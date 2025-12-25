LA NACION

Así será el calendario deportivo internacional 2026: el Mundial de fútbol, la joya del listado

El detalle de las principales citas del próximo año

El Mundial de fútbol acaparará la máxima atención en 2026
El Mundial de fútbol acaparará la máxima atención en 2026 Shutterstock - Shutterstock

Llega un año par y, por consiguiente, una de las dos citas imperdibles: en este caso, el Mundial de fútbol, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, con la novedosa participación de 48 selecciones. Pero no solo rodará la N° 5. Muchos otros eventos de jerarquía animarán un 2026 lleno de pasión y emociones.

Aquí, el listado de las principales citas del año próximo:

ENERO

Del 21 de diciembre de 2025 al 18 de enero: Fútbol: Copa Africana de Naciones

Del 3 al 17: W2RC: Rally Dakar

9 al 18 - Ciclismo masculino: Vuelta al Táchira (Venezuela)

10 - Fórmula E: E-Prix de México

17 al 19 - Ciclismo femenino: Tour Down Under (Australia)

18 al 1 de febrero - Tenis: Abierto de Australia

20 al 25 - Ciclismo masculino: Tour Down Under (Australia)

22 al 25 - WRC: Rally de Montecarlo

23 al 1 de febrero - Ciclismo masculino: Vuelta a San Juan (Argentina)

26 al 30 - F1: Pruebas de pretemporada en Barcelona

30 al 1 de febrero - Ciclismo: Campeonato del Mundo de Ciclocross en Hulst (Países Bajos)

31 – Ciclismo femenino: Cadel Evans Great Ocean Road Race

31 - Fórmula E: E-Prix de Miami

Francisco Cerúndolo llegará como el mejor rankeado entre los argentinos para el próximo Australian Open
Francisco Cerúndolo llegará como el mejor rankeado entre los argentinos para el próximo Australian OpenDAVID GRAY - AFP

FEBRERO

1 - Ciclismo masculino: Cadel Evans Great Ocean Road Race

3 - Fútbol: Inicio de la Copa de Campeones de la Concacaf (Concachampions)

3 al 5 - MotoGP: Pruebas de pretemporada en Sepang (Malasia)

5 al 8 - Ciclismo femenino: UAE Tour (Emiratos Árabes Unidos)

5 al 14 de marzo - Rugby: Torneo de las Seis Naciones

6 al 22 de febrero: Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina

7 al 8 - Tenis: Primera ronda de clasificación de la Copa Davis

8 - Football americano: Super Bowl en Santa Clara (California)

8 al 14 - Tenis: WTA 1000 de Doha

9 al 15 - Tenis: ATP 250 de Buenos Aires

11 al 13 - F1: Pruebas de pretemporada en Baréin 1

12 al 15 - WRC: Rally de Suecia

13 - Fórmula E: E-Prix de Yeda 1 (Arabia Saudita)

13 al 15 - NBA: All Star Game en Los Angeles (California)

14 - Fórmula E: E-Prix de Yeda 2 (Arabia Saudita)

15 - Básquet: Juego de las estrellas de la NBA

15 al 21 - Tenis: WTA 1000 de Dubái

16 al 22 - Tenis: ATP 500 de Rio de Janeiro

16 al 22 – Ciclismo masculino: UAE Tour (Emiratos Árabes Unidos)

18 - Fútbol: Final de ida de la Recopa Sudamericana

18 al 20 - F1: Pruebas de pretemporada en Baréin 2

21 al 22 - MotoGP: Pruebas de pretemporada en Buriram (Tailandia)

23 al 1 de marzo - Tenis - Abierto de Acapulco

25 - Fútbol: Final de vuelta de la Recopa Sudamericana

26 al 28 - F1: Pruebas de pretemporada en Baréin 1

28 - Ciclismo masculino y femenino: Omloop Nieuwsblad (Bélgica)

Entre febrero y marzo se jugará el tradicional Seis Naciones de rugby, cuyo defensor del título es Francia
Entre febrero y marzo se jugará el tradicional Seis Naciones de rugby, cuyo defensor del título es Francia Christophe Ena - AP

MARZO

1 - MotoGP: Gran Premio de Tailandia - Comienzo de la temporada

1 - IndyCar: GP de San Petersburgo - Comienzo de la temporada

1 al 15 - Tenis: Masters 1000 de Indian Wells/WTA 1000 de Indian Wells

6 al 17 - Béisbol: Clásico Mundial de Béisbol (EE.UU., Japón y Puerto Rico)

7 – Ciclismo masculino y femenino: Strade Bianche (Italia)

8 - IndyCar: GP de Phoenix

8 - F1: Gran Premio de Australia - Comienzo de la temporada

8 al 15 - Ciclismo masculino: París-Niza

9 al 15 - Ciclismo masculino: Tirreno-Adriático (Italia)

12 al 15 - Golf: The Players Championship

12 al 15 - WRC: Rally de Kenia

15 - F1: Gran Premio de China

15 - IndyCar: GP de Arlington

15 - Ciclismo femenino: Trofeo Alfredo Binda

15 al 29 - Tenis: Masters 1000 de Miami/WTA 1000 de Miami

20 al 22 – Atletismo en pista cubierta: Campeonato del Mundo en Torun (Polonia)

21 – Ciclismo masculino y femenino: Milán-San Remo

21 - Fórmula E: E-Prix de Madrid

22 - MotoGP: Gran Premio de Brasil

22 - Fútbol: final de la Copa de la Liga inglesa en Londres

23 al 29 – Ciclismo masculino: Vuelta a Cataluña (España)

25 - Béisbol: Inicio de la temporada regular de las Grandes Ligas (MLB)

25 - Ciclismo masculino: Brujas - La Panne (Bélgica)

26 - Ciclismo femenino: Brujas - La Panne (Bélgica)

27 - Ciclismo masculino: Gran Premio E3 (Bélgica)

28 - WEC: 1.812 km de Catar - Comienzo de la temporada

29 - F1: Gran Premio de Japón

29 - MotoGP: Gran Premio de las Américas

29 - IndyCar: GP de Alabama

29 – Ciclismo masculino y femenino: Gante-Wevelgem (Bélgica)

El circuito de Albert Park, en Melbourne, marcará el comienzo de la temporada de Fórmula 1
El circuito de Albert Park, en Melbourne, marcará el comienzo de la temporada de Fórmula 1Asanka Brendon Ratnayake - AP

ABRIL

1 - Ciclismo masculino y femenino: A través de Flandes (Bélgica)

4 - Remo: regata entre Oxford y Cambridge

5 - Ciclismo masculino y femenino: Tour de Flandes (Bélgica)

5 al 12 - Tenis: Masters 1000 de Montecarlo

6 al 11 – Ciclismo masculino: Vuelta al País Vasco (España)

6 al 12 - Tenis: Semana de clasificación para la fase final de la Billie Jean King Cup

7 al 9 - Fútbol: Inicio de las fases de grupo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana

9 al 12 - Golf: Masters de Augusta

9 al 12 - WRC: Rally de Croacia

12 - NBA: final de la liga regular

12 - F1: Gran Premio de Baréin

12 - MotoGP: Gran Premio de Catar

12 - Ciclismo masculino y femenino: París-Roubaix (Francia)

18 - NBA: inicio de los playoffs

Del 18 al 19 - EWC: 24 Horas de Motos (Le Mans)

19 - F1: Gran Premio de Arabia Saudita

19 - WEC: 6 horas de Imola

19- IndyCar: GP de Long Beach

19 – Ciclismo masculino y femenino: Amstel Gold Race (Países Bajos)

20 - Atletismo: Maratón de Boston

20 al 3 de mayo - Tenis: Masters 1000 de Madrid/WTA 1000 de Madrid

22 – Ciclismo masculino y femenino: La Flecha Valona (Bélgica)

23 al 26 - WRC: Rally de Canarias

25 - Fútbol masculino: Final de la Copa del Rey en Sevilla (pendiente de confirmar la fecha)

26 - Atletismo: maratón de Londres

26 - Ciclismo masculino y femenino: Lieja-Bastoña-Lieja (Bélgica)

26 - MotoGP: Gran Premio de España

28 al 3 de mayo - Ciclismo masculino: Tour de Romandía (Suiza)

Scottie Scheffler le coloca el saco a Rory McIlroy tras la consagración en el Masters de Augusta; ambos irán a la caza de un nuevo título en 2026
Scottie Scheffler le coloca el saco a Rory McIlroy tras la consagración en el Masters de Augusta; ambos irán a la caza de un nuevo título en 2026Ashley Landis - AP

MAYO

1 - Ciclismo masculino: Eschborn-Fráncfort (Alemania)

2 - Fórmula E: E-Prix de Berlín 1

3 - Fórmula E: E-Prix de Berlín 2

2 - Equitación: Derby de Kentucky en Louisville (Estados Unidos)

3 - F1: Gran Premio de Miami

3 al 10 – Ciclismo femenino: Vuelta a España

4 al 17 - Tenis: Masters 1000 de Roma/WTA 1000 de Roma

7 al 10 - WRC: Rally de Portugal

8 - Atletismo: Meeting de la Diamond League en Doha (Catar)

9 - WEC: 6 horas de Spa

9 - IndyCar: GP de Indianápolis

9 al 29 - Ciclismo masculino: Giro de Italia

10- MotoGP: Gran Premio de Francia

14 al 17 - Golf: Campeonato de la PGA

15 al 17 - Ciclismo femenino: Vuelta al País Vasco (España)

16 - Atletismo: Meeting de la Diamond League en Shanghái (China)

16 - Fútbol: final de la Copa de Inglaterra en Londres

16 - Fórmula E: E-Prix de Mónaco 1

17 - Fórmula E: E-Prix de Mónaco 2

17 - MotoGP: Gran Premio de Cataluña

20 - Fútbol: final de la Europa League en Estambul

21 al 24 - Ciclismo femenino: Vuelta a Burgos (España)

22 al 24 - Basquetbol: Final 4 de la Euroliga masculina, en Atenas

22, 23 o 24 - Fútbol: Final de la Liga de Campeones femenina en Oslo

23 - Atletismo: Meeting de la Diamond League en Xiamen (China)

23 - Fútbol: final de la Copa de Alemania

23 - Fútbol: final de la Copa de Francia

24 - F1: Gran Premio de Canadá

24 - IndyCar: 500 millas de Indianápolis

24 al 7 de junio - Tenis: Roland Garros

26 al 28 - Fútbol: final fases de grupo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana

27 - Fútbol: final de la Conference League en Leipzig

28 al 31 - WRC: Rally de Japón

30 - Fútbol: final de la Liga de Campeones de la Concacaf (Concachampions)

30 - Fútbol: final de la Liga de Campeones en Budapest

30 al 7 de junio – Ciclismo femenino: Giro de Italia

31 - MotoGP: Gran Premio de Italia

31 - IndyCar: GP de Detroit

La Diamond League de atletismo se dará cita en mayo en Xiamen, China
La Diamond League de atletismo se dará cita en mayo en Xiamen, ChinaBEN STANSALL - AFP

JUNIO

4 - NBA: inicio de las Finales (al mejor de 7 partidos)

4 - Atletismo: Meeting de la Diamond League en Roma (Italia)

4 al 7 - Golf: Abierto de Estados Unidos femenino

6 - EWC: 8 Horas de Spa

7 - F1: Gran Premio de Mónaco (+ F2, F3)

7 - MotoGP: Gran Premio de Hungría

7 - IndyCar: GP de Madison

7 - Atletismo: Meeting de la Diamond League de Estocolmo (Suecia)

7 al 14 - Ciclismo masculino: Tour Auvergne-Rhône-Alpes (antes Dauphiné) (Francia)

9 - Fútbol femenino: Última jornada de la Liga de Naciones de la Conmebol

10 - Atletismo: Meeting de la Diamond League de Oslo (Noruega)

Del 11 de junio al 19 de julio - Fútbol: Copa Mundial Masculina de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá

Del 13 al 14 - WEC: 24 Horas de Le Mans

14 - F1: Gran Premio de Barcelona

17 al 21 – Ciclismo masculino y femenino: Tour de Suiza

18 al 21 - Golf: US Open

20 - Fórmula E: E-Prix de Sanya (China)

21 - MotoGP: Gran Premio de la República Checa

21 -: Indycar: GP Road America

25 al 28 - WRC: Rally de Grecia

25 al 28 - Golf: Campeonato LPGA

26 - Atletismo: Meeting de la Diamond League de París (Francia)

28 - F1: Gran Premio de Austria

28 - MotoGP: Gran Premio de los Países Bajos

29 al 12 de julio - Tenis: Wimbledon

Del 11 de junio al 19 de julio se disputará la cita más importante del año: el Mundial de fútbol
Del 11 de junio al 19 de julio se disputará la cita más importante del año: el Mundial de fútbol

JULIO

4 - Atletismo: Meeting de la Diamond League de Eugene (Estados Unidos)

4 - Fórmula E: E-Prix de Shanghái 1

4 al 26 - Ciclismo masculino: Tour de Francia

5 - Fórmula E: E-Prix de Shanghái 2

5 - EWC: 8 Horas de Suzuka

5 - F1: Gran Premio de Gran Bretaña

5 - IndyCar: GP de Mid-Ohio

10 - Atletismo: Meeting de la Liga de Diamante de Mónaco

12 - MotoGP: Gran Premio de Alemania

12 - WEC: 6 horas de Sao Paulo

14 - Béisbol: Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas (MLB)

16 al 19 - WRC: Rally de Estonia

16 al 19 - Golf: Abierto Británico

16 al 25 – BMX: Campeonato del Mundo en Brisbane (Australia)

18 - Atletismo: Meeting de la Diamond League en Londres

19 - F1: Gran Premio de Bélgica

19 - IndyCar: GP de Nashville

21 al 26 - Piragüismo: Campeonato Mundial de eslalon en Oklahoma (Estados Unidos)

24 al 8 de agosto - Olimpismo: Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo

25 - Fórmula E: E-Prix de Tokio 1

26 - Fórmula E: E-Prix de Tokio 2

26 - F1: Gran Premio de Hungría

29 - Fútbol: Juego de las Estrellas de la MLS

29 al 2 de agosto - Golf: Abierto Británico Femenino

30 al 2 de agosto - WRC: Rally de Finlandia

El Tour de Francia, una cita histórica que se disputará en el mes de julio
El Tour de Francia, una cita histórica que se disputará en el mes de julioThomas Padilla - AP

AGOSTO

1 - Ciclismo masculino: Clásica de San Sebastián (España)

1 al 9 - Ciclismo femenino: Tour de Francia

1 al 13 - Tenis: Masters 1000 de Montreal

1 al 13 - Tenis: WTA 1000 de Toronto

3 al 8 – Ciclismo masculino: Vuelta a Polonia

5 al 9 - Atletismo: Campeonato Mundial Sub-20 en Eugene (Oregón)

9 - MotoGP: Gran Premio de Gran Bretaña

9 - IndyCar: GP de Portland

11 al 23 - Hípica: Campeonato del Mundo en Aquisgrán (Alemania)

13 al 24 - Tenis: WTA 1000 y Masters 1000 de Cincinnati

15 - Fórmula E: E-Prix de Londres 1

15 al 17 – Ciclismo femenino: Tour de Romandía

16 - Ciclismo masculino: Gran Premio de Hamburgo (Alemania)

16 - Fórmula E: E-Prix de Londres 2 - Final

16 - IndyCar: GP de Toronto

17 al 23 - Bádminton: Campeonato Mundial en Nueva Delhi (India)

19 al 22 de agosto – Ciclismo femenino: Tour de Gran Bretaña

19 al 23 – Ciclismo masculino: Renewi Tour

21 - Atletismo: Meeting de la Diamond League en Lausana (Suiza)

22 al 11 de septiembre – Ciclismo masculino: Vuelta a España

23 - Atletismo: Meeting de la Liga de Diamante en Chorzow (Polonia)

23 - F1: Gran Premio de los Países Bajos

23 al 30 - Remo: Campeonato del Mundo en Ámsterdam

26 al 30 – BTT: Campeonato del Mundo en Val di Sole (Italia)

27 - Atletismo: Meeting de la Diamond League en Zúrich (Suiza)

27 al 30 - WRC: Rally de Paraguay

29 - IndyCar: GP de Milwaukee 1

30 al 13 de septiembre - Tenis: US Open

30 - IndyCar: GP de Milwaukee 2

30 - MotoGP: Gran Premio de Aragón

Carlos Alcaraz, último ganador del US Open
Carlos Alcaraz, último ganador del US OpenCLIVE BRUNSKILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

SEPTIEMBRE

4 al 5 - Atletismo: Finales de la Diamond League en Bruselas (Bélgica)

4 al 6 - Ciclismo femenino: Tour de Romandía

4 al 13 - Baloncesto: Mundial femenino, en Berlín

6 - IndyCar: GP de Monterey - FINAL

6 - F1: Gran Premio de Italia

6 - WEC: Lone Star Le Mans (EE.UU.)

8 - Fútbol: inicio de la fase de liga de la Liga de Campeones

9 al 13 – Ciclismo femenino: Tour de Holanda

10 al 13 - WRC: Rally de Chile

11 – Ciclismo masculino: Gran Premio de Quebec

11 al 13 – Campeonato Mundial de Atletismo Ultimate en Budapest (Hungría)

13 - Ciclismo masculino: Gran Premio de Montreal

13 - F1: Gran Premio de España

13 - MotoGP: Gran Premio de San Marino

Semana del 14 de septiembre - Tenis: Segunda ronda de clasificación de la Copa Davis

20 - MotoGP: Gran Premio de Austria

20 al 27 - Ciclismo: Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta en Montreal (Canadá)

Semana del 21 de septiembre - Tenis: Fase final de la Copa Billie Jean King en Shenzhen

26 - F1: Gran Premio de Azerbaiyán

27 - WEC: 6 Horas de Fuji

30 al 11 de octubre - Tenis: WTA 1000 de Pekín

El apasionante MotoGP seguirá rodando en septiembre
El apasionante MotoGP seguirá rodando en septiembreTOSHIFUMI KITAMURA - AFP

OCTUBRE

Calendario sin revelar - Béisbol: Serie Mundial de las Grandes Ligas (MLB)

Del 1 al 4 - WRC: Rally de Italia

4 - MotoGP: Gran Premio de Japón

Del 4 al 10 - Judo: Campeonato del Mundo en Bakú

Del 7 al 18 - Tenis: Masters 1000 de Shanghái

10 - Fútbol femenino: Final campeonato brasileño

10 - Ciclismo masculino: Giro de Lombardía (Italia)

11 - Atletismo: Maratón de Chicago

11 - F1: Gran Premio de Singapur

11 - MotoGP: Gran Premio de Indonesia

12 al 18 - Tenis: WTA 1000 de Wuhan

13 al 15 – Ciclismo femenino: Tour de Chongming (China)

13 al 18 – Ciclismo masculino: Tour de Guangxi (China)

14 al 18 - Ciclismo: Campeonato Mundial de Pista en Shanghái (China)

15 al 31 - Fútbol femenino: Copa Libertadores de América

17 al 25 - Gimnasia: Campeonato Mundial en Róterdam

18 - Ciclismo femenino: Tour de Guangxi (China)

25 - F1: Gran Premio de Estados Unidos

25 - MotoGP: Gran Premio de Australia

29 - Béisbol: Inicio de los playoffs de las Grandes Ligas (MLB)

La Maratón de Chicago, en disputa
La Maratón de Chicago, en disputa

NOVIEMBRE

1 - F1: Gran Premio de México

1 - MotoGP: Gran Premio de Malasia

1 - Atletismo: Maratón de Nueva York

2 al 8 - Tenis: Masters 1000 de París

7 - WEC: 8 Horas de Baréin - FINAL

7 - Fútbol: Final de la MLS

7 al 14 - Tenis: Finales WTA en Riad

8 - F1: Gran Premio de Brasil

12 al 15 - WRC: Rally de Arabia Saudita - FINAL

15 - MotoGP: Gran Premio de Portugal

15 al 22 - Tenis: Finales ATP

21 - Fútbol masculino: Final de la Copa Sudamericana en Barranquilla (Colombia)

21 - F1: Gran Premio de Las Vegas

22 - MotoGP: Gran Premio de Valencia - FINAL

23 al 27 - Triatlón: Finales del Campeonato del Mundo en Pontevedra (España)

Semana del 23 de noviembre - Tenis: Fase final de la Copa Davis

28 - Fútbol masculino: Final de la Copa Libertadores en Montevideo

29 - F1: Gran Premio de Catar

La final de la MLS: ¿podrá Inter Miami volver a celebrar el título?
La final de la MLS: ¿podrá Inter Miami volver a celebrar el título?ELSA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

DICIEMBRE

Calendario sin revelar - Natación: Campeonato Mundial en piscina corta en Pekín

2 - Fútbol: Última jornada del campeonato brasileño

6 - F1: Gran Premio de Abu Dabi - FINAL

6 - Fútbol: Final Copa de Brasil

8 al 20 - Surf: Finales de la Liga Mundial de Surf en Hawái (Estados Unidos)

31 - Atletismo: Carrera de San Silvestre en Sao Paulo

En el circuito de Yas Marina, en Abu Dhabi terminará la Fórmula 1. Lando Norris se consagró en 2025
En el circuito de Yas Marina, en Abu Dhabi terminará la Fórmula 1. Lando Norris se consagró en 2025Fatima Shbair - AP

