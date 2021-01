Tokio entró en estado de emergencia y vuelven las dudas sobre el futuro de los Juegos Olímpicos Fuente: Reuters

El 80% de los habitantes de Tokio que participaron de la encuesta sobre la realización de los Juegos Olímipcos, dijeron que no es posible hacerlos en la fecha programada. Y el 35% pidió, directamente, que sean anulados. Esa información, más una serie de rumores en los medios japoneses, activó una señal de alerta que intentó ser desactivada por los organizadores, obligados a emitir una declaración oficial para desmentir la versión. Pero el problema es real. No es solo la cita olímpica la que vuelve a tener una gran incertidumbre en medio de la pandemia de coronavirus, sin que varios de los principales eventos deportivos del mundo vuelven a estar en jaque.

El siguiente es un reocorrido por los deportes que analizan suspender sus competencias por el Covid-19.

Dos GP de la Fórmula 1 aplazados

Los Grandes Premios de Fórmula 1 de Australia y China, previstos el 21 de marzo y el 11 de abril, se aplazaron al 21 de noviembre y a una fecha por determinar, respectivamente, mientras que el circuito de Imola entra en el calendario, anunció este martes la organización.

"La pandemia mundial aún no ha permitido que la vida vuelva a la normalidad, pero demostramos en 2020 que podemos correr con seguridad al ser el primer deporte internacional en regresar", dijo el presidente de la F1, Stefano Domenicali, en un comunicado.

En el contexto de la pandemia del covid-19, la temporada, que sigue con 23 Grandes Premios en teoría, comenzará así en Bahréin el 28 de marzo en lugar de Melbourne, antes de viajar a Imola (Italia) el 18 de abril y a otro circuito todavía por determinar el 2 de mayo.

Domenicali indicó que siguen conversando sobre el GP de China, previsto en Shangái y que, según un comunicado de la F1, podría celebrarse "más adelante en la temporada si es posible", en referencia a las restricciones para viajar.

Para dejar un lugar al GP de Australia en la recta final de la temporada, la organización adelantó una semana, al 7 de noviembre, el GP de Brasil, mientras que el de Arabia Saudita pasará del 28 de noviembre al 5 de diciembre. El campeonato terminará el 12 de diciembre en Abu Dabi.

Los Juegos Olímpicos

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio desmintieron que en febrero se lleven a cabo discusiones sobre una eventual anulación de la cita, prevista para el mes de julio de este año, tras haber sido aplazados en 2020 debido a la pandemia de Covid-19.

Se trata de "falsas informaciones", afirmó el director general del comité de organización, Toshiro Muto, al referirse a las especulaciones de los medios de comunicación japoneses. Según esos medios, el Comité Olímpico Internacional (COI) debe discutir en febrero si los Juegos Olímpicos se celebran o no.

"Cuando ese tipo de información sale a la superficie algunas personas pueden sentirse inquietas", declaró Muto. "Quiero decir que no pensamos para nada de esa manera y que esos artículos son falsos", agregó.

La semana pasada, Japón declaró el estado de emergencia en Tokio y sus regiones limítrofes debido al aumento de los casos de coronavirus. Eso refuerza el escepticismo de la opinión pública con respecto a los Juegos Olímpicos.

En el sondeo de la agencia de prensa Kyodo, 45% de las personas interrogadas se manifestaron favorables a un nuevo aplazamiento de los Juegos y 35% a que sean definitivamente anulados. "El número de personas que pide el aplazamiento de los Juegos aumentó mucho, pero eso significa que esas personas siguen queriendo que los juegos se celebren", dijo Muto, buscando un lado positivo.

El gran remero británico Matthew Pinsent, cuatro veces campeón olímpico, llamó el lunes a desplazar los Juegos Olímpicos de verano, celebrando los de Tokio en 2024, los de París en 2028 y los de Los Angeles en 2032.

La NBA baja partidos y analiza para 15 días

La torneo 2020/21 de la NBA comenzó con el formato convencional. El formato de burbuja utilizado para terminar la temporada anterior era inviable desde lo económico. Los jugadores aceptaron un nuevo reglamento de responsabilidades en los protocolos y el show se puso en marcha. Enseguida, a los dos días de comenzado el certamen, el partido de Houston con Oklahoma City, tuvo que ser suspendido por el contagio de varios jugadores.

Sin embargo, el resto de los partidos se jugaron con normalidad. Pese a casos como el de Philadelphia, que el sábado último tuvo que presentarse a jugar contra Denver con el mínimo de jugadores autorizados.

La situación empeoró esta semana. El domingo se suspendió Boston vs. Miami, y ayer no se jugaron New Orlenas vs. Dallas y Boston vs. Chicago.

Ante el agravamiento de la situación en varias ciudades y el temor al efecto dominó, la liga analiza la posibilidad de suspender la competencia por dos semanas. La medida sería otro golpe desde lo económico y una enorme complicación para el reordenamiento del calendario de la competencia.

Está previsto que el torneo termine el 22 de julio (habitualmente termina en mayo o junio). Pero esta vez fue necesario desplazar el cierre con la intención de garantizar el mínimo de partidos que permitan la sustentabilidad económica de la competencia.

Modificaciones en el calendario de tenis

La pandemia generó la suspensión del circuito de tenis durante cinco meses en 2020. En 2021, la ATP, la WTA y la ITF hicieron (y hacen) malabares para tratar de ofrecer la mayor cantidad de certámenes posibles, en medio de costosos protocolos sanitarios.

A nivel ATP, se anunció un calendario actualizado del primer trimestre, hasta el torneo de Miami, en marzo. Se reacomodaron algunos certámenes (Delray Beach, habitualmente en febrero, abrió la temporada el 7 de enero) y otros quedaron en el camino, como el ATP 500 de Río de Janeiro. Indian Wells, que fue el primer torneo suspendido en 2020, también se canceló para este año, aunque los organizadores evalúan encontrar otra fecha en la temporada. Hubo otros dos ATP 250 que se suspendieron: Auckland y Nueva York. Pune también quedó sin fecha confirmada.

En el circuito WTA, debido a las restricciones para viajar y a la cuarentena obligatoria, los torneos WTA 250 en Auckland y Shenzhen no se harán en 2021 y fueron programados para volver en 2022.

Dos torneos muy valiosos en la región de la categoría junior, como el JA de Barranquilla y el J1 de Lima, ambos programados para el mes actual, se suspendieron.

