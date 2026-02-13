El Tribunal de Arbitraje Deportivo rechazó la apelación del atleta ucraniano que quería competir con un casco alusivo a la guerra

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) rechazó este viernes la apelación del ucraniano Vladislav Heraskevich, quien seguirá descalificado de las pruebas de skeleton -una variante del trineo- de los Juegos Olímpicos de Invierno por haber insistido en lucir un casco con imágenes de atletas fallecidos durante la guerra con Rusia.

“La cámara ad-hoc del TAS rechazó el recurso y considera que la libertad de expresión está garantizada en los Juegos Olímpicos, pero fuera del lugar de la competición, algo que es un principio sagrado”, declaró a la prensa Matthieu Reeb, secretario general del máximo tribunal jurídico deportivo.

El ucraniano Vladislav Heraskevich y su casco alusivo a los atletas fallecidos por la guerra entre Rusia y Ucrania TIZIANA FABI� - AFP�

La alemana Annett Rombachm, jueza única designada por el TAS para resolver el litigio, detalló que “es plenamente sensible a la evocación del señor Heraskevich y a su voluntad de sensibilizar sobre el duelo y los estragos sufridos por el pueblo ucraniano, así como por los deportistas ucranianos debido a la guerra”, explicó en un comunicado el tribunal con sede en Lausana (Suiza), pero que tiene una cámara deslocalizada estos días en Milán durante los Juegos.

Pero está “guiada por las directrices del COI sobre la expresión de los deportistas”, añadió el TAS. Estos son libres de expresarse en conferencia de prensa o en zona mixta, pero deben “abstenerse de toda propaganda política sobre el terreno de juego o en los podios, según la Carta Olímpica, que funciona como reglamento para los atletas durante los Juegos.

Mykhailo Heraskevych, padre de Vladislav, abatido al conocer que el COI había descalificado a su hijo de la competencia olímpica en skeleton, una variante del trineo ODD ANDERSEN� - AFP�

“La árbitra única estima que esas directrices aseguran un equilibrio razonable entre el interés de los deportistas a expresar sus opiniones y el interés de los deportistas a recibir una atención no compartida sobre su actuación deportiva en el terreno de juego”, continúa el TAS en el fallo divulgado este viernes.

En el texto se destacan “las otras posibilidades ofrecidas a los deportistas” para atraer la atención sobre los temas que prefieran, “o, en el caso del señor Heraskevich, luciendo el casco durante cuatro entrenamientos”, como le había permitido el COI durante la semana.

El ucraniano Vladislav Heraskevich, durante uno de los entrenamientos previos a la competencia de skeleton, de la que fue descalificado por usar un casco alusivo a las víctimas de la guerra de Ucrania TIZIANA FABI - AFP

“El objetivo es mantener la atención de los Juegos Olímpicos en el rendimiento y en el deporte, interés común a todos los deportistas”, insistió la jueza arbitral.

El deportista ucraniano de 27 años, que declaró durante dos horas y media este viernes en Milán, solicitaba al TAS la anulación de su descalificación, en su opinión “desproporcionada y no fundada sobre una violación técnica o de seguridad”, y que le causa “un perjuicio deportivo irreparable”.

“Sé que soy inocente”

En declaraciones a los periodistas en la mañana del viernes en Milán, horas antes de conocerse el fallo, Heraskevich se mostró optimista con ser readmitido en la competencia. “Como pueden ver estoy feliz, soy bastante optimista por cómo ha ido todo”, afirmó. “Espero que la verdad venza. Sé que soy inocente”, señaló.

El COI intentó convencerlo hasta el último momento de la mañana del jueves, momento del inicio de la competición masculina de skeleton, de llevara un brazalete negro en lugar de su casco al considerarlo un asunto de “dignidad”. Fue en vano.

El ucraniano Vladislav Heraskevich posa en la villa olímpica con su casco alusivo a la guerra en Ucrania, que el COI le prohibió usar: fue descalificado ANDREA BERNARDI - AFP

La descalificación de Heraskevich provocó el jueves una tormenta política sobre el COI e indignó especialmente en Ucrania, donde el presidente Volodimir Zelenski consideró que el organismo con sede en Lausana “seguía el juego al agresor” ruso con esa medida. “El deporte no debería ser sinónimo de amnesia, y el Movimiento Olímpico debería ayudar a detener las guerras, no hacerle el juego a los agresores. Lamentablemente, la decisión del COI de descalificar al atleta ucraniano de skeleton dice lo contrario. Sin duda, esto no se refiere a los principios del Olimpismo, que se basan en la equidad y el apoyo a la paz”, escribió Zelenski en su perfil de la red social X (antes Twitter).

Como en anteriores ocasiones, el TAS tiene una cámara ad-hoc desplazada a la sede de los Juegos Olímpicos para pronunciarse en poco tiempo sobre los litigios que surjan durante el evento.

(Con información de la agencia AFP).