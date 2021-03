Jorge Sampaoli fue presentado en Marsella: la revolución inmediata y la idolatría a Marcelo Bielsa

Tras la eliminación del domingo por la Copa de Francia a manos de Canet-en-Roussillon, de la cuarta categoría, Olympique, de Marsella, inició otro camino con su flamante entrenador argentino: Jorge Sampaoli dirigió este martes su primera práctica completa en el club francés y brindó su primera conferencia de prensa. Tras una semana de aislamiento sanitario en un hotel y un primer contacto el lunes con sus dirigidos (incluidos sus compatriotas Darío Benedetto y Leonardo Balerdi), el DT puso manos a la obra antes de enfrentarse este miércoles con Rennes en un partido postergado de la 22ª jornada de la Ligue 1.

El presente del equipo obliga a un volantazo absoluto. Olympique suma 39 puntos y está octavo, a 23 puntos de Lille, el líder de la liga local. Además, consiguió apenas tres triunfos (más cinco empates y siete derrotas) en sus 15 encuentros de 2021 en tres competencias, y la estrepitosa derrota por la Copa de Francia volvió a encender las alarmas del grande dormido. Con un traductor, el ex seleccionador argentino tuvo su presentación oficial y advirtió: “El diseño táctico se acoplará a las características de los jugadores, pero no voy a negociar mi estilo”.

Ahora, frente a Rennes como local, intentará cortar una racha de tres partidos sin ganar en la Ligue 1. “No desconozco la realidad y la diferencia con los equipos que están peleando por el torneo, pero estamos ilusionados con la posibilidad de modificar el presente. Es un club al que conozco desde hace mucho tiempo por la cultura de la ciudad y de la gente. Tiene una gran identificación popular y pasional con mi forma de vivir y de sentir. Fue una alegría inmensa que me invitaran a participar en este proyecto”, expresó Sampaoli, que está acompañado por su ayudante, Jorge Desio; el preparador físico Pablo Fernández, y el analista Diego Alves. Además, sumó como traductor al ex futbolista Patricio D’Amico, que jugó cinco años en cuatro equipos del fútbol francés.

🎥 En su primera conferencia de prensa, el profe Sampaoli compartió las razones que lo motivaron a firmar con el Olympique de Marseille. 🔵🇦🇷⚪ pic.twitter.com/Rwj84QAgNk — Olympique de Marseille 🇪🇸🇦🇷🇲🇽 (@OM_Espanol) March 9, 2021

“Empezamos a evaluar al grupo para poder tomar decisiones a corto y largo plazos. La filosofía es proyectarnos hacia adelante y no hacia nuestro campo. El objetivo es poner en marcha una filosofía de juego; tenemos que encontrar los fundamentos, el ritmo, las ganas. Hemos propuesto herramientas para sacar al equipo de este mal momento. Queremos hacer que los jugadores se adhieran a nuestra filosofía de juego. Algunos podrán adaptarse rápidamente, otros no. Nuestro papel es convencer y seducir al grupo”, explicó Sampaoli.

¿Habla francés? ¿Cómo se lleva con el idioma? Para el nacido en Casilda eso no parece ser un problema: ”Cuando llegué a Brasil no se hablaba español, pero futbolísticamente hablamos un idioma conjunto. No creo que sea un impedimento en el corto plazo. Lo más difícil es el lenguaje futbolístico”, aclaró el director técnico, que tendrá su segunda experiencia en Europa, tras dirigir a Sevilla, de España, antes de asumir en el seleccionado argentino.

🎙️ 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 | #OMSRFC pic.twitter.com/JzgbSW3JQm — Olympique de Marseille 🇪🇸🇦🇷🇲🇽 (@OM_Espanol) March 9, 2021

Acerca de la figura de Marcelo Bielsa, que pasó por Marsella entre 2014 y 2015 como DT, comentó: ”Es una referencia para mí. Yo me fijo mucho en sus equipos: ideología, forma de jugar, cómo afronta situaciones específicas. Pero no voy a intentar parecerme o imitarlo; no corresponde. Intentaré con mis formas, generar modificaciones muy rápidas en el equipo. Hay ídolos imposibles de imitar”, planteó Sampaoli, que estuvo acompañado en la conferencia por el nuevo presidente del club francés, el español Pablo Longoria. El directivo de 34 años asumió a fines de febrero y su primera decisión fue contratar al entrenador santafesino.

¿Cuál es su primer objetivo en el corto plazo? “Lo que me convoca es intentar que todos tengamos una idea futbolística. Más allá de lo mental y la crisis de resultados, hay que volver a las raíces. El amateurismo y las ganas de jugar en un momento como éste van a hablar de si estos jugadores tienen la grandeza de vestir una camiseta con esta necesidad. Lo que vamos a proponer es que la herramienta para salir de un momento difícil, como el que esta viviendo el club, tenga que ver exclusivamente con protagonizar”.

