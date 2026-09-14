Juegos Suramericanos 2026: la Argentina sumó cinco oros y terminó con una hegemonía brasileña de más de tres décadas

La Argentina protagonizó una gran jornada en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 al conseguir cinco medallas de oro en gimnasia artística, esgrima y ciclismo durante el segundo día de competencia. Y todo ello llegó por fuera de lo que ocurrió en la pileta, ya que de la mano de la natación llegaron otros nueve podios al cierre del día.

El equipo femenino de gimnasia artística conquistó la medalla de oro y terminó con una hegemonía brasileña de más de tres décadas en la competencia por equipos.

El conjunto albiceleste, integrado por María Delfina Estoco, Isabella Ajalla, Emilia Acosta, Fila Dalinger, Rocío Saucedo y Julieta Lucas, acumuló 208.706 puntos en la sumatoria de las pruebas de salto, barras asimétricas, viga de equilibrio y suelo. La diferencia sobre Brasil fue ajustada: el equipo visitante finalizó con 206.188 unidades. Panamá completó el podio con 198.538.

Julieta Lucas ganó medalla dorada en all around individual

Asimismo, Julieta Lucas se quedó con la medalla dorada en el all around individual tras finalizar en el primer puesto de la clasificación general, mientras que Emilia Acosta obtuvo la medalla de plata.

La esgrima también entregó dos títulos para la delegación local. En espada individual femenina, Isabel Di Tella subió a lo más alto del podio tras vencer por 15-12 a la peruana María Luisa Doig Calderón en la final. Di Tella había obtenido la medalla de oro en Cochabamba 2018 y la de plata en Asunción 2022, edición en la que cayó ante Calderón. Esta vez logró imponerse y recuperar el título sudamericano.

En florete individual masculino, Augusto Servello obtuvo la medalla de oro luego de derrotar por 15-10 a Andrea Nigosanti.

El ciclismo de montaña (Mountain Bike) sumó otra alegría para el país. En la competencia masculina de cross-country olímpico, Joel Fernando Contreras se quedó con la medalla de oro y amplió la cosecha argentina en el medallero. Argentina nunca había subido ni siquiera al podio en esta competencia de los Juegos Suramericanos

El ciclista argentino superó por 10s al brasileño Alex Malacarne y por 1m33s a otro brasileño, Ulan Bastos.

Fernando Contreras ganó una histórica medalla de oro en mountain bike (Instagram)

Estas cinco medallas doradas se sumaron a las ya obtenidas por Pascual Di Tella en sable individual de esgrima; Macarena Ceballos en los 100 y 200 metros pecho de natación; y Cecilia Dieleke en los 50 y 100 metros espalda. De esta manera, la delegación argentina alcanzó hasta ahora un total de 10 medallas de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Isabel Di Tella y la tradicional foto del mordisco; su alegría fue total por un nuevo oro Juan Jose Garcia

La competencia se desarrolla entre el 12 y el 26 de septiembre y tiene a la Argentina como una de las 15 delegaciones participantes. El equipo nacional está compuesto por 658 deportistas, de los cuales 346 son varones y 312 mujeres, distribuidos en 59 disciplinas.

La única competencia en la que la representación argentina no tiene presencia es el fútbol femenino. La ausencia se debe a que el torneo no se disputa en categoría de mayores y el seleccionado argentino Sub 20 está participando del Mundial de la especialidad.