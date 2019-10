Paula Pareto subió un collage de imágenes tras su exitosa operación

24 de octubre de 2019

Aquél mareo cuando se paró para salir a pelear por la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima, fue sin duda, uno de los últimos indicios del anunciado desenlace. Ella, era consciente de todo lo que le estaba sucediendo. Ese pinzamiento que no la dejaba dormir. Esa hernia que noche tras noche la torturaba sin dejarla pegar un ojo. Sus descansos eran cada vez más espaciados. Sus entrenamientos cada vez más adaptados. Algo, que comenzó como una molestia, tomó control de su cuerpo. Y en ese momento que decidió no presentarse al combate, su realidad cambió: 'algo había que hacer'.

Paula Pareto es sin duda una de las deportistas más ganadoras del país. Es una atleta completa, tanto arriba como abajo del tatami. Es positiva, fuerte y tenaz. Tal es un hambre de gloria que eligió vivir amarrada a esta molestia, que se convirtió en dolor, durante años. La trató con procesos paliativos, que aminoraba su dolor para poder competir, pero no eran la solución. La hernia en la quinta y sexta cervical, y ella estuvieron presentes en numerosos torneos, y en todos las tuvieron como protagonistas. Este año, alcanzó cuatro grandes consagraciones. Se colgó las medallas de oro en el Grand Slam de Ekaterimburgo y en el Panamericano de su categoría, se subió al podio en el Grand Prix de Montreal y finalizó séptima en el Mundial de Japón, tras el episodio de los Juegos Panamericanos. Pero puertas adentro, la judoca sufría.

Al Mundial en tierras asiáticas viajó cómo pudo. Fueron más su fuerza de voluntad y pasión quienes combatieron, que ella. Pero los puntos que otorgaba la cita eran importantes pensando en su gran objetivo: clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. " Te mata vivir así. Cansa sufrir todo el día por lo mismo", dijo tras su séptimo puesto en una entrevista con Clarín. Palabras sinceras, salidas del alma. Por eso había que parar y barajar de nuevo.

"Ella a esta hernia la tiene desde hace mucho, pero siempre pudo seguir entrenando, el tema es que llegó un momento en el que le resultaba muy duro, ni competir como quería. Era una tortura. Se le dormían los brazos. Primero uno, después el otro, hormigueos. Era algo que ya la estaba torturando en la vida misma, más allá de lo deportivo. Por eso tomó la decisión de parar y buscar una solución de raíz", detalla en diálogo con LA NACION Laura Martinel, entrenadora de la judoca de 33 años.

"En ese momento comenzó a visitar médicos especialistas, a preguntar y ver qué se podía hacer. Finalmente, Gerardo Werthein la contactó con uno de los mejores especialistas en este tipo de lesiones, Federico Girardi. Paula le planteó el tema y el médico le dijo que lo mejor era una cirugía, que eso le iba a resolver el problema definitivamente. La idea era no perder tiempo tratando de ver si funciona un tratamiento no quirúrgico, y que al final a la larga no lo resuelve del todo. Así tomó la decisión de someterse a la cirugía", resume.

Cuando se refiere a 'no perder más el tiempo', hay una sola connotación: la carrera a Tokio. Por eso el apuro, por eso su esperanza. Toda la intervención salió de la manera esperada. No hubo riesgos y la atleta ya se encuentra en su casa haciendo reposo. Con la cabeza puesta en su recuperación, imaginando la cita olímpica, pero primero con la idea de empezar en marzo, en el Grand Slam de Ekaterimburgo, donde defiende la medalla y al que pretende presentarse, si todo se da tal como lo espera.

Los médicos le recomiendan una semana de reposo, con muy poca caminata, y luego comenzar a moverse de a poco y realizar ejercicios del miembro inferior, sin tener impacto en la zona cervical. Luego, la idea es incrementar los ejercicios y sumar movimientos. Pero, movediza y activa como es, la residente de traumatología ya avisó en el Hospital de San Isidro que en una semana se reincorporaba a sus actividades. Aunque lo más importante será seguir al pie de la letra las instrucciones de Girardi, que aseguró que en dos meses estará recuperada al ciento por ciento, como si nada hubiera pasado.

"La operación fue un éxito, le hicieron una fijación entre las vértebras donde estaba la hernia, para que eso deje de ser un reemplazo del disco y que la hernia no vuelva a suceder. Según el médico era algo muy sencillo, pero la operó uno de los mejores del mundo. Para él seguro es tan sencillo como para Paula es hacer un ippon. La verdad es que el médico nos dio mucha tranquilidad", explica Martinel, que acompañó a la judoca en todo momento.

"Cuando entré a la habitación ya estaba hablando (por más que no la dejaban) y estaba muy bien de ánimo. Es más, cuando le dije 'ya en dos meses estás cero km', me miró y dijo 'las voy a matar a todas', que es un chiste interno que tenemos", dice entre risas la entrenadora, que da muestra de la fuerza y convicción que Pareto lleva en su cuerpo.

-¿El sueño de Tokio, la defensa de la medalla, siguen firmes en el horizonte?

-Sin dudas. Esta intervención fue un poco como un volver a nacer. La decisión de Lima fue durísima, fue realmente difícil para ella. No lo quería bajo ningún punto de vista, pero la verdad es que no se sentía nada bien. Después tuvimos el Mundial, donde trató de recuperarse lo más que pudo, e hizo un gran torneo terminando séptima. Realmente creo que con toda esta fuerza de voluntad que tiene, y esas ganas tremenda de ganar que nunca se le van, van a tener revancha y van a hacer todo por tener una buena carrera de cara a los Juegos Olímpicos.