Juegos Olímpicos de Invierno: qué son y para qué sirven las líneas azules demarcadas en las pistas de esquí y snowboard

Entre las curiosidades de los Juegos Olímpicos de Invierno que se llevan a cabo en Pekín, China, desde el 2 de febrero, están las líneas azules que se aprecian en las pistas de esquí y snowboard, sobre las cuáles los televidentes se preguntan para qué sirven, teniendo en cuenta que no están demarcadas de forma “prolija” y que los atletas no siempre se desplazan entre ellas.

Las mismas son una referencia visual importante para los deportistas y sirve para que tracen su camino por la montaña. También los competidores y sus entrenadores las utilizan para determinar cuándo hacer los giros y, al momento de volar, no perder el rumbo en el aire y detectar una caída segura para evitar graves accidentes, detalló The New York Times.

El color de las líneas no es casualidad. El tono radica en el contraste que hace con el blanco de la nieve y es determinante para que se puedan visualizar con claridad. En la década del 80 se usaban ramas de pino verde de entre seis y ocho pulgadas a ambos lados de la pista.

05-02-2022 El esquiador español Adur Etxezarreta. Los esquiadores españoles Adur Etxezarreta y Núria Pau afrontan este lunes su estreno en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 en las pruebas de descenso y gigante de esquí alpino, respectivamente, mientras que Thibault Magnin y Javi Lliso inician su andadura en la modalidad de 'big air' de esquí estilo libre. DEPORTES RFEDI

En Beijing 2022 hay tres modalidades de esquí: acrobático, alpino y de fondo. Cada uno tiene varias pruebas para mujeres, hombres y mixta. El snowboard, por su parte, también tiene diferentes modalidades para ambos géneros.

De los seis integrantes de la delegación de la Argentina, cuatro compiten en esquí: Nahiara Díaz y Franco Dal Farra en de fondo y Francesca Baruzzi y Tomas Birkner de Miguel en alpino. Las otras dos representantes son Verónica Ravenna (luge) y Victoria Rodríguez López (patinaje de velocidad).

Dal Farra debutó en los Juegos Olímpicos de Invierno y fue uno de los abanderados del país en la ceremonia inaugural. En la prueba de esquiatlón -15 kilómetros + 15 kilómetros- no pudo terminar. El martes competirá en sprint estilo libre y el 11 de febrero en 15 kilómetros estilo clásico. Recientemente, publicó en su Instagram una foto en China con la leyenda “cumpliendo sueños”.

Díaz es, con 18 años, la más joven de la delegación. La neuquina compite mañana en sprint y el 10 de febrero en 10 kilómetros estilo clásico en el Centro Nacional de Esquí de Fondo del parque en Zhangjiakou.

El barilochense Birkner de Miguel debutará el 13 de febrero en slalom gigante y tres días después se presentará en slalom. “Tengo unas expectativas enormes. Son mis primeros Juegos y la verdad que es algo nuevo para mí. Entrar en el Top 15 sería algo soñado, aunque siento que se puede llegar a algo mejor que esa ubicación. Cualquiera puede sorprenderse a uno mismo compitiendo en los Juegos Olímpicos” expresó el patagónico días atrás a LA NACION.

Por último, Baruzzi, que fue la abanderada en la ceremonia inaugural junto a Dal Farra, fue 29ª en la general de slalom gigante. El miércoles representará al país en slalom y el 11 de febrero en supergigante, prueba con la que cerrará su incursión.