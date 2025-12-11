El Comité Olímpico permitirá que juveniles rusos y bielorrusos compitan bajo bandera de sus países

El Comité Olímpico Internacional (COI) recomendó el regreso con himno y bandera de los deportistas rusos y bielorrusos a las competiciones juveniles, incluidos los deportes de equipo, aunque mantuvo las restricciones en las pruebas de mayores. Decidida este miércoles por el Comité Ejecutivo de COI pero no hecha pública, la propuesta fue aprobada este jueves por los representantes de las federaciones internacionales, que, no obstante, advirtieron que su aplicación “llevaría tiempo”, según un comunicado del organismo.

La determinación fue tomada por estos delegados y también por los de los comités olímpicos nacionales, los atletas y los organismos antidopaje que están reunidos en Lausana, Suiza, para la decimocuarta cumbre olímpica. Las partes “reconocieron que los atletas, y en particular los jóvenes atletas, no deben ser considerados responsables de los actos de su gobierno”, explicó el organismo deportivo mundial. “El deporte es para ellos una fuente de esperanza y el medio de mostrar que todos los atletas pueden observar las mismas reglas y respetarse mutuamente”, agregó.

Banderas del Comité Olímpico Ruso y de Rusia en la sede del primero; desde su invasión a Ucrania, el país no puede competir en el deporte. Artyom Geodakyan - TASS via ZUMA Press

Los participantes en la cumbre olímpica, en cambio, mantuvieron las condiciones impuestas a los deportistas rusos y bielorrusos de categoría mayor. Estos atletas pueden participar en pruebas internacionales únicamente bajo bandera neutral, a título individual, y siempre que no hayan apoyado públicamente la guerra en Ucrania y no estén contratados por el ejército o los servicios de seguridad de sus países.

Asimismo, los oficiales de Rusia y Bielorrusia siguen vetados de las competiciones internacionales, tanto juveniles como mayores, y no se debe organizar ninguna prueba internacional en Rusia. Estas sanciones están vigor sin interrupción desde la invasión a Ucrania, de febrero de 2022.

“Agradecemos al Comité Ejecutivo de COI por sus avances progresivos y coherentes hacia la restauración de los principios fundamentales de la Carta Olímpica”, celebró en la red Telegram el ministro ruso de Deportes, Mikhail Degtiariov, que prometió seguir “trabajando por la restauración completa de los derechos de todos” los atletas rusos.

Mikhail Degtyarev (derecha), ministro de Deportes de Rusia, agradeció a COI "sus avances progresivos y coherentes hacia la restauración de los principios fundamentales de la Carta Olímpica", a raíz del permiso a los juveniles a competir bajo bandera del país. Artyom Geodakyan - TASS via ZUMA Press

Celebrada a puertas cerradas cada diciembre, la cumbre olímpica envía señales comunes a todo el movimiento olímpico, anticipando a menudo decisiones que posteriormente toman COI o las federaciones internacionales de los deportes. La de fines de 2022 había anunciado el regreso progresivo de los rusos a la competición, tras meses de exclusión total.

Ya en 2023, la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA) había intentado reincorporar a los equipos juveniles rusos a sus competiciones, sin bandera, himno ni indumentaria oficial, con el fin de no “castigarlos” por “actos cuya responsabilidad recae exclusivamente en los adultos”. Pero UEFA tuvo que renunciar ante amenazas de boicot emitidas por Ucrania y también por las federaciones de fútbol de Inglaterra, Polonia, Letonia, Lituania, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Noruega y Rumania.