Video: Sampaoli explotó de furia y casi se va a las manos con el técnico rival que lo trató de “enano”

Otro escándalo rodea a la figura de Jorge Sampaoli, actual entrenador del Atlético Mineiro. Es que su equipo, en la jornada de este miércoles, enfrentó al América Mineiro, en el marco del Campeonato Mineiro, y el resultado de 1-1 quedó para la anécdota tras un enfrentamiento entre el argentino y Alberto Valentim, técnico del rival de turno, quien lo acusó de “enano”.

El problema comenzó cuando la terna arbitral anuló, vía VAR, un gol de Hulk, delantero del Atlético Mineiro, por una falta en ataque. Descontento por la decisión, Sampaoli mostró su ira contra los referís y se dirigía hacia el vestuario para atravesar el entretiempo. Fue ahí donde Valentim lo increpó, le pidió que se dedicará solo a su labor y el oriundo de Casilda explotó.

El detonante del enfrentamiento entre los técnicos fue cuando Valentim le hizo una seña a Sampaoli de su baja estatura y el argentino, lejos de dejar pasar el agravio, quiso encararlo a su colega. En ese instante, según el video que se viralizó, los ayudantes de campo y personal de seguridad de cada equipo se interpusieron en el camino del exentrenador de la selección argentina para que el problema no pase a mayores.

El clima enrarecido, lejano a la esencia del deporte, contagió a los futbolistas de cada equipo que comenzaron a increparse verbalmente y hasta decantó en la expulsión de Pablo Fernández, ayudante de campo de Sampaoli. La gresca repleta de empujones e insultos de ambos lados calentó por demás el encuentro antes del descanso.

Ambos equipos se medían por la cuarta fecha del campeonato carioca y, hasta ese momento, igualaban 0-0. Las emociones llegarían en el complemento con el tanto de Azevedo para America Mineiro y de Ademir para Atlético Mineiro, que igualaría sobre el final del encuentro.

El cruce entre Sampaoli y Valentim levantó polvareda en todo el fútbol brasileño y las repercusiones se hicieron sentir. Una de las voces que se pronunció al respecto es la del Felipe Melo, exjugador del Fluminense y la selección de Brasil, quien cargó contra la actitud del DT argentino.

En su análisis, explicó que el Atlético Mineiro tiene un potencial enorme para jugar de otra manera y así conseguir resultados positivos: “No puedo evitar hacer un comentario sobre Atlético Mineiro y Sampaoli. Atlético Mineiro, que tiene un plantel fuerte y hasta ahora no pudo demostrar el fútbol que todo el mundo espera".

Por último, en una historia de Instagram, Felipe Melo apuntó contra Sampaoli, a quien le pidió que deje de exponerse públicamente en cuestiones que son ajenas al deporte: “Deja de pelear un poco y empezá a concentrarte en los entrenamientos del equipo. Muchas peleas, querés pelear con todos. El partido terminó y querés pelear con el árbitro. Tenés noventa minutos para intentar ganar el partido, no ganás y querés pelear con el árbitro, con el entrenador rival… Demostrá el gran entrenador que sos. No actúes así porque sos un gran entrenador. Deja de pelear un poco, hacé que el Atlético Mineiro juegue al fútbol, que es lo que esperamos".