El fin de semana pasado, el exboxeador Jorge "Locomotora" Castro (53) fue víctima de un violento robo en el barrio San José de la localidad bonaerense de Temperley. En una entrevista radial, el excampeón del mundo reveló que se cruzó después en la calle con uno de los asaltantes y lo golpeó.

"Lo agarré ayer y lo c. bien a trompadas. Nadie sabe, no lo quise comentar. Pero agarré a uno ayer", afirmó Castro el miércoles en Planeta 947 (FM Club Octubre). Tras la desconcertante declaración, le preguntaron los pormenores de ese cruce al exboxeador, que había sufrido el robo de dinero y su celular.

"Lo encontré. Pasó frente a mi negocio. Lo vi y dije: 'Este es el que me robó'. Fui y lo agarré de frente. Cuando me vio se asustó y le dije: 'Vos fuiste el que me robó' y le di (pegué). 'Perdoná, Roña', me decía. Me desahogué", precisó Castro.

Cuando le preguntaron si tenía miedo de que los ladrones tomaran represalias, Castro fue contundente: "¿Qué revancha? Tiene que tener huevos para venir a buscarme de nuevo porque ellos saben que yo ayudo a todo el mundo y soy bueno con todos. Yo tengo un comedor, reparto ropa, alimentos no perecederos y recibo donaciones", enumeró.

Hacia el final de la entrevista, Castro reconoció que está dispuesto a entrenar al delincuente si este quisiera encaminarse. "Sería lindo decirle 'Loco, capaz tenés cualidades para el boxeo. ¿Por qué no te acercás al gimnasio?' Lo mejor sería que se busque un laburo, no sé, que vaya a cortar el césped", concluyó.