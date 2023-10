escuchar

SANTIAGO DE CHILE.- El público hizo hizo un barullo que no es propio de los conocedores del tiro deportivo. En realidad, los espectadores no tienen por qué saber que en esta disciplina no se grita ni se arenga durante los disparos. Entonces los tiradores deben sobreponerse a ese molesto batifondo. Pese a que siempre le costó abstraerse de los ruidos, Federico Gil obtuvo este domingo la medalla plateada en la modalidad skeet (platillo) del tiro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, y se aseguró la clasificación a los Juegos Olímpicos del año próximo en París. Oídos sordos para esa bulla constante.

“El Panamericano es muy parecido al Olímpico porque hay un público ajeno a la competencia haciendo ruido, es totalmente anormal. A mí siempre me costó, pero soy consciente de que si quiero una medalla en los Juegos Olímpicos, primero tenía que ganarla acá”, comentó Gil a TyC Sports.

El festejo de Gil, a la izquierda; una cara conocida en el tiro argentino que ahora se reimpusa @DeportesAR

A sus 35 años ganó su primera medalla panamericana. ¿Cómo lo logró? Marcó 55 aciertos en el platillo y le dio así la séptima medalla (4 de plata, 3 de bronce) a la delegación argentina en la cita panamericana. El oro fue para el estadounidense Vincent Hancock (57), y el bronce quedó para el peruano Nicolás Pacheco (44).

“No tengo palabras, es para lo que trabajé todo el año y lo logré. No puedo más de felicidad. Estaba preparado para mucho más, sé mis números. Tenía mucha expectativa, pero el deporte es así. A veces pega en el palo y te quedás afuera. Vine a buscar un oro o una plata”, comentó Gil, representante del Tiro Federal Argentino y miembro del seleccionado nacional desde 2000.

París serán sus terceros Juegos Olímpicos ya que se estrenó en Río 2016 con un 27° puesto en la clasificación, y el 17° escalón en Tokio 2020. “Era lo que me faltaba para cerrar un gran año. Me debo 100% al deporte argentino, vengo de la nada y siempre me siento en deuda con todos los que nos permiten estar acá”, declaró Gil.