo masculino: Tirreno-Adriático (Italia)
12 al 15 - Golf: The Players Championship
12 al 15 - WRC: Rally de Kenia
15 - F1: Gran Premio de China
15 - IndyCar: GP de Arlington
15 - Ciclismo femenino: Trofeo Alfredo Binda
15 al 29 - Tenis: Masters 1000 de Miami/WTA 1000 de Miami
20 al 22 – Atletismo en pista cubierta: Campeonato del Mundo en Torun (Polonia)
21 – Ciclismo masculino y femenino: Milán-San Remo
21 - Fórmula E: E-Prix de Madrid
22 - MotoGP: Gran Premio de Brasil
22 - Fútbol: final de la Copa de la Liga inglesa en Londres
23 al 29 – Ciclismo masculino: Vuelta a Cataluña (España)
25 - Béisbol: Inicio de la temporada regular de las Grandes Ligas (MLB)
25 - Ciclismo masculino: Brujas - La Panne (Bélgica)
26 - Ciclismo femenino: Brujas - La Panne (Bélgica)
27 - Ciclismo masculino: Gran Premio E3 (Bélgica)
28 - WEC: 1.812 km de Catar - Comienzo de la temporada
29 - F1: Gran Premio de Japón
29 - MotoGP: Gran Premio de las Américas
29 - IndyCar: GP de Alabama
29 – Ciclismo masculino y femenino: Gante-Wevelgem (Bélgica)
ABRIL
1 - Ciclismo masculino y femenino: A través de Flandes (Bélgica)
4 - Remo: regata entre Oxford y Cambridge
5 - Ciclismo masculino y femenino: Tour de Flandes (Bélgica)
5 al 12 - Tenis: Masters 1000 de Montecarlo
6 al 11 – Ciclismo masculino: Vuelta al País Vasco (España)
6 al 12 - Tenis: Semana de clasificación para la fase final de la Billie Jean King Cup
7 al 9 - Fútbol: Inicio de las fases de grupo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana
9 al 12 - Golf: Masters de Augusta
9 al 12 - WRC: Rally de Croacia
12 - NBA: final de la liga regular
12 - F1: Gran Premio de Baréin
12 - MotoGP: Gran Premio de Catar
12 - Ciclismo masculino y femenino: París-Roubaix (Francia)
18 - NBA: inicio de los playoffs
Del 18 al 19 - EWC: 24 Horas de Motos (Le Mans)
19 - F1: Gran Premio de Arabia Saudita
19 - WEC: 6 horas de Imola
19- IndyCar: GP de Long Beach
19 – Ciclismo masculino y femenino: Amstel Gold Race (Países Bajos)
20 - Atletismo: Maratón de Boston
20 al 3 de mayo - Tenis: Masters 1000 de Madrid/WTA 1000 de Madrid
22 – Ciclismo masculino y femenino: La Flecha Valona (Bélgica)
23 al 26 - WRC: Rally de Canarias
25 - Fútbol masculino: Final de la Copa del Rey en Sevilla (pendiente de confirmar la fecha)
26 - Atletismo: maratón de Londres
26 - Ciclismo masculino y femenino: Lieja-Bastoña-Lieja (Bélgica)
26 - MotoGP: Gran Premio de España
28 al 3 de mayo - Ciclismo masculino: Tour de Romandía (Suiza)
MAYO
1 - Ciclismo masculino: Eschborn-Fráncfort (Alemania)
2 - Fórmula E: E-Prix de Berlín 1
3 - Fórmula E: E-Prix de Berlín 2
2 - Equitación: Derby de Kentucky en Louisville (Estados Unidos)
3 - F1: Gran Premio de Miami
3 al 10 – Ciclismo femenino: Vuelta a España
4 al 17 - Tenis: Masters 1000 de Roma/WTA 1000 de Roma
7 al 10 - WRC: Rally de Portugal
8 - Atletismo: Meeting de la Diamond League en Doha (Catar)
9 - WEC: 6 horas de Spa
9 - IndyCar: GP de Indianápolis
9 al 29 - Ciclismo masculino: Giro de Italia
10- MotoGP: Gran Premio de Francia
14 al 17 - Golf: Campeonato de la PGA
15 al 17 - Ciclismo femenino: Vuelta al País Vasco (España)
16 - Atletismo: Meeting de la Diamond League en Shanghái (China)
16 - Fútbol: final de la Copa de Inglaterra en Londres
16 - Fórmula E: E-Prix de Mónaco 1
17 - Fórmula E: E-Prix de Mónaco 2
17 - MotoGP: Gran Premio de Cataluña
20 - Fútbol: final de la Europa League en Estambul
21 al 24 - Ciclismo femenino: Vuelta a Burgos (España)
22 al 24 - Basquetbol: Final 4 de la Euroliga masculina, en Atenas
22, 23 o 24 - Fútbol: Final de la Liga de Campeones femenina en Oslo
23 - Atletismo: Meeting de la Diamond League en Xiamen (China)
23 - Fútbol: final de la Copa de Alemania
23 - Fútbol: final de la Copa de Francia
24 - F1: Gran Premio de Canadá
24 - IndyCar: 500 millas de Indianápolis
24 al 7 de junio - Tenis: Roland Garros
26 al 28 - Fútbol: final fases de grupo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana
27 - Fútbol: final de la Conference League en Leipzig
28 al 31 - WRC: Rally de Japón
30 - Fútbol: final de la Liga de Campeones de la Concacaf (Concachampions)
30 - Fútbol: final de la Liga de Campeones en Budapest
30 al 7 de junio – Ciclismo femenino: Giro de Italia
31 - MotoGP: Gran Premio de Italia
31 - IndyCar: GP de Detroit
JUNIO
4 - NBA: inicio de las Finales (al mejor de 7 partidos)
4 - Atletismo: Meeting de la Diamond League en Roma (Italia)
4 al 7 - Golf: Abierto de Estados Unidos femenino
6 - EWC: 8 Horas de Spa
7 - F1: Gran Premio de Mónaco (+ F2, F3)
7 - MotoGP: Gran Premio de Hungría
7 - IndyCar: GP de Madison
7 - Atletismo: Meeting de la Diamond League de Estocolmo (Suecia)
7 al 14 - Ciclismo masculino: Tour Auvergne-Rhône-Alpes (antes Dauphiné) (Francia)
9 - Fútbol femenino: Última jornada de la Liga de Naciones de la Conmebol
10 - Atletismo: Meeting de la Diamond League de Oslo (Noruega)
Del 11 de junio al 19 de julio - Fútbol: Copa Mundial Masculina de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá
Del 13 al 14 - WEC: 24 Horas de Le Mans
14 - F1: Gran Premio de Barcelona
17 al 21 – Ciclismo masculino y femenino: Tour de Suiza
18 al 21 - Golf: US Open
20 - Fórmula E: E-Prix de Sanya (China)
21 - MotoGP: Gran Premio de la República Checa
21 -: Indycar: GP Road America
25 al 28 - WRC: Rally de Grecia
25 al 28 - Golf: Campeonato LPGA
26 - Atletismo: Meeting de la Diamond League de París (Francia)
28 - F1: Gran Premio de Austria
28 - MotoGP: Gran Premio de los Países Bajos
29 al 12 de julio - Tenis: Wimbledon
JULIO
4 - Atletismo: Meeting de la Diamond League de Eugene (Estados Unidos)
4 - Fórmula E: E-Prix de Shanghái 1
4 al 26 - Ciclismo masculino: Tour de Francia
5 - Fórmula E: E-Prix de Shanghái 2
5 - EWC: 8 Horas de Suzuka
5 - F1: Gran Premio de Gran Bretaña
5 - IndyCar: GP de Mid-Ohio
10 - Atletismo: Meeting de la Liga de Diamante de Mónaco
12 - MotoGP: Gran Premio de Alemania
12 - WEC: 6 horas de Sao Paulo
14 - Béisbol: Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas (MLB)
16 al 19 - WRC: Rally de Estonia
16 al 19 - Golf: Abierto Británico
16 al 25 – BMX: Campeonato del Mundo en Brisbane (Australia)
18 - Atletismo: Meeting de la Diamond League en Londres
19 - F1: Gran Premio de Bélgica
19 - IndyCar: GP de Nashville
21 al 26 - Piragüismo: Campeonato Mundial de eslalon en Oklahoma (Estados Unidos)
24 al 8 de agosto - Olimpismo: Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo
25 - Fórmula E: E-Prix de Tokio 1
26 - Fórmula E: E-Prix de Tokio 2
26 - F1: Gran Premio de Hungría
29 - Fútbol: Juego de las Estrellas de la MLS
29 al 2 de agosto - Golf: Abierto Británico Femenino
30 al 2 de agosto - WRC: Rally de Finlandia
AGOSTO
1 - Ciclismo masculino: Clásica de San Sebastián (España)
1 al 9 - Ciclismo femenino: Tour de Francia
1 al 13 - Tenis: Masters 1000 de Montreal
1 al 13 - Tenis: WTA 1000 de Toronto
3 al 8 – Ciclismo masculino: Vuelta a Polonia
5 al 9 - Atletismo: Campeonato Mundial Sub-20 en Eugene (Oregón)
9 - MotoGP: Gran Premio de Gran Bretaña
9 - IndyCar: GP de Portland
11 al 23 - Hípica: Campeonato del Mundo en Aquisgrán (Alemania)
13 al 24 - Tenis: WTA 1000 y Masters 1000 de Cincinnati
15 - Fórmula E: E-Prix de Londres 1
15 al 17 – Ciclismo femenino: Tour de Romandía
16 - Ciclismo masculino: Gran Premio de Hamburgo (Alemania)
16 - Fórmula E: E-Prix de Londres 2 - Final
16 - IndyCar: GP de Toronto
17 al 23 - Bádminton: Campeonato Mundial en Nueva Delhi (India)
19 al 22 de agosto – Ciclismo femenino: Tour de Gran Bretaña
19 al 23 – Ciclismo masculino: Renewi Tour
21 - Atletismo: Meeting de la Diamond League en Lausana (Suiza)
22 al 11 de septiembre – Ciclismo masculino: Vuelta a España
23 - Atletismo: Meeting de la Liga de Diamante en Chorzow (Polonia)
23 - F1: Gran Premio de los Países Bajos
23 al 30 - Remo: Campeonato del Mundo en Ámsterdam
26 al 30 – BTT: Campeonato del Mundo en Val di Sole (Italia)
27 - Atletismo: Meeting de la Diamond League en Zúrich (Suiza)
27 al 30 - WRC: Rally de Paraguay
29 - IndyCar: GP de Milwaukee 1
30 al 13 de septiembre - Tenis: US Open
30 - IndyCar: GP de Milwaukee 2
30 - MotoGP: Gran Premio de Aragón
SEPTIEMBRE
4 al 5 - Atletismo: Finales de la Diamond League en Bruselas (Bélgica)
4 al 6 - Ciclismo femenino: Tour de Romandía
4 al 13 - Baloncesto: Mundial femenino, en Berlín
6 - IndyCar: GP de Monterey - FINAL
6 - F1: Gran Premio de Italia
6 - WEC: Lone Star Le Mans (EE.UU.)
8 - Fútbol: inicio de la fase de liga de la Liga de Campeones
9 al 13 – Ciclismo femenino: Tour de Holanda
10 al 13 - WRC: Rally de Chile
11 – Ciclismo masculino: Gran Premio de Quebec
11 al 13 – Campeonato Mundial de Atletismo Ultimate en Budapest (Hungría)
13 - Ciclismo masculino: Gran Premio de Montreal
13 - F1: Gran Premio de España
13 - MotoGP: Gran Premio de San Marino
Semana del 14 de septiembre - Tenis: Segunda ronda de clasificación de la Copa Davis
20 - MotoGP: Gran Premio de Austria
20 al 27 - Ciclismo: Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta en Montreal (Canadá)
Semana del 21 de septiembre - Tenis: Fase final de la Copa Billie Jean King en Shenzhen
26 - F1: Gran Premio de Azerbaiyán
27 - WEC: 6 Horas de Fuji
30 al 11 de octubre - Tenis: WTA 1000 de Pekín
OCTUBRE
Calendario sin revelar - Béisbol: Serie Mundial de las Grandes Ligas (MLB)
Del 1 al 4 - WRC: Rally de Italia
4 - MotoGP: Gran Premio de Japón
Del 4 al 10 - Judo: Campeonato del Mundo en Bakú
Del 7 al 18 - Tenis: Masters 1000 de Shanghái
10 - Fútbol femenino: Final campeonato brasileño
10 - Ciclismo masculino: Giro de Lombardía (Italia)
11 - Atletismo: Maratón de Chicago
11 - F1: Gran Premio de Singapur
11 - MotoGP: Gran Premio de Indonesia
12 al 18 - Tenis: WTA 1000 de Wuhan
13 al 15 – Ciclismo femenino: Tour de Chongming (China)
13 al 18 – Ciclismo masculino: Tour de Guangxi (China)
14 al 18 - Ciclismo: Campeonato Mundial de Pista en Shanghái (China)
15 al 31 - Fútbol femenino: Copa Libertadores de América
17 al 25 - Gimnasia: Campeonato Mundial en Róterdam
18 - Ciclismo femenino: Tour de Guangxi (China)
25 - F1: Gran Premio de Estados Unidos
25 - MotoGP: Gran Premio de Australia
29 - Béisbol: Inicio de los playoffs de las Grandes Ligas (MLB)
NOVIEMBRE
1 - F1: Gran Premio de México
1 - MotoGP: Gran Premio de Malasia
1 - Atletismo: Maratón de Nueva York
2 al 8 - Tenis: Masters 1000 de París
7 - WEC: 8 Horas de Baréin - FINAL
7 - Fútbol: Final de la MLS
7 al 14 - Tenis: Finales WTA en Riad
8 - F1: Gran Premio de Brasil
12 al 15 - WRC: Rally de Arabia Saudita - FINAL
15 - MotoGP: Gran Premio de Portugal
15 al 22 - Tenis: Finales ATP
21 - Fútbol masculino: Final de la Copa Sudamericana en Barranquilla (Colombia)
21 - F1: Gran Premio de Las Vegas
22 - MotoGP: Gran Premio de Valencia - FINAL
23 al 27 - Triatlón: Finales del Campeonato del Mundo en Pontevedra (España)
Semana del 23 de noviembre - Tenis: Fase final de la Copa Davis
28 - Fútbol masculino: Final de la Copa Libertadores en Montevideo
29 - F1: Gran Premio de Catar
DICIEMBRE
Calendario sin revelar - Natación: Campeonato Mundial en piscina corta en Pekín
2 - Fútbol: Última jornada del campeonato brasileño
6 - F1: Gran Premio de Abu Dabi - FINAL
6 - Fútbol: Final Copa de Brasil
8 al 20 - Surf: Finales de la Liga Mundial de Surf en Hawái (Estados Unidos)
31 - Atletismo: Carrera de San Silvestre en Sao Paulo
Otras noticias de Mundial 2026
Uno por uno. Mundial 2026: estas son las fechas clave de la Copa del Mundo, con el partido inaugural y la final
Lo que hay que saber. Argentina en el Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026: fixture, formato y sedes
"Siento mucho odio". En Francia no se olvidan de la final de Qatar: el debate en una transmisión y la rencorosa frase de un exfutbolista
- 1
El show de Jake Paul: cuando era más fácil ser hincha, cuando el deporte era más humano
- 2
Román Riquelme, el DT sin banco: mientras define el futuro de Ubeda, el presidente arma el Boca 2026
- 3
El Tribunal de Disciplina de la AFA dio por cumplida la sanción a Andrés Fassi
- 4
Brooks Koepka se convierte en el primer golfista en abandonar el circuito LIV y puede volver al PGA