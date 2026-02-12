Atlético Mineiro despidió a Jorge Sampaoli, un entrenador que no encuentra el rumbo desde el fiasco en Rusia 2018

El Brasileirao es implacable y luego de tres fechas disputadas, Jorge Sampaoli se transformó en el primer entrenador en ser despedido en la temporada 2026. El último empate 3-3 ante el recién ascendido Remo (Dudu evitó la derrota a los 99 minutos) fue el tropiezo definitivo, según la mirada de la dirigencia del popular equipo de Belo Horizonte.

En el arranque de temporada solo pudo sumar dos unidades y ahora se ubica 14° a cinco puntos de San Pablo, conducido por Hernán Crespo, que es el líder. Además, más allá de que fata mucho, quedó a un punto de la zona de descenso.

Al bajo rendimiento se sumaron rencillas con los referentes del plantel, como Hulk y a una catarata de polémicas en la cancha. La última ocurrió el 22 de enero pasado.

¿Qué pasó? En un partido contra América Mineiro, en el marco del Campeonato Mineiro, se enfrentó con Alberto Valentim, técnico del rival, quien lo acusó de “enano”. El problema comenzó cuando la terna arbitral anuló vía VAR un gol de Hulk, delantero del Atlético Mineiro, por una falta en ataque. Descontento por la decisión, Sampaoli mostró su ira contra los referís y se dirigía hacia el vestuario para atravesar el entretiempo. Fue ahí donde Valentim lo increpó, le pidió que se dedicará solo a su labor y el oriundo de Casilda explotó.

El detonante del enfrentamiento entre los técnicos fue cuando Valentim le hizo una seña a Sampaoli de su baja estatura y el argentino, lejos de dejar pasar el agravio, quiso encararlo. En ese instante, según el video que se viralizó, los ayudantes de campo y personal de seguridad de cada equipo se interpusieron en el camino del exentrenador de la selección argentina para que el problema no pasara a mayores.

“Jorge Sampaoli ya no es el entrenador del Atlético Mineiro. Después de una reunión en la Cidade do Galo, ambas partes llegaron a un entendimiento para rescindir el contrato del técnico”, informó el club brasileño. “El club agradece a Jorge Sampaoli y a su cuerpo técnico los servicios prestados y les desea éxito en la continuación de sus carreras profesionales”, agregaron en un saludo frío. Sampaoli había asumido el 2 de septiembre del año pasado.

El reencuentro entre la gloria y Jorge Sampaoli deberá esperar. El intrépido entrenador argentino volvió a dejar escapar un título el 22 de noviembre pasado, el de la Copa Sudamericana, que Lanús le arrebató desde el punto blanco a Atlético Mineiro en Asunción.

El conjunto granate fue su verdugo en aquella ocasión, al imponerse 5-4 en los penales tras un lánguido 0-0 en los 120 minutos en el Defensores del Chaco, donde el Galo dominó el juego pero sufrió para derrumbar el arco del monumental Nahuel Losada.

“Nos cuesta entender cómo el equipo no ganó esta final”, dijo en su momento Sampaoli, en su característico portuñol. “El fútbol es así, pero hoy si habría un ganador justo, seguramente sería Atlético Mineiro”.

Con la caída en la primera final de la Sudamericana disputada por el club de Belo Horizonte, el entrenador que en marzo cumplirá 66 años solo suma un trofeo en diez años: el campeonato del estado brasileño de Minas Gerais en 2020, ganado precisamente al mando del Atlético Mineiro.

Fanático del rock en español, de brazos tatuados y convencido del juego ofensivo como clave del éxito, Sampaoli encaja una nueva decepción tras pasos por otros equipos en los que su rendimiento estuvo marcado por escándalos dentro y fuera de los estadios, principalmente por su fuerte temperamento.

Todo empeoró luego de Rusia 2018.

Jorge Sampaoli se cruzó con el DT de América Mineiro por burlarse de su estatura

Su retorno al Galo en septiembre hizo presagiar una nueva comunión de alegrías entre la torcida y el conductor argentino, pero los buenos tiempos deberán esperar. Sigue en descenso.

En el Brasileirao volvió a mostrarse inquieto en el banco, donde fiel a su estilo gesticuló y caminó de lado a lado, ansioso, como una fiera enjaulada.

Este tropiezo se suma a sus pasos por la selección argentina y equipos de España, Brasil y Francia.

Otros tiempos: Sampaoli, en la U U de Chile

Sampaoli no solo perdió la oportunidad de darle al Mineiro su primera Sudamericana, sino de ganar su segundo título de este certamen, tras el conquistado con la Universidad de Chile en 2011.

Luego de esa corona con la U fue elegido para liderar la selección chilena, con la que obtuvo la Copa América en 2015. Aunque el estilo de este seguidor de Marcelo Bielsa empezó a resonar en la región y en Europa debido a esos logros, su fortuna mermó desde entonces.

De Sevilla, su primera escala en el Viejo Continente, se marchó repentinamente en 2017 para intentar ganar el Mundial de Rusia el año siguiente con la Argentina de Lionel Messi. El equipo español consideró una falta de respeto que la Albiceleste lo contratara cuando tenía un vínculo vigente con el club.

Di María, Sampaoli y Messi: un triángulo explosivo Cezaro De Luca - dpa

Su apuesta salió mal, pues el sueño mundialista resultó en un rotundo fracaso del que él es considerado el mayor responsable. Sin embargo, su estilo futbolístico convenció a más clubes.

Tras su paso por la Argentina, llegó a Santos de Brasil y se marchó en 2019 peleado con su jefe, luego renunció al Olympique de Marsella en 2022 molesto por la falta de contrataciones y regresó a Sevilla para salir por la puerta trasera por segunda vez en 2023.

En Flamengo, el club más popular de Brasil, fue despedido ese mismo año luego de varios actos polémicos, como pelearse con Arturo Vidal. Después de marcharse del Mengão, el mediocampista chileno se refirió a Sampaoli como “un perdedor que no valora a los jugadores”.

En el Rennes francés solo dirigió 10 partidos entre 2024 y 2025 antes de ser despedido por su flojo rendimiento. Con ese historial de tormentas, Mineiro lo recibió de nuevo. Al regresar, Sampaoli aseguró que llegaba con más experiencia para manejar a los jugadores.

Con Mauricio Pellegrino, en la final de la Copa Libertadores JUAN MABROMATA� - AFP�

“Aquí todo el mundo lo ama como entrenador”, lo defendió el delantero Hulk, gran referente de los albinegros, en una entrevista con Globo Esporte. Sampaoli confesó su amor por la hinchada del Galo, con la que comparte un mismo sentimiento, y prometió un equipo protagonista.

Tras el golpazo en Asunción, y con sed de revancha, el argentino confiaba en poder estar una temporada larga en Belo Horizonte: “Quiero hacer un proyecto a largo plazo en este club”.

Evidentemente, no pudo conseguirlo.